Lý do Trường Giang nghỉ học

Trường Giang từng chia sẻ về quá khứ cơ cực, không tốt nghiệp.

Là một trong những danh hài nổi danh của showbiz Việt, Trường Giang từng có hành trình học tập không mấy suôn sẻ. Nam nghệ sĩ sinh ra trong gia đình không quá khá giả, mẹ mất sớm, bố một mình nuôi các con. Sau khi hoàn thành cấp 3, Trường Giang thi vào trường Sư phạm Đồng Nai nhưng không đậu. Sau đó, anh theo học trường Sân khấu Điện ảnh theo hệ B nhưng rồi cũng không thể hoàn thành việc học.

Trong một chương trình, Trường Giang từng thẳng thắn kể về quãng thời gian liên tục phải bỏ dở chuyện học hành. Nam nghệ sĩ cho biết ban đầu anh học diễn viên, sau đó chuyển sang đạo diễn với mong muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh nhiều lần không thể đóng học phí và phải nghỉ học.

Trường Giang từng chia sẻ: "Hồi xưa tôi học hệ kép diễn viên, sau đó mới học đạo diễn. Khi đang học diễn viên nửa đường thì bị đuổi vì không có tiền đóng học phí. Sau khi quyết tâm học đạo diễn, mình thi hẳn hoi mà, xong học nửa đường cũng bị đuổi nữa. Thầy nói tôi không có tố chất làm bất cứ thứ gì về nghệ thuật hết và đi về đi".

Trường Giang từng chia sẻ lý do bị đuổi học là do không có tiền đóng học phí

Bước ngoặt lớn đến vào khoảng năm 2007, khi Trường Giang được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện thông qua một lần anh tham gia diễn quần chúng. Nghệ sĩ Hữu Lộc đưa anh về sân khấu Nụ Cười Mới, tạo điều kiện để Trường Giang học nghề và thử sức với những vai diễn nhỏ. Trong vở "Người nhà quê", anh đảm nhận một vai phụ. Đây cũng là khoảng thời gian giúp Trường Giang tích lũy kinh nghiệm sân khấu và dần được những người trong nghề chú ý.

Sau đó, Trường Giang có cơ hội được Hoài Linh biết đến và mời viết kịch bản cho một tiểu phẩm trong liveshow một ca sĩ. Năm 2011, anh tham gia tiểu phẩm "Khó" trong liveshow "Bước chân miền Trung". Nhân vật Mười Khó với chất giọng đặc trưng, tính cách chân chất nhưng có phần bảo thủ nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ. "Mười Khó" dần trở thành biệt danh quen thuộc gắn liền với Trường Giang, đồng thời mở ra cho anh nhiều cơ hội trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Tính đến hiện tại, nam nghệ sĩ đã có khoảng 20 năm hoạt động trong showbiz.

Hình ảnh "Mười khó" mở ra nhiều chương mới cho sự nghiệp của Trường Giang

Gia cảnh Trường Giang

Trường Giang có quê gốc tại Tam Kỳ, Quảng Nam (nay là phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng), nhưng anh lớn lên ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là xã Phước Thái, TP. Đồng Nai). Tuổi thơ của nam nghệ sĩ gắn liền với nhiều thiếu thốn, đặc biệt là biến cố mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. Năm Trường Giang lên 5 tuổi, mẹ anh qua đời, để lại người cha một mình nuôi dạy 5 người con.

Trong 2 Ngày 1 Đêm, Trường Giang từng có những chia sẻ xúc động về tuổi thơ mồ côi mẹ. Nam nghệ sĩ cho biết anh gần như không có nhiều hình ảnh về mẹ ngoài những tấm ảnh trong đám tang. Anh từng tâm sự: "Tôi còn không được biết mặt mẹ. Hình của mẹ chỉ có vài tấm thôi, nhưng hình đám tang lại rất nhiều. Tôi muốn coi hình mẹ chỉ có hình đám tang thôi. Tấm hình duy nhất có cả chữ viết của mẹ thì đã mất lúc đi Mỹ vì bị kẻ xấu mở vali và lấy đi. Đó là tấm hình duy nhất có 4 chữ của mẹ: Mùa xuân vui vẻ!".

Trường Giang từng chia sẻ tuổi thơ vất vả, phải lao động từ sớm

Mất mẹ từ sớm, Trường Giang cũng phải tự lập khi tuổi đời còn nhỏ. Ngoài thời gian đến trường, anh từng đi mót mủ cao su để kiếm thêm thu nhập. Nhắc lại những ngày tháng ấy, nam nghệ sĩ chia sẻ anh biết nấu ăn từ nhỏ vì trong gia đình không còn mẹ chăm lo. "Tôi biết nấu ăn từ hồi nhỏ. Tôi không mò cua, bắt ốc vì không có đồng, chỉ có rừng cao su. Ví dụ, học buổi sáng thì buổi trưa tôi về nấu cơm vì không có mẹ. Ăn cơm xong buổi chiều sẽ đi mót mủ cao su, nhặt những phần dư lại dưới đất hoặc trên những tô bằng sành nhỏ xíu. Làm 3 - 4 tiếng mới được 2 - 3 lít. Còn nếu hôm nào phải học buổi chiều thì sáng phải dậy sớm đi mót, trưa về nấu cơm rồi chiều đến trường", Trường Giang nói.

Sau đó, Trường Giang quyết định rời quê lên TP.HCM tìm cơ hội mưu sinh. Anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau như làm tiếp thị, phát tờ rơi, phục vụ quán nhậu hay làm việc trong vũ trường. Những công việc tưởng chừng chẳng liên quan đến sân khấu lại trở thành một phần trong hành trình giúp Trường Giang từng bước tìm được con đường nghệ thuật.



