Tóc Tiên ngày càng nóng bỏng

Bộ ảnh "hot hừng hực" của Tóc Tiên đang khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Không chỉ sở hữu visual cuốn hút, Tóc Tiên còn được xem là một trong những mỹ nhân có body thuộc hàng top của Vbiz. Ở tuổi 37, nữ ca sĩ vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc với những đường cong rõ nét, tạo cảm giác khỏe khoắn nhưng không kém phần quyến rũ. Điều đáng chú ý là hình thể của Tóc Tiên dường như ngày càng được định hình rõ ràng hơn theo thời gian, đặc biệt ở phần eo, hông và đôi chân, giúp cô cân đẹp nhiều phong cách thời trang từ cá tính đến gợi cảm.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1989 tiếp tục khiến cõi mạng chấn động khi thực hiện bộ ảnh diện nội y cho Calvin Klein, khoe hình thể đáng nể cùng visual gợi cảm.

Tóc Tiên nóng bỏng mắt trong bộ ảnh cùng thương hiệu Calvin Klein.

Người đẹp sinh năm 1989 phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể săn chắc và quyến rũ qua những pose dáng táo bạo. Vòng eo nhỏ gọn, phần bụng phẳng với cơ bụng rõ nét tạo cảm giác khỏe khoắn nhưng vẫn mềm mại, nữ tính. Đường cong cơ thể được thể hiện rõ qua thiết kế nội y tối màu, đặc biệt là sự cân đối giữa vòng eo thon và phần hông, giúp tổng thể vóc dáng trông vô cùng hài hòa. Đặc biệt, đôi chân dài, thẳng và thon gọn giúp hình thể của nữ ca sĩ thêm phần cuốn hút. Cơ bụng "số 11" săn chắc, khỏe khoắn của Tóc Tiên khiến người nhìn khó rời mắt. Mái tóc đen được tạo kiểu xoăn nhẹ, cố tình để rối tự nhiên với phần mái lòa xòa trước trán, càng làm tăng vẻ cá tính và phóng khoáng cho Tóc Tiên. Kiểu tóc không quá cầu kỳ nhưng lại rất hợp với tổng thể quyến rũ, có phần nổi loạn của bộ ảnh. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm với gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn cùng nguồn năng lượng tươi mới. Loạt hình xăm của cô cũng trở thành điểm nhấn thú vị khiến hoàn thiện hình ảnh mạnh mẽ, tự do của Tóc Tiên. Nhan sắc ngày càng mặn mà của mỹ nhân sinh năm 1989. Ở tuổi 37, Tóc Tiên ngày càng cho thấy sức hút của một mỹ nhân biết cách làm chủ hình thể. Nữ ca sĩ không ngại thử sức với những bộ cánh táo bạo, từ nội y, bodysuit đến những thiết kế cắt xẻ mạnh tay, qua đó tôn trọn vòng eo nhỏ, cơ bụng săn chắc và đôi chân dài. Thay vì chạy theo vẻ đẹp quá mảnh mai, Tóc Tiên hướng hình thể theo kiểu khỏe khoắn, gọn gàng nhưng vẫn giữ được đường cong nữ tính. Những bộ cánh ôm sát giúp Tóc Tiên khoe trọn lợi thế hình thể. Để duy trì phong độ này, nữ ca sĩ đã tập luyện trong nhiều năm, kết hợp cùng chế độ ăn khoa học vì cô thuộc tạng người dễ tăng cân. Người đẹp cho biết cô từng hạn chế tinh bột kết hợp tập gym, luyện vũ đạo để kiểm soát vóc dáng, tiêu hao năng lượng. Bên cạnh đó, cô từng được ghi nhận có thói quen tự nấu ăn để chủ động kiểm soát thực phẩm, đồng thời sử dụng khoai lang thay cơm và ăn thêm rau củ. Nhìn vào body hiện tại, có thể thấy Tóc Tiên duy trì hình thể bằng sự kết hợp giữa vận động đều đặn và kiểm soát ăn uống.



Hình thể đáng ngưỡng mộ của Tóc Tiên ở tuổi U40.

Ảnh: FBNV, IGNV.