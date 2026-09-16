Sức hút từ phong cách Hoàng hậu Thái Lan

Trong các chuyến công du, bà nhiều lần sử dụng những thiết kế có cấu trúc cứng, hình học rõ ràng. Điều này đặc biệt phù hợp với hình ảnh của hoàng hậu từng có thời gian làm tiếp viên hàng không trước khi gia nhập quân đội và sau đó trở thành thành viên hoàng gia. Hoàng hậu Suthida ưu tiên sự gọn gàng, tính kỷ luật nhưng vẫn chú trọng tính thẩm mỹ.