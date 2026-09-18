Thời trang tinh tế của Hoàng hậu Thái Lan tại Việt Nam

Cũng trong ngày 16/9, trước khi rời Hà Nội, Hoàng hậu Suthida diện bộ đầm và áo khoác ngắn từ lụa Mudmee họa tiết Lai Khom biến tấu trên nền đen. Họa tiết trên vải được nhấn bằng các đường thêu cườm thủ công, tạo điểm sáng trên nền tối. Phụ kiện nổi bật là túi Yan Lipao dáng bát giác, kết hợp họa tiết hình học, sapphire, kim cương và ngọc màu tím. Bộ trang phục do Meshmuseum thực hiện, tiếp tục kết hợp lụa Mudmee với kỹ thuật thêu cườm và phụ kiện thủ công Thái Lan.