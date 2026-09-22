Hàng chục nghệ sĩ nhận chỉ trích

Nhiều diễn viên nổi tiếng như Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Trương Nhược Quân, Âu Dương Na Na... tham gia chương trình nhưng bị chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp, "chiếm dụng tài nguyên" của ca sĩ.

Trang Sina đưa tin tối 20/9, hàng chục nghệ sĩ Trung Quốc tham gia đêm hội biểu diễn nghệ thuật mang tên Trăng sáng vùng vịnh.

Nhưng dàn ngôi sao gồm Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Trương Nhược Quân, Âu Dương Na Na, Mã Lệ, Tạ Kim Yến, Diêm Ni, Bành Dục Sướng, Âu Hào, Bạch Bách Hà, Hoàng Hiên, Minh Đạo, Giang Ngữ Thần lại vướng tranh cãi vì hát nhép, trình độ biểu diễn không đủ xuất sắc, chiếm dụng nguồn tài nguyên của ca sĩ chuyên nghiệp.

Tiết mục song ca Cùng bạn nói lời xin chào của Trương Lăng Hách và Âu Dương Na Na trở thành tâm điểm chú ý. Bởi vì sau khi kết thúc, chỉ có Âu Dương Na Na gửi lời chào tới khán giả.

Trương Lăng Hách bị phát hiện micro không phát ra tiếng, chỉ có khẩu hình. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách hát nhép. Âu Dương Na Na cũng bị chỉ trích vì hát sai lời, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, không chuẩn bị chu đáo cho tiết mục.

Trương Lăng Hách bị chỉ trích vì nghi ngờ hát nhép trong chương trình lớn.

Tạ Kim Yến gây tranh cãi vì bị khán giả phát hiện không đeo micro nhưng vẫn có tiếng hát. Mạnh Tử Nghĩa cũng bị nghi ngờ hát nhép. Chủ đề các diễn viên không biểu diễn bằng giọng ca thật gây tranh cãi và đạt Top 1 đề tài gây sốt nhất trên mạng xã hội Weibo.

Ngược lại, nhiều khán giả cho rằng các diễn viên không có năng lực ca hát mạnh, dư luận không nên quá khắt khe. Nhiều nghệ sĩ cùng sử dụng công cụ hỗ trợ khi hát, điều này chứng minh ban tổ chức đã có sắp xếp từ trước nhằm đảm chương trình được diễn ra suôn sẻ. Người hâm mộ của một số nghệ sĩ cũng chia sẻ video tổng duyệt để khẳng định thần tượng không hát nhép.

Tuy nhiên, quan điểm này cũng nhận về nhiều ý kiến phản bác. Khán giả cho rằng khi các ngôi sao nhận lời xuất hiện tại sự kiện, họ phải cố gắng hết sức, đồng thời nên cân nhắc lại năng lực của bản thân, không có khả năng ca hát lại chiếm nguồn lực của ca sĩ.

Khán giả yêu cầu được nghe các ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) thể hiện, như vậy mới đúng tính chất của chương trình.

"Tại sao lại mời diễn viên tới hát nhép mà không mời một ca sĩ thực sự tới biểu diễn", "Thật tiếc khi chương trình về Vịnh Lớn lại không mời các nghệ sĩ Hong Kong huyền thoại", "Mạnh Tử Nghĩa giọng rất dở nhưng đâu đâu cũng trổ tài ca hát"...

Nhiều nghệ sĩ khả năng ca hát kém nhưng liên tục nhận lời mời biểu diễn âm nhạc.

Theo Sina, việc các diễn viên Trung Quốc được mời tham gia sự kiện âm nhạc, đêm hội cuối năm đã trở nên phổ biến trong vài năm trở lại đây. Ban tổ chức không quan tâm nhóm ngôi sao này có khả năng ca hát tốt hay không, điều họ cần là lưu lượng truy cập từ người hâm mộ diễn viên. Nhưng cũng vì vậy, nhóm diễn viên ngôi sao đã chiếm mất cơ hội biểu diễn của nhiều ca sĩ chuyên nghiệp.

Thời gian gần đây, các diễn viên trẻ như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ... còn tổ chức concert với giá vé không kém ca sĩ hàng đầu. Giọng hát, kỹ năng nhảy của họ khó gánh nổi chất lượng biểu diễn ở sân vận động lớn, chủ yếu phụ thuộc vào các thiết bị điều chỉnh giọng hát.

Sina cho rằng đây là hình thức kiếm tiền từ fan nhưng lại thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp.