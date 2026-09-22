Nam diễn viên là bạn thân Trấn Thành giờ bán cà phê ở phường Tân Định

Song song với nghiệp diễn thì nam diễn viên cũng khá "mát tay" khi lấn sân sang chuyện kinh doanh.

Hải Triều đến với nghệ thuật từ những ngày còn là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh. Thời gian đầu, nam diễn viên không có nhiều cơ hội xuất hiện trên sân khấu mà chủ yếu nhận những vai nhỏ. Có lúc Hải Triều chỉ đóng quần chúng, đi qua đi lại trên sân khấu hoặc đảm nhận những nhân vật không có thoại.

Nhờ sự giới thiệu của một người bạn, Hải Triều có cơ hội nhận vai trong bộ phim Hot Boy Nổi Loạn, mở ra bước chuyển đầu tiên trên hành trình hoạt động nghệ thuật. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ tham gia DamTV đến góp mặt trong các gameshow truyền hình.

Cũng từ những vai diễn đầu tiên, Hải Triều dần bén duyên với hình tượng giả gái. Anh từng chia sẻ bản thân không nhớ chính xác từ khi nào mình bắt đầu gắn với các vai nữ, chỉ nhớ vai nữ đầu tiên chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây trên màn ảnh, thậm chí không có một câu thoại nào. Từ một vai diễn thoáng qua, hình ảnh Hải Triều trong những vai nữ ngày càng trở nên quen thuộc và sau này trở thành một trong những dấu ấn riêng của nam diễn viên.

Từ những vai diễn ít đất diễn, Hải Triều dần có cơ hội thể hiện nhiều hơn. Đặc biệt, sân khấu Thế Giới Trẻ trở thành nơi giúp nam diễn viên định hình phong cách và tạo được chỗ đứng trong thế hệ diễn viên trẻ của sân khấu phía Nam.

Hải Triều từ những vai diễn nhỏ cho đến các vai giả gái, ghi điểm bởi sự duyên dáng trời cho

Cũng từ sân khấu, Hải Triều có cơ hội làm việc và thân thiết với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ như Diệu Nhi, BB Trần. Hải Triều và BB Trần sau đó trở thành một cặp bài trùng quen thuộc trong nhiều tiểu phẩm, parody và web drama. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tạo nên những màn tung hứng hài hước và góp phần đưa hình ảnh của cả hai đến gần hơn với khán giả trẻ.

Không chỉ đóng hài, Hải Triều còn được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất. Trong một lần chia sẻ về người bạn thân, BB Trần từng nhận xét Hải Triều có khả năng diễn cả vai bi, đồng thời cho rằng bạn diễn của mình có thế mạnh đặc biệt trong những vai nữ.

Những năm hoạt động nghệ thuật cũng đưa Hải Triều đến gần Trấn Thành. Có một thời gian, nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ tập, ăn uống và các chuyến đi cùng Trấn Thành, Hari Won, BB Trần và một số người bạn trong showbiz. Hình ảnh nhóm bạn này từng khá quen thuộc với khán giả.

Mối quan hệ giữa Hải Triều và Trấn Thành không chỉ dừng ở tình bạn trong giới nghệ sĩ. Năm 2019, Hải Triều từng chia sẻ rằng anh được Trấn Thành và BB Trần hỗ trợ về tài chính để mua căn nhà trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Theo lời nam diễn viên, Trấn Thành cho anh vay một khoản tiền lớn để có thể ổn định cuộc sống sau nhiều năm đi thuê nhà, chật vật lập nghiệp tại TP.HCM.

Hải Triều và BB Trần trở thành cặp bài trùng ở nhiều sân khấu, gameshow

Hải Triều từng có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành

Bên cạnh các sản phẩm trên mạng xã hội, Hải Triều vẫn kiên trì với sân khấu. Đây cũng là nơi anh dành phần lớn thời gian trong những năm đầu sự nghiệp và tiếp tục trở lại trong nhiều dự án sau này. Trong giai đoạn sân khấu gặp khó khăn, Hải Triều cùng nhiều diễn viên hài khác từng chuyển sang sản xuất video hài, web drama và nội dung trên mạng xã hội để duy trì hoạt động nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, Hải Triều vẫn có mặt trong những sân khấu được khán giả quan tâm. Đáng chú ý là Đảo Hoa Hậu, vở diễn quy tụ nhiều gương mặt trẻ như BB Trần, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt và Hải Triều. Tác phẩm ra mắt từ năm 2025 và nhanh chóng tạo sức hút lớn, nhiều đợt mở bán vé ghi nhận tình trạng hết sạch chỉ trong thời gian ngắn.

Việc tiếp tục góp mặt trong Đảo Hoa Hậu cho thấy Hải Triều vẫn duy trì công việc diễn xuất thay vì rời xa sân khấu. Anh cùng BB Trần cũng được xem là một trong những cặp diễn viên tạo nhiều tiếng cười cho vở diễn.

Hải Triều chứng minh sự duyên dáng trong các vai diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ

Song song với diễn xuất, Hải Triều vài năm gần đây còn thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, đó là kinh doanh cà phê.

Nam diễn viên mở quán cà phê trứng mang tên Nè He. Ban đầu, quán nằm trên đường Võ Văn Tần, sau đó được chuyển sang một mặt bằng mới tại khu vực phường Tân Định. Đây là mô hình kinh doanh được Hải Triều trực tiếp tham gia quảng bá thay vì chỉ đứng phía sau.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên đăng tải những video giới thiệu không gian, đồ uống và hoạt động tại quán. Nam diễn viên cũng trực tiếp xuất hiện để trò chuyện với khách hàng, quay video và bắt trend nhằm thu hút sự chú ý cho thương hiệu riêng.

Bên cạnh diễn xuất, Hải Triều còn tập trung thời gian để kinh doanh riêng

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