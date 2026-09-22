Ngay trước thềm show diễn tại Milan, Gucci chính thức tuyên bố Điền Hi Vi là Đại sứ thương hiệu tiếp theo, đánh dấu màn "hội ngộ" dưới một mái nhà xa xỉ cùng Trương Lăng Hách.

Chỉ vài ngày trước khi show diễn Gucci thuộc Tuần lễ thời trang Milan SS27 chính thức diễn ra trong tuần này, thương hiệu xa xỉ nước Ý đã thu hút sự chú ý lớn khi chính thức tuyên bố Điền Hi Vi trở thành Đại sứ thương hiệu (Brand Ambassador) vào ngày 21/9. Quyết định này đưa mỹ nhân sinh năm 1997 trở thành nghệ sĩ thứ tiếp theo tại thị trường xứ Trung đạt được danh phận từ Gucci bên cạnh những cái tên như: Tiêu Chiến, Trương Lăng Hách, Nghê Ni, Tống Uy Long. Như vậy, bước thăng cấp cũng giúp Điền Hi Vi chính thức "về chung nhà" với tình tin đồn - Trương Lăng Hách.

Điền Hi Vi bước chân vào hàng ngũ Đại sứ thương hiệu Gucci trong tuyên bố được đưa ra vào sáng 21/9.

Sự thăng cấp của Điền Hi Vi từ vị trí Bạn thân thương hiệu (từ tháng 12/2023) lên Đại sứ thương hiệu sau gần 3 năm đồng hành được xem là sự ghi nhận tương xứng với sức ảnh hưởng thương mại của cô. Thời gian qua, theo ghi nhận từ khán giả xứ Trung nữ diễn viên đã tạo nên hiện tượng khi diện chiếc shoulder bag của Gucci, khiến thiết kế này cháy hàng nhiều nơi trên toàn quốc. Theo các nguồn tin, các cửa hàng lẫn trang web chính thức phải đưa ra danh sách chờ lên đến 2 tháng, trong khi thị trường chuyển nhượng vô cùng hiếm hoi.

Nữ diễn viên gần đây minh chứng được năng lực thu hút thương mại từ mẫu túi shoulder bag.

Sức hút của bộ đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi bắt nguồn từ sau màn hợp tác trong tác phẩm Trục Ngọc, nơi cả hai gặt hái nhiều thành công trên các bảng xếp hạng truyền thông. Phản ứng hóa học tự nhiên từ trên phim ra tới đời thực cũng là lý do khiến bộ đôi liên tục vướng vào nghi vấn phim giả tình thật.

Trong khi Trương Lăng Hách đã gia nhập nhà mốt từ giữa năm 2024 với những sự kiện quốc tế để lại dấu ấn. Sự đồng điệu của cặp đôi Trục Ngọc từng một phen gây chú ý vào tháng 4 vừa qua, khi nhà mốt phát hành chiến dịch quảng bá túi xách Paparazzo thuộc BST Fall 2026.

Màn kết hợp "tuy 2 mà 1" của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi từng gây chú ý hồi tháng 4.

Dù được sản xuất riêng biệt, hai bộ ảnh mang nhiều nét đồng nhất của của cả hai khi đó đã được người hâm mộ ví như màn "hợp thể từ xa", tạo nên những bài đăng viral sau khi được edit lại làm một. Việc cả hai hiện tại cùng nắm giữ vị trí Đại sứ thương hiệu của Gucci càng làm tăng thêm kỳ vọng về những khoảnh khắc xuất hiện chung trên hàng ghế đầu show diễn sắp tới.

Bộ đôi Đại sứ được mong chờ sẽ cùng góp mặt tại Milan Fashion Week sắp tới.

Năm 2026 cũng ghi nhận bước tiến thương mại nổi bật của Điền Hi Vi với hơn 15 hợp đồng quảng cáo mới và nâng cấp danh phận, trải dài từ thời trang cao cấp, trang sức, ô tô cho đến mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Năng lực tạo nhiệt bền bỉ cùng hình ảnh thanh lịch chính là chìa khóa giúp mỹ nhân 9x nhận được đãi ngộ từ thương hiệu xa xỉ nước Ý sau chuỗi chiến dịch quảng bá hè và Thất Tịch toàn cầu.

Ảnh: Internet