Sơn Tùng M-TP khóc vì cô đơn cùng 1,6 tỷ ở Bốt Hàng Đậu

Bỏ qua câu chuyện "cô đơn" đầy giải trí giữa lòng Thủ đô, giới mộ điệu nhanh chóng nhận ra nam ca sĩ đang khoác lên mình cả một gia tài di động.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân sở hữu hàng triệu người theo dõi, Sơn Tùng M-TP lại khiến cõi mạng dậy sóng với một bài đăng vừa hài hước vừa "bất ổn". Giọng ca gốc Thái Bình đăng tải loạt khoảnh khắc check-in ngay giữa cái nắng thu của thủ đô tại địa điểm quen thuộc - Bốt Hàng Đậu, kèm dòng trạng thái đầy ai oán nhưng không kém phần giải trí: "Đã biết là đau mà vẫn cứ đâm vào! Bốt Hàng Đậu... Ngày lẻ bóng lần thứ... À mà thôi".

Dẫu vậy, netizen nhanh chóng gạt "nỗi buồn" của Sơn Tùng sang một bên để dồn toàn bộ sự chú ý vào bộ cánh street style tưởng chừng tối giản mà giá trị lại cực kỳ "nặng đô" của anh chàng.

"Soi" cận cảnh cây đồ ngập mùi tiền của giọng ca Đừng Làm Trái Tim Anh ĐauTrung thành với phong cách kết hợp giữa nét cổ điển và hơi thở đường phố cao cấp, Sơn Tùng M-TP chọn gam màu trắng - be - nâu nhã nhặn. Tuy nhiên, khi bóc tách từng món đồ, giới mộ điệu chỉ biết "ngả mũ" trước độ chịu chi của nam ca sĩ:

Áo Polo Miu Miu Cotton Piqué (~30 triệu VNĐ)

Chiếc áo polo cộc tay màu trắng ngà thoạt nhìn khá basic nhưng lại đến từ nhà mốt Miu Miu đình đám. Thiết kế tối giản với điểm nhấn là logo thêu nhỏ tinh tế ở ngực áo, có mức giá niêm yết là 1.160 USD (khoảng gần 30 triệu đồng).

Túi Chanel Suede Calfskin Large Perfect Bowling Bag (~221 triệu VNĐ)

Điểm nhấn "chiếm trọn spotlight" trên vai nam ca sĩ chính là chiếc túi khổ lớn bằng da lộn màu be đậm (Dark Beige) của Chanel. Mẫu túi Bowling cổ điển sang trọng này hiện có mức giá thị trường khoảng 8.495 USD (tương đương khoảng 221 triệu đồng).

Giày Rick Owens Porterville Vintage Low (~30 triệu VNĐ)

Để hoàn thiện phong cách bụi bặm, phá cách ở nửa dưới, Sơn Tùng chọn đôi sneaker gót thấp Vintage Low màu xanh rêu (Green) từ thương hiệu Rick Owens. Mẫu giày cá tính này có giá bán lẻ khoảng 1.170 USD (khoảng 30 triệu đồng).

Quần âu ống rộng dáng thụng (Chưa rõ thương hiệu)

Chiếc quần tây màu be dáng suông rộng giúp tôn dáng và tạo vẻ phóng khoáng cho tổng thể. Dù chưa thể "soi" chính xác nhà mốt đứng sau thiết kế này, nhưng với gu chơi đồ của "Sếp", chắc chắn đây cũng là item thuộc hàng tuyển.

"Trùm cuối" xin mạnh dạn đoán Rolex Day-Date 40 Rose Gold Chocolate Dial (~1,3 tỷ đến mấy tỷ)

Chiếc đồng hồ lấp ló trên cổ tay mới chính là món phụ kiện đắt giá nhất. Đây là mẫu Rolex Day-Date phiên bản vàng hồng 18k mặt số màu nâu chocolate (mã hiệu tham khảo 228235) sang trọng bậc nhất. Trên thị trường thứ cấp hiện nay, phiên bản tiêu chuẩn có giá dao động từ 1,2 đến 1,3 tỷ đồng; còn nếu là các phiên bản nạm kim cương tinh xảo, con số hoàn toàn có thể đội lên mức 3 - 4 tỷ đồng.

Tổng kết: Một buổi "lẻ bóng" sương sương gần 1,6 tỷ đồng!

Cộng nhanh tất cả các món đồ (chưa tính chiếc quần và các phụ kiện nhỏ như kính râm, thắt lưng), tổng giá trị outfit ghé Bốt Hàng Đậu của Sơn Tùng M-TP đã nhẹ nhàng chạm mốc gần 1,6 tỷ đồng, một con số đủ để khẳng định đẳng cấp tay chơi đồ hiệu hàng đầu Vbiz. Dù có phải "bật khóc" vì đứng đợi fan giữa trưa nắng mà chẳng ai nhận ra, thì ít nhất, Sơn Tùng cũng vừa kịp bổ sung thêm một set đồ triệu view vào bộ sưu tập thời trang đường phố đắt đỏ của mình!