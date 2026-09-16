Sức hút từ phong cách Hoàng hậu Thái Lan

Hoàng hậu Thái Lan Suthida nổi bật với phong cách thời trang trang nhã, sang trọng, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống và nét hiện đại.
Cơ quan Quan hệ công chúng Thái Lan từng nhận định với gu thẩm mỹ tinh tế, Hoàng hậu Thái Lan biết cách chọn lọc trang phục thể hiện bản sắc và trí tuệ dân gian Thái Lan, đồng thời vẫn toát lên vẻ lôi cuốn và tinh tế. Bà dành sự quan tâm đặc biệt tới các loại vải sản xuất trong nước và có ý thức đưa chúng tới công chúng quốc tế.
Hoàng hậu Suthida được cho là tiếp nối di sản của mẹ chồng - Hoàng thái hậu Sirikit - người từng tạo ra cuộc cách mạng về trang phục hoàng gia Thái Lan bằng cách kết hợp kỹ thuật truyền thống với thời trang phương Tây.
Tủ đồ của bà có thể mang phom dáng hiện đại, nhưng chất liệu, họa tiết hoặc phụ kiện thường nhắc người xem rằng người mặc đang đại diện cho Thái Lan. Tờ The Nation Thailand nhận xét Hoàng hậu Suthida sử dụng thời trang như công cụ ngoại giao.
Điểm chung trong trang phục của bà là đường nét sạch, ít chi tiết thừa nhưng luôn có điểm nhấn. Đó có thể là phần eo, cấu trúc vai, mảng vải quấn, chất liệu dệt hoặc hình dạng túi xách.
Trong các chuyến công du, bà nhiều lần sử dụng những thiết kế có cấu trúc cứng, hình học rõ ràng. Điều này đặc biệt phù hợp với hình ảnh của hoàng hậu từng có thời gian làm tiếp viên hàng không trước khi gia nhập quân đội và sau đó trở thành thành viên hoàng gia. Hoàng hậu Suthida ưu tiên sự gọn gàng, tính kỷ luật nhưng vẫn chú trọng tính thẩm mỹ.
Trong những sự kiện trang trọng, mang tính nghi thức, ưu tiên hàng đầu của Hoàng hậu Suthida là trang phục truyền thống Thái Lan (chut thai). Chất liệu cao cấp, tay nghề thủ công tỉ mỉ kết hợp màu sắc hài hòa và vóc dáng cân đối giúp Hoàng hậu Suthida luôn thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện.
Bà cũng mang theo chut thai trong các chuyến công du nước ngoài, gây ấn tượng với truyền thông quốc tế. Hoàng thái hậu Sirikit trước đây chỉ đạo các nhà thiết kế thời trang và nghiên cứu tạo ra tám kiểu trang phục Thái Lan. Nhờ đó, bằng cách biến hóa màu sắc và phối phụ kiện, Hoàng hậu Suthida vẫn có thể đa dạng phong cách chỉ với quốc phục.
Chiếc váy dạ hội được Hoàng hậu Suthida mặc trong bữa tiệc của Hoàng gia Thụy Điển được sáng tạo dựa trên chut thai chakri - trang phục hoàng gia trang trọng. Váy được làm từ lụa Thái kết hợp với ren họa tiết hình lông vũ thêu chỉ bạc, mang đến vẻ sang trọng, cao cấp kiểu phương Tây, nhưng vẫn giữ được tinh thần xứ chùa vàng.
Hoàng hậu Suthida mặc chut thai dusit. Trong khi phần dưới giữ nguyên nét truyền thống, thân trên trang phục không tay và cổ tròn mang hơi thở hiện đại, trẻ trung.