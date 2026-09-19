Selena Gomez dạo phố với diện mạo khó tin

Hình ảnh mới đây của Selena Gomez như quay về thời kỳ hoàng kim nhan sắc.

Selena Gomez ngày càng khiến công chúng bất ngờ với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Mới đây, loạt hình ảnh ngôi sao đình đám Hollywood xuống phố tiếp tục gây chú ý khi nhiều người phải ngỡ ngàng vì visual của cô trông chẳng khác gì những khoảnh khắc từ thời đôi mươi. Không cầu kỳ về trang phục hay trang điểm, Selena xuất hiện với phong cách đời thường khá đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ gương mặt tươi tắn, làn da sáng mịn và những đường nét mềm mại. Đặc biệt, vẻ ngoài có phần ngọt ngào, trẻ trung khiến nữ ca sĩ được ví như đang “lão hóa ngược”. Qua những hình ảnh đời thường, Selena cho thấy sức hút không chỉ nằm ở những màn xuất hiện được chăm chút trên thảm đỏ mà còn đến từ thần thái tự nhiên. Dân tình thậm chí còn tưởng đây là ảnh cũ của cô vì diện mạo gần như không thay đổi.

Outfit của Selena theo hơi hướng tối giản, thanh lịch nhưng vẫn có nét quyến rũ. Nữ ca sĩ diện một chiếc áo thun đen mỏng cổ tròn, dáng ôm vừa phải, chất liệu hơi xuyên nhẹ tạo cảm giác nữ tính và sexy. Phối cùng áo là chiếc quần legging dáng lửng và giày mũi nhọn, giúp tổng thể trông thời thượng, hút mắt. Selena hoàn thiện tổng thể bằng một chiếc túi Chanel, khéo léo biến những món đồ vốn quen thuộc trong tủ đồ thường ngày thành diện mạo chỉn chu, sang chảnh hơn hẳn. Sự kết hợp giữa sắc đen, chất liệu xuyên thấu và kiểu dáng ôm sát giúp tôn lên vóc dáng của nữ ca sĩ, trong khi mái tóc xoăn uốn sóng mềm mại lại tạo cảm giác nữ tính, quyến rũ. Một outfit không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ khiến Selena trở thành tâm điểm khi xuất hiện trên phố.

Layout makeup của nữ tỷ phú cũng được tiết chế tối đa, chủ yếu tôn lên những đường nét tự nhiên trên gương mặt. Lớp nền mỏng nhẹ giúp làn da sáng mịn trở thành điểm nhấn, kết hợp cùng đôi mắt và bờ môi được nhấn nhá bởi gam hồng ngọt ngào, tạo cảm giác tươi tắn mà không hề nặng nề. Việc trang điểm nhẹ nhàng khiến visual của Selena thêm phần "hack tuổi".

Netizen còn không tin đây là ảnh cũ của Selena vì trông quá trẻ.

Trước đó, Selena Gomez cũng từng gây sốt khi xuất hiện trên thảm đỏ Primetime Emmy lần thứ 78 với diện mạo xinh đẹp hút hồn. Nữ tỷ phú nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ nhờ vóc dáng quyến rũ, phong thái sang trọng cùng vẻ ngoài ngày càng trưởng thành. Sau nhiều lần thay đổi hình ảnh trong những năm qua, Selena dường như đang bước vào giai đoạn nhan sắc thăng hạng rõ rệt. Mỗi lần xuất hiện, ngôi sao sinh năm 1992 lại mang đến một phiên bản mới chỉn chu, thời thượng và cuốn hút hơn. Đáng chú ý, diện mạo tại Emmy lần này còn khiến nhiều người cảm thấy Selena có phần khác lạ so với trước.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc ngày càng mặn mà, một bộ phận cư dân mạng cũng đặt nghi vấn nữ ca sĩ có thể đã can thiệp thẩm mỹ để sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo hơn. Nói về những so sánh nhan sắc của mình với thời trẻ, Selena cho rằng điều này không bao giờ xảy ra. "Tôi nghĩ mọi người luôn muốn tôi trông giống như ngày xưa, nhưng điều đó không thể xảy ra đâu." - nữ ca sĩ chia sẻ.

Selena gây sốt với nhan sắc trẻ đẹp tại thảm đỏ thảm đỏ Primetime Emmy.

Ảnh: Instagram.