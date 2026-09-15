Nữ diễn viên và chiếc váy "như vừa bị thú cắn nát" trên thảm đỏ Emmy

Dù bộ trang phục bị cư dân mạng nhận xét nhiều, nữ diễn viên vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 4 trong danh sách diện mạo đẹp nhất Emmy 2026 do Harper's Bazaar bình chọn.

Thảm đỏ Lễ trao giải Emmy lần thứ 78 diễn ra tại Nhà hát Peacock (Los Angeles) tiếp tục là sân chơi quy tụ dàn sao hàng đầu Hollywood. Trong khi những cái tên như Zendaya hay Selena Gomez giữ vững phong độ với các bộ cánh lẫy lừng chuẩn mực, ngôi sao sáng lập Abbott Elementary - Quinta Brunson - lại trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên truyền thông với một lựa chọn thời trang hoàn toàn khác biệt.

Không lựa chọn phương án an toàn, nữ diễn viên da màu mang thẳng một sáng tạo nóng hổi vừa trình làng từ Tuần lễ Thời trang New York lên thảm đỏ. Chiếc váy lụa satin tông màu champagne thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của nhà mốt Christian Cowan chỉ vừa được trình diễn trước đó ba ngày (11/09/2026) theo giờ địa phương.

Thiết kế slip dress gây ấn tượng mạnh với phom dáng ôm sát cơ thể, đường cắt xẻ ngực sâu cùng các chi tiết rách tơ ngẫu hứng theo tinh thần phá cấu trúc. Điểm tinh tế của bộ trang phục nằm ở lớp voan mỏng xuyên thấu ôm trọn phần thân trên của người mặc.

Tuy nhiên, tinh thần thử nghiệm mạo hiểm này lập tức chạm phải những phản ứng trái chiều từ khán giả đại chúng. Khi những hình ảnh thảm đỏ được chia sẻ, các nền tảng mạng xã hội quốc tế đã ghi nhận nhiều bình luận mổ xẻ diện mạo của nữ diễn viên. Nhiều netizen ví von bộ trang phục của cô như vừa trải qua một "sự cố" ngay trước giờ G. Một tài khoản cảm thán: "Tôi không thể tin được là cô ấy lại bị thú hoang tấn công trên đường đến lễ trao giải Emmy!".

Nhiều ý kiến khác lại đi sâu phân tích kỹ thuật, họ cho rằng các chi tiết rách ngẫu hứng không mang lại vẻ phóng khoáng, tự nhiên như mong đợi, ngược lại, trông giống bị nhàu nhĩ trong quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, lớp vải voan cũng bị cho là không tiệp màu da của người mặc, cách xử lý phần ngực ép sát bị nhận xét là tạo cảm giác gò ép thiếu tự nhiên, khiến tổng thể trang phục vô tình rơi vào trạng thái lộn xộn.

Bất chấp nhiều mổ xẻ trên mạng xã hội, góc nhìn từ giới chuyên môn lại đánh giá cao lựa chọn của Quinta Brunson. Tuyên ngôn thẩm mỹ táo bạo cùng diện mạo chỉn chu đã đưa nữ diễn viên chễm chệ xuất hiện ở vị trí thứ 4 trong danh sách "The 10 Best Beauty Looks at the 2026 Emmys" do tạp chí Harper's Bazaar bình chọn.

Đứng ngay sau những cái tên như Sarah Pidgeon, Zendaya và Selena Gomez, Quinta Brunson chinh phục các biên tập viên nhờ phong cách trang điểm đơn sắc tinh tế kết hợp cùng mái tóc uốn sóng mermaid-inspired rẽ ngôi giữa buông lơi qua lưng.

Với một thiết kế mang tinh thần phá vỡ khuôn mẫu, Quinta Brunson rõ ràng không tìm kiếm sự an toàn khi xuất hiện tại Emmy năm nay. Dù những đường rách có chủ đích của chiếc slip dress Christian Cowan vẫn trở thành đề tài bàn tán, nhưng sự táo bạo ấy lại giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng giữa một thảm đỏ vốn không thiếu những màn lên đồ cầu kỳ. Cuối cùng, một bộ cánh thời trang có thể gây chia rẽ, nhưng việc khiến người ta phải dừng lại, nhìn thêm và bình luận cũng là cách một lựa chọn táo bạo khẳng định được vị trí của nó trên thảm đỏ.

Ảnh: Getty Images, Internet