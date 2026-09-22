Tuyên án "ông hoàng Gangnam Style" PSY

PSY và bác sĩ của 1 bệnh viện bị truy tố theo thủ tục rút gọn vào tháng 7.

Thời gian qua, nam ca sĩ PSY bị cáo buộc nhận thuốc hướng thần trái phép dưới tên người khác. Đến ngày 21/9, tờ Maeil đưa tin Tòa án quận Tây Seoul đã ra phán quyết theo thủ tục rút gọn đối với hành vi vi phạm Luật Dịch vụ Y tế của "ông hoàng Gangnam Style".

PSY bị tuyên phạt 5 triệu won (95,6 triệu đồng), không nhận án tù. Lệnh phạt theo thủ tục rút gọn là quy trình áp dụng đối với những vụ việc tương đối nhẹ. Theo đó tòa án có thể xem xét hồ sơ bằng văn bản và đưa ra mức phạt tiền mà không cần mở phiên tòa xét xử chính thức.

PSY bị tuyên phạt 95,6 triệu đồng cho hành vi vi phạm Luật Dịch vụ Y tế. Ảnh: X.

PSY lần đầu bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế vào tháng 8/2025. Tháng 5/2026, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của 6 người, trong đó PSY, quản lý của anh và một bác sĩ bị cáo buộc kê thuốc ngủ trái phép, sang cho công tố để xử lý. Đến tháng 7/2026, công tố viên quyết định truy tố PSY và bác sĩ của anh theo thủ tục rút gọn, trong khi 4 người khác gồm quản lý và nhân viên y tế được tạm đình chỉ truy tố.

Qua điều tra, chủ nhân hit tỷ view được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính, được phép sử dụng thuốc ngủ theo đơn dưới sự giám sát y tế của bác sĩ có chuyên môn và dùng với liều lượng được cho phép. Tuy nhiên, thay vì tới bệnh viện nhận điều trị tâm thần, anh để quản lý nhận thay từ năm 2022 đến năm 2025.

Các loại thuốc được cho là bao gồm Xanax và Stilnox. Xanax chứa alprazolam, thường được kê đơn để điều trị chứng lo âu và rối loạn hoảng sợ, trong khi Stilnox chứa zolpidem, một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ. Cả hai loại thuốc này đều được phép sử dụng hợp pháp tại Hàn Quốc nhưng được phân loại là chất hướng thần cần có sự giám sát y tế, do nguy cơ gây nghiện và các tác dụng phụ khác.

Theo luật Hàn Quốc, thuốc hướng thần được xếp vào loại thuốc gây nghiện bị kiểm soát. Mặc dù việc nhận thuốc hộ được cho phép trong một số trường hợp hạn chế, chẳng hạn như đối với bệnh nhân đang điều trị dài hạn hoặc những người gặp khó khăn về di chuyển, nhưng người đại diện được chỉ định phải nộp các giấy tờ chứng minh, bao gồm bản sao giấy tờ tùy thân của bệnh nhân và bằng chứng về tư cách hợp lệ.

Người vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuộc thuộc nhóm ma túy, dễ gây nghiện đều sẽ bị xử rất nghiêm. Dù gọi là "nhận thay" đi chăng nữa, cả PSY và vị bác sĩ kê đơn cho nam ca sĩ đều không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Nếu bị kết luận vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuốc thuộc nhóm ma túy dễ gây nghiện, người vi phạm có thể bị khởi tố hình sự, phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won (174 triệu đồng). Bác sĩ kê toa cũng có khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề.

Nam ca sĩ bị cáo buộc nhận đơn thuốc điều trị tâm thần từ năm 2022 đến năm 2025 mà không khám trực tiếp, và nhận thuốc thông qua bên thứ 3. Ảnh: X.

PSY có tên thật Park Jae Sang, sinh năm 1977 tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Anh là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng toàn cầu với nghệ danh PSY. PSY ra mắt năm 2001 với album PSY from the Psycho World! và nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách hài hước, châm biếm xã hội và những màn trình diễn “lầy lội” rất riêng.

Sự nghiệp của anh thực sự bùng nổ trên toàn thế giới vào năm 2012 với ca khúc Gangnam Style . Bài hát kèm điệu nhảy ngựa nổi tiếng đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, là video đầu tiên trong lịch sử đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Gangnam Style đưa PSY từ một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc thành ngôi sao quốc tế, xuất hiện trên vô số chương trình lớn của Mỹ (Ellen, Today Show, SNL, MTV VMAs…) và biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả khắp thế giới.

Sau Gangnam Style, PSY tiếp tục phát hành các hit lớn khác như Gentleman, Daddy, New Face, I Luv It, That That… Dù không còn bài nào vượt qua được độ viral của Gangnam Style, anh vẫn duy trì vị thế là một trong những nghệ sĩ giải trí hàng đầu Hàn Quốc với phong cách hài hước không thể nhầm lẫn. Trong sự nghiệp, PSY từng gây ra bê bối tàng trữ chất cấm và trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng nam ca sĩ vẫn đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử Kpop.

Tên tuổi PSY gắn liền với bản hit Gangnam Style. Ảnh: X

Nguồn: Maeil