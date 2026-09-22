Con trai 17 tuổi của Kwon Sang Woo lái ô tô 1 tỷ tới trường, được thừa kế 1300 tỷ còn đẹp trai ăn đứt bố

Không chỉ đẹp trai nổi bật và sớm sở hữu ô tô ở tuổi đời còn rất trẻ, con trai Kwon Sang Woo còn khiến nhiều thiếu nữ mê mệt vì rất giỏi thể thao.

Trong những tháng trở lại đây, Ruk Hee - cậu con trai đầu lòng nhà cặp đôi Kwon Sang Woo và Son Tae Young đã liên tục chiếm sóng truyền thông xứ Hàn nhờ diện mạo điển trai, nổi bật ở tuổi 17. Thậm chí, Ruk Hee còn được khán giả khen ngợi là đẹp trai ăn đứt cả ông bố tài tử, đồng thời khán giả cũng hy vọng cậu chàng sẽ sớm nối nghiệp cha mẹ gia nhập đường đua showbiz. Thế nhưng trái với những mong đợi từ công chúng, quý tử nhà Kwon Sang Woo lại đang chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp thể thao tại Mỹ và chưa có dấu hiệu sẽ bước chân vào làng giải trí ở quê nhà Hàn Quốc.

Tới sáng 21/9, tờ Sports Chosun đưa tin, Ruk Hee vừa thi đỗ bằng lái xe tại Mỹ và đã có thể tự mình ngồi sau tay lái để điều khiển phương tiện tới trường. Vợ chồng Kwon Sang Woo sắm cho con trai chiếc xe ô tô trị giá 45 triệu won (gần 1 tỷ đồng) làm phương tiện để cậu di chuyển mỗi ngày. Giờ đây, mỗi khi ra ngoài, con trai tài tử Nấc Thang Lên Thiên Đường đều có bạn đồng hành là chiếc xế hộp tiền tỷ.

Con trai Kwon Sang Woo giờ đây đã có thể tự mình lái xe tiền tỷ tới trường mà không cần người lớn theo kèm. Ảnh: Nate

Ruk Hee ở tuổi 17 đã phủ kín truyền thông và mạng xã hội xứ Hàn nhờ visual sắc nét, lôi cuốn. Ảnh: Naver

Đặc biệt, Ruk Hee được nhận xét là đẹp trai hơn cả bố - tài tử Kwon Sang Woo. Ảnh: Nate

Trong video mới được đăng trên kênh YouTube của Son Tae Young, Kwon Sang Woo mừng rỡ xác nhận chuyện con trai 17 tuổi đã thi đỗ bằng lái xe tại Mỹ: “Hôm nay lòng tôi thấy vô cùng thoải mái. Ruk Hee cuối cùng cũng đã thi đỗ bằng lái xe rồi, từ giờ thằng bé có thể tự đi lại 1 mình được rồi. Dù là đi học ở trường, học thêm hay đi đá bóng thì Ruk Hee đều tự lái xe tới đó. Khi hẹn bạn bè đi ăn uống cũng tự lái xe riêng đến buổi họp mặt. Tính ra thằng bé lấy bằng hơi muộn đấy. Bạn bè nó đều đã có bằng từ 1 năm trước rồi. Ở New Jersey (Mỹ), tầm tuổi Ruk Hee chỉ được phép lái xe trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm mà thôi”.

Bên cạnh đó, Kwon Sang Woo cũng có những trăn trở nhất định mỗi khi con trai lái xe ra ngoài: “Là cha mẹ thì dĩ nhiên vẫn sẽ có những nỗi lo lắng nhất định”. Son Tae Young liền tiếp lời ông xã: “Anh ạ, ban ngày thì em bớt lo hơn 1 chút. Ngay sáng nay, con cũng đã tự lái xe đi học rồi đi đá bóng về đấy”.

Vợ chồng Kwon Sang Woo có những cảm xúc đan xen khi con trai 17 tuổi bắt đầu tự mình lái xe ô tô mỗi khi ra ngoài. Ảnh: Naver

Nguồn tin của Sports Chosun còn chia sẻ thêm 1 thông tin gây xôn xao khác về quý tử 17 tuổi nhà tài tử họ Kwon. Theo đó, Kwon Sang Woo - Son Tae Young hiện sở hữu tổng giá trị bất động sản rơi vào khoảng 70 tỷ won (tương đương 1317 tỷ đồng). Và Ruk Hee cùng em gái chính là 2 người được thừa kế khối tài sản kếch xù này từ bố mẹ.

Được biết, không chỉ đẹp trai nổi bật và sớm sở hữu ô tô ở tuổi đời còn rất trẻ, Ruk Hee còn khiến nhiều thiếu nữ mê mệt vì rất giỏi thể thao. Cậu chàng hiện là thành viên quan trọng trong đội bóng đá ở 1 trường trung học. Con trai Kwon Sang Woo có thành tích thi đấu nổi bật, được không ít đội bóng học đường ở Mỹ săn đón. Không chỉ chơi bóng giỏi, Ruk Hee còn có thế mạnh ở bộ môn điền kinh. Son Tae Young từng tiết lộ, con trai cô đạt thành tích chạy rất ấn tượng, chỉ mất 11,4 giây để hoàn thành đường chạy 100m khi mới 16 tuổi, thậm chí được huấn luyện viên khen ngợi là có tiềm năng phát triển lên sân chơi chuyên nghiệp.

Không chỉ đẹp trai và giàu có, Ruk Hee còn rất giỏi thể thao, thể hiện tài năng nổi bật ở nhiều bộ môn thi đấu. Ảnh: X

Kwon Sang Woo - Son Tae Young kết hôn hồi năm 2008. Còn nhớ vào thời điểm ấy, rất đông người hâm mộ từ nước ngoài đã lặn lội sang Hàn Quốc để được tận mắt chứng kiến lễ thành hôn hoành tráng của 2 ngôi sao ở khách sạn Shilla. Cặp đôi vàng lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2009 và con gái thứ 2 vào năm 2015.

Được biết, hiện tại Son Tae Young cùng các con đang định cư ở Mỹ, còn nam tài tử họ Kwon làm việc ở Hàn Quốc và sang Mỹ thăm gia đình vào khoảng thời gian rảnh rỗi.

“Nhất cử nhất động” từ gia đình Kwon Sang Woo - Son Tae Young đều nhận được sự quan tâm, dõi theo của công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun