HUGO Thu Đông 2026: Khi sắc đỏ trở thành lời hiệu triệu tiến về phía trước

Mới đây, không gian 224 Space đã trở thành điểm hẹn của những cá tính tiên phong khi HUGO chính thức ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2026 cùng chiến dịch toàn cầu “Red Means GO”.

Không chỉ là màn giới thiệu mùa mốt mới, sự kiện còn mang đến một trải nghiệm đa giác quan, nơi thời trang, âm nhạc và tinh thần phản kháng đặc trưng của HUGO cùng hòa nhịp trong một tuyên ngôn mạnh mẽ dành cho thế hệ trẻ: "Đỏ là không từ bỏ".

Không gian trưng bày bộ sưu tập HUGO Thu Đông 2026 tại tầng trệt 224 Space (Tp. Hồ Chí Minh)

Bước vào 224 Space, khách mời ngay lập tức được dẫn dắt vào thế giới của HUGO, nơi sắc đỏ biểu tượng phủ lên toàn bộ không gian trưng bày. Lấy cảm hứng từ thông điệp "Red Means GO", khu vực triển lãm tái hiện tinh thần không ngừng tiến bước trước những hoài nghi, áp lực và giới hạn mà người trẻ phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại. Những thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 được trưng bày nổi bật trong không gian đậm tính đương đại, để khách tham dự có thể khám phá cận cảnh các phom dáng lấy cảm hứng từ thập niên 1990, kỹ thuật may đo sắc nét cùng những chất liệu giàu cá tính.

Big Daddy và Phạm Đình Thái Ngân tại sự kiện HUGO Thu Đông 2026

Không gian trên lầu được biến thành một phòng nghe nhạc – listening lounge theo đúng chất của HUGO

Xuyên suốt sự kiện, loạt nghệ sĩ và gương mặt sáng tạo nổi bật của Việt Nam đã xuất hiện, góp phần khắc họa rõ nét tinh thần đột phá mà HUGO theo đuổi. Góp mặt tại đêm ra mắt có Big Daddy, Thể Thiên, Marzuz, MACHIOT, DJ WOKEUP và Phạm Đình Thái Ngân. Mỗi cá nhân mang đến một màu sắc riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần dám khác biệt, dám lựa chọn con đường của chính mình.

Thể Thiên bên các sáng tạo mới của HUGO cho mùa này.

Không khó để DJ WOKEUP có thể lựa chọn trang phục phù hợp với phong cách từ bộ sưu tập mới của HUGO

Nhà sản xuất âm nhạc Machiot

Không khí của đêm tiệc càng trở nên sôi động khi những màn trình diễn trực tiếp từ Big Daddy, Thể Thiên và Marzuz lần lượt khuấy động sân khấu. Những tiết mục giàu năng lượng đã kết nối cộng đồng yêu thời trang và âm nhạc trong một trải nghiệm đầy cảm hứng, đúng như ý đồ của HUGO luôn khích lệ các cá tính độc đáo được thể hiện niềm đam mê theo cách riêng của mỗi người.

Đêm nhạc được mở màn với phần trình diễn của Marzuz với Ảo ảnh và Đang yên đang lành với cá tính âm nhạc mới mẻ và cuốn hút.

Thể Thiên khuấy động không khí với các ca khúc từ album đầu tay như SAIGONTEY, Diễm Xưa…

Big Daddy xuất hiện cực "cool" trong bộ suit từ HUGO khép lại đêm nhạc với các hit lớn của mình.

Bên cạnh các nghệ sĩ biểu diễn, nhiều gương mặt KOL và nhà sáng tạo nội dung được yêu thích như Hào Lý, Huang Long, Ren Gia Huy, Hóa Trần, Peter Thiên Phú, Khoin và Brian Lê cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong những thiết kế mới nhất từ bộ sưu tập HUGO Thu Đông 2026. Từ các bộ âu phục mang tinh thần may đo hiện đại đến những thiết kế casual đậm ảnh hưởng thập niên 90, mỗi cách phối đồ đều phản ánh tinh thần tự do, táo bạo và không chấp nhận những giới hạn định sẵn mà HUGO muốn truyền tải.

Tông màu beige của HUGO đã "lọt mắt xanh" của Huang Long.

Ren Gia Huy chọn mặc suit màu xám phối cùng áo trắng, là sự kết hợp kinh điển không bao giờ lỗi mốt.

Các anh chàng sáng tạo nội dung như Peter Thiên Phú,…

… người mẫu Hóa Trần,…

… và Hào Lý gây ấn tượng với các set đồ HUGO thể hiện được phong cách cá nhân của mỗi người.

Brian Lê tìm hiểu thêm về các thiết kế mới trong bộ sưu tập HUGO Thu Đông 2026.

Thông qua sự kiện ra mắt tại Việt Nam, HUGO tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu thời trang đề cao tinh thần tự do và khả năng tự định nghĩa bản thân. Trong mùa Thu Đông 2026, sắc đỏ không còn là tín hiệu của sự dừng lại. Với HUGO, đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ để tiếp tục chuyển động, tiếp tục thử nghiệm và tiếp tục tiến về phía trước. Bởi hơn cả một chiến dịch thời trang, "Red Means GO" là lời cổ vũ dành cho những ai vẫn đang bền bỉ theo đuổi con đường riêng của mình, bất chấp mọi hoài nghi trên hành trình phía trước.

Tại Việt Nam, thương hiệu HUGO được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

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