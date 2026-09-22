Jack: "Hiện tại bé chưa biết tôi, tôi chậm rãi tiếp xúc. Tôi có thể mở số tài khoản riêng cho bé, để 18 tuổi học đại học"

Jack chia sẻ kế hoạch chăm sóc con từ nay về sau.

Ngày 22/9, TAND khu vực 2 - TP.HCM mở phiên xét xử vụ án dân sự về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An (28 tuổi, ngụ TPHCM).

Tại phiên toà, chủ tọa công bố kết quả giám định ADN xác định bé gái con gái của Thiên An là con của ca sĩ Jack.

Đáng chú ý, trong phần trình bày của mình, Jack nhấn mạnh anh mong muốn được thực hiện trách nhiệm với con. Jack nói tại tòa: "Tôi sẽ tôn trọng Thiên An, ráng thu xếp thời gian và theo điều kiện của mẹ bé. Hiện tại bé cũng chưa biết tôi nên tôi cũng sẽ chậm rãi và từ tốn thôi".

Nam ca sĩ cũng đưa ra phương án hỗ trợ con về mặt tài chính trong tương lai. Theo Jack, anh có thể mở một tài khoản riêng cho bé Sol để năm 18 tuổi bé học đại học.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, Jack cho biết anh mong muốn được thăm nom con một cách đàng hoàng. Nam ca sĩ đồng thời khẳng định không có ý định giành quyền nuôi bé Sol hay tách con khỏi mẹ.

"Tôi cũng mong muốn có lịch trình thăm nom rõ ràng, tôi sẽ phụ trách cái gì đó. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm làm cha thôi, tôi không có giành bé gì cả, không muốn tách bé khỏi mẹ. Tôi chỉ mong được chăm sóc con tốt nhất về sau", Jack nói.

Jack chia sẻ kế hoạch chăm con từ nay về sau

Ở chiều ngược lại, trong quá trình được hỏi, Thiên An nghẹn ngào trình bày về khoảng thời gian một mình chăm sóc con. Cô cho biết thời điểm bé Sol vừa chào đời, cô đã thông báo cho Jack nhưng anh không có mặt. Thiên An cho rằng những năm đầu đời của con là khoảng thời gian cô vất vả nhất khi phải một mình chăm sóc bé.

Thiên An nói tại toà: "Khoảng thời gian con con nhỏ trong 3 năm đầu đời hoàn toàn là 1 tay tôi vừa làm vừa chăm sóc con. Đó là khoảng thời gian tôi cần sự hỗ trợ từ phía nguyên đơn để chăm sóc con nhưng tại sao khoảng thời gian đó họ lại không xuất hiện trong cuộc đời đứa bé. Đến khi nó lớn có nhận thức rồi lại xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của đứa bé. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do. Tôi cũng thấy rất là ấm ức trong thời gian nuôi con một mình như thế".

Đặc biệt, trong phần trả lời đại diện VKS, Thiên An cho biết từ khi con gái chào đời, Trịnh Trần Phương Tuấn chưa một lần gặp con. Theo lời Thiên An, lần đầu tiên Tuấn gặp con là khi hai bên thực hiện việc xét nghiệm ADN.

Sau phần xét hỏi và tranh luận, HĐXX tuyên anh Trịnh Trần Phương Tuấn có quyền và nghĩa vụ của người cha đối với cháu T.N.Y.Đ. Thiên An cho biết cô hoàn toàn tôn trọng phán quyết của HĐXX.