Không còn anh Bo 2 mái, Đan Trường gây sốc với diện mạo chất chơi chưa từng thấy

Đan Trường khiến fan chú ý với diện mạo bạch kim đầy phá cách trong poster mới.

Mới đây, Đan Trường khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi đăng tải poster thông báo khai trương cơ sở kinh doanh mới tại Mỹ. Dù vậy, điều khiến cư dân mạng xôn xao thảo luận hơn cả lại chính là diện mạo đầy khác lạ của nam ca sĩ. Trong hình, giọng ca Tình đơn phương xuất hiện với phong cách bụi bặm: diện áo khoác da đen phối cùng áo thun cổ cao đồng màu, điểm xuyết thắt lưng Gucci cùng dây chuyền xích bạc đậm chất cá tính.

Thế nhưng, chi tiết gây "sốc" nhất chính là mái tóc ngắn được tẩy màu bạch kim và vuốt dựng đầy phá cách. Đây được đánh giá là tạo hình táo bạo nhất của anh Bo mà khán giả chưa từng chứng kiến trong suốt gần 3 thập kỷ sự nghiệp.

Đan Trường gây bất ngờ với tạo hình tóc tẩy bạch kim vuốt dựng phá cách trong poster mới.

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ rôm rả để lại bình luận kinh ngạc trước màn "lột xác" bất ngờ. Nhiều người thành thật thừa nhận giao diện mới quá khác lạ khiến họ phải mất vài giây mới nhận ra thần tượng. Không ít khán giả dành lời khen cho phong độ "hack tuổi" thần sầu, hóm hỉnh nhận xét tạo hình này trông chẳng khác nào một thanh niên vừa tròn 18. Số khác lại hết lời mê mẩn sắc tóc bạch kim mới mẻ giúp anh trông vừa trẻ trung, lại chuẩn nam thần.

Dù thực tế đây dường như mới chỉ là sản phẩm "demo" qua chỉnh sửa, Đan Trường không vội giải thích mà lại lấp lửng chiêu "thử lòng" fan. Nam ca sĩ chia sẻ nếu tấm ảnh nhận được lượng tương tác đủ lớn, anh sẽ "chơi lớn", chính thức đem kiểu tóc tẩy bạch kim này lên sân khấu show diễn mừng sinh nhật vào ngày 29/11 tới.

Ở tuổi 50, nam ca sĩ vẫn giữ vững phong độ và trung thành với kiểu tóc rẽ ngôi signature.

Màn F5 diện mạo này lập tức thu hút sự chú ý bởi Đan Trường vốn là nam ca sĩ hiếm hoi của showbiz Việt sở hữu một chữ ký nhận diện gắn liền với mái tóc. Ở thời kỳ hoàng kim những năm cuối thập niên 1990 và đầu 2000, không ngoa khi gọi anh là một trend-setter thực thụ. Kiểu tóc 2 mái rẽ ngôi giữa bồng bềnh đậm nét thư sinh của anh Bo từng tạo nên cơn sốt càn quét khắp giới trẻ. Từ học sinh, sinh viên đến thanh niên thời bấy giờ, gần như ai cũng từng một lần cầm hình anh Bo ra tiệm để yêu cầu cắt đúng kiểu đầu huyền thoại này.

Tóc 2 mái thư sinh huyền thoại của Đan Trường từng tạo nên cơn sốt càn quét giới trẻ thập niên 1990.

Dù trải qua nhiều giai đoạn thử sức với các phong cách khác nhau, cho đến nay khi đã ở ngưỡng tuổi 50, Đan Trường vẫn trung thành quay về với mốt bổ luống từng làm nên tên tuổi. Trải qua gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca Tình khúc vàng luôn nổi tiếng là nghệ sĩ chịu khó làm mới hình ảnh. Ngoài mốt tóc bổ luống huyền thoại đưa tên tuổi anh lên đỉnh cao, Đan Trường còn liên tục cập nhật những xu hướng thời thượng qua từng thời kỳ.

Vẻ ngoài điển trai, ngọt ngào cùng mái tóc rẽ ngôi thương hiệu của anh Bo thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Giai đoạn 2014 - 2016, nam ca sĩ đổi hướng sang kiểu tóc rẽ ngôi lệch hoặc vuốt chải đứng cá tính, mang lại diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. Đến những năm 2017 - 2018, anh tiếp tục thử sức với các lớp tóc Textured đan xẻn bồng bềnh hay mốt Undercut, Side Part hiện đại vuốt sáp dựng đỉnh, giúp gương mặt thêm phần góc cạnh, trẻ trung.

Giọng ca Tình khúc vàng làm mới hình ảnh với dáng tóc tỉa sành điệu giai đoạn những năm 2000.

Nam ca sĩ biến hóa năng động, mạnh mẽ với mốt tóc chải dựng nổi bật trên sân khấu.

Đáng nhớ nhất phải kể đến mốt tóc Pompadour cắt gọt hai bên gáy với phần mái tạo phồng tối đa từng được anh ứng dụng ở nhiều sự kiện. Dù vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi bị so sánh hóm hỉnh với "đầu củ hành", điều đó vẫn chứng minh tinh thần không ngại bứt phá khỏi vùng an toàn của nam ca sĩ.

Đan Trường "hack tuổi" ấn tượng khi thử sức với nhiều kiểu tóc khác nhau, có lúc thành công bất ngờ nhưng cũng có lúc...

...gây thất vọng không kém.

Bên cạnh việc liên tục biến hóa các dáng tóc, Đan Trường chia sẻ bí quyết giữ gìn phong độ "bất tử với thời gian" của anh nằm ở chế độ ăn uống điều độ, chăm sóc da cẩn thận và luôn đầu tư chỉn chu về trang phục mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ảnh: FBNV, Internet