Lên đồ giống Tôn Thiên – nữ chính "Đầu xuân tươi sáng": 6 công thức đơn giản, mặc lên đầy khí chất

Không cần sở hữu chiều cao nổi bật hay tủ đồ hàng hiệu, bạn vẫn có thể học phong cách của Tôn Thiên qua những công thức phối đồ gọn gàng, hiện đại và tôn dáng.

Trong Đầu xuân tươi sáng, Tôn Thiên vào vai Thượng Chi Đào – cô gái bắt đầu sự nghiệp tại một công ty quảng cáo lớn ở Bắc Kinh, rồi dần trưởng thành trong công việc và tình cảm. Hành trình của nhân vật cũng được thể hiện qua trang phục: ban đầu gần gũi, giản dị; sau đó ngày một chỉn chu, tự tin hơn.

Điểm hay của phong cách Tôn Thiên nằm ở việc cô không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Chỉ với áo cơ bản, quần cạp cao và một phụ kiện đúng chỗ, tổng thể đã đủ thu hút.

Áo đen và quần jeans ống loe

Áo sát nách hoặc áo thun ôm màu đen phối quần jeans xanh đậm ống loe là công thức dễ áp dụng nhất. Phần áo gọn gàng giúp tạo điểm nhấn ở eo, còn quần dài rủ thẳng khiến đôi chân trông thon và dài hơn. Nếu không tự tin mặc áo hai dây, bạn có thể thay bằng áo thun cổ tròn hoặc áo polo ôm vừa. Một chiếc túi mini màu vàng, đỏ rượu hay xanh lá trầm sẽ giúp bộ đồ có điểm nhấn.

Cả cây đen vẫn có chiều sâu

Tôn Thiên nhiều lần chọn áo đen phối quần đen cạp cao. Để cách mặc này không bị nặng nề, hãy tạo sự khác biệt bằng chất liệu: áo len mỏng đi cùng quần âu, áo thun co giãn phối jeans tối màu, hoặc thêm túi da nâu. Giày mũi nhọn, sandals quai mảnh hay giày cao gót thấp cũng giúp phần thân dưới trông nhẹ nhàng hơn.

Áo polo đen phối quần trắng ống rộng

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày đi làm, gặp gỡ hoặc cà phê cuối tuần. Áo polo tạo vẻ gọn gàng, trong khi quần trắng ngà ống rộng mang lại sự mềm mại và thanh thoát. Nên chọn quần cạp cao, vải có độ rủ vừa phải; sơ vin phần trước áo để vòng eo rõ nét hơn. Chỉ cần thêm đồng hồ mặt nhỏ hoặc khuyên tai kim loại là diện mạo đã đủ sang.

Váy dệt kim và túi màu nổi

Một chiếc váy dệt kim dáng ôm vừa, dài ngang hoặc qua gối sẽ tạo cảm giác nữ tính mà không quá điệu. Trong bộ ảnh, chiếc túi xanh lá trở thành điểm nhấn rất đắt giá trên nền trang phục tông trung tính. Nếu không thích váy ôm, có thể chọn váy chữ A hoặc chân váy suông có nhấn eo. Nguyên tắc là chỉ nên chọn một phụ kiện màu nổi, tránh kết hợp quá nhiều chi tiết.

Áo khoác da, chân váy ngắn và boots cao

Công thức này dành cho những cô gái thích sự cá tính nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính. Áo khoác da đen đi cùng chân váy hồng và boots cao tạo nên sự đối lập thú vị. Với người mặc thường ngày, hãy thay chân váy quá ngắn bằng váy chữ A dài qua đùi hoặc quần shorts cạp cao để thoải mái hơn. Phần áo bên trong nên giữ đơn sắc để tổng thể không bị rối.

Áo khoác thể thao và quần shorts trắng

Áo khoác kéo khóa màu xám phối quần shorts trắng, tất cao cổ và giày thể thao mang đến vẻ trẻ trung, khỏe khoắn. Người có chiều cao khiêm tốn nên ưu tiên áo khoác lửng ngang hông, quần shorts cạp cao và giày có phần đế vừa phải để tỷ lệ cơ thể hài hòa hơn.

Phong cách của Tôn Thiên không khó để học theo: chọn đồ vừa vặn, ưu tiên bảng màu tinh giản và luôn có một điểm nhấn đủ tinh tế. Đó chính là cách khiến những món đồ cơ bản cũng có thể tạo nên khí chất của một nữ chính ngôn tình.