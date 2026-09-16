PHAM – thương hiệu thời trang Việt 2 năm tuổi đang được hội mê mặc đẹp chú ý

Thành lập từ năm 2024 nhưng gần như không xuất hiện rầm rộ trên truyền thông, PHAM đã âm thầm ra mắt 5 bộ sưu tập, tổ chức fashion show riêng và được nhiều gương mặt nổi bật lựa chọn. Đứng sau thương hiệu là Founder kiêm NTK Shelly Phạm.

‏Giữa lúc các thương hiệu thời trang Việt liên tục xuất hiện với những concept cửa hàng bắt mắt, chiến dịch quảng bá quy mô hay những màn kết hợp cùng KOL, PHAM lại có hành trình khá khác.‏

Fashion show SOLÉA

Thành lập năm 2024, thương hiệu thời trang nữ của Founder kiêm NTK Shelly Phạm dành gần hai năm đầu tiên để tập trung vào sản phẩm thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông.‏

‏Vì vậy, PHAM có thể vẫn là cái tên khá mới với số đông, dù thương hiệu đã đi qua 5 bộ sưu tập và từng tổ chức fashion show SOLÉA vào tháng 4/2025.‏

‏PHAM không mới, chỉ là bạn có thể chưa biết đến‏

‏PHAM được Shelly Phạm thành lập từ tình yêu dành cho thời trang và mong muốn tạo nên một tủ đồ dành cho nhiều phiên bản khác nhau của phụ nữ hiện đại.‏

‏Tên gọi PHAM lấy cảm hứng trực tiếp từ họ Phạm của Shelly. Thương hiệu lựa chọn cách viết không dấu nhằm giữ tinh thần tối giản trong nhận diện đồng thời thuận tiện hơn khi tiếp cận khách hàng quốc tế.‏

‏Nếu phải mô tả nhanh PHAM bằng vài từ, đó sẽ là: ‏ ‏thanh lịch, hiện đại, tinh tế, nữ tính nhưng vẫn có điểm nhấn.

‏Founder Shelly Phạm

‏Thay vì tạo ra một hình mẫu khách hàng cố định, Shelly muốn trang phục của PHAM có thể xuất hiện trên nhiều kiểu phụ nữ khác nhau.‏

‏Có thể là một cô nàng girlboss trong bộ suit sắc nét.‏

‏Có thể là một cô gái nữ tính với váy ôm.‏

‏Cũng có thể là một người phụ nữ trưởng thành đang tìm kiếm một thiết kế vừa sang trọng vừa đủ hiện đại để không trở nên quá an toàn.‏

‏"Tôi không muốn định nghĩa phụ nữ bằng một phong cách duy nhất. Một người phụ nữ có thể có rất nhiều phiên bản và thời trang nên đồng hành được với những phiên bản đó", Shelly chia sẻ.‏

‏5 bộ sưu tập và một fashion show sau hai năm‏

‏Trong hai năm đầu tiên, PHAM đã giới thiệu 5 bộ sưu tập với tinh thần thiết kế xoay quanh sự nữ tính hiện đại và khả năng ứng dụng.‏

‏Tháng 4/2025, PHAM tổ chức fashion show SOLÉA, đánh dấu cột mốc một năm của thương hiệu.‏

‏Đây cũng là lần PHAM đưa thế giới thời trang của mình ra khỏi những hình ảnh lookbook quen thuộc để tạo nên một trải nghiệm hoàn chỉnh hơn thông qua runway, styling và không gian trình diễn.‏

‏Điểm đáng chú ý là trong giai đoạn này, PHAM chưa ưu tiên mở rộng hệ thống cửa hàng.‏

‏Thay vào đó, thương hiệu tập trung nguồn lực cho thiết kế, chất liệu, phom dáng và trải nghiệm của người mặc.‏

‏Shelly giải thích: "Tôi muốn khách hàng nhớ đến PHAM bởi cảm giác khi mặc sản phẩm trước khi nhớ đến một địa chỉ cửa hàng."‏

‏Kỳ Duyên, Phương Khánh, Văn Mai Hương từng lựa chọn PHAM‏

‏Dù chưa xuất hiện quá nhiều trên truyền thông, các thiết kế PHAM đã từng được nhiều gương mặt quen thuộc lựa chọn, trong đó có Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Phương Khánh và ca sĩ Văn Mai Hương.‏

‏Đáng chú ý, thiết kế của thương hiệu Việt cũng từng xuất hiện trên nữ diễn viên Thái Lan Nune Woranuch.‏

‏Điều thú vị là những cái tên này không cùng một kiểu hình ảnh.‏

‏Kỳ Duyên mang sắc thái mạnh mẽ, cá tính; Phương Khánh gắn với vẻ thanh lịch; Văn Mai Hương có hình ảnh nữ tính nhưng rõ cá tính; trong khi Nune Woranuch đại diện cho vẻ đẹp trưởng thành và sang trọng.‏

‏Sự khác biệt đó lại khá sát với cách Shelly định nghĩa khách hàng của mình.

‏ Phương Khánh

‏"Tôi không thiết kế cho một độ tuổi. Tôi thiết kế cho một thần thái", Founder PHAM nói.‏

‏Khi đen và trắng không còn đơn giản‏

‏Trong bộ sưu tập giao mùa Hè – Thu 2026, PHAM tiếp tục đi theo hướng tối giản hơn với hai gam màu chủ đạo đen và trắng.‏

‏Không dựa quá nhiều vào màu sắc, các thiết kế tập trung vào đường cắt, tỷ lệ cơ thể và silhouette.‏

‏Đây cũng là cách PHAM diễn giải sự nữ tính theo hướng hiện đại: không nhất thiết phải nhiều chi tiết, nhiều màu sắc hay quá mềm mại.‏

‏Một thiết kế có thể tối giản nhưng vẫn đủ sức khiến người mặc nổi bật.‏

‏Từ một brand Việt đến tham vọng châu Á‏

‏Hiện khoảng 80% khách hàng của PHAM đến từ Việt Nam, trong khi khoảng 20% còn lại đến từ các thị trường châu Á và Đông Nam Á.‏

‏Đây là con số khiến Shelly bắt đầu nhìn PHAM theo một hướng rộng hơn.‏

‏BTS SUMMER 26

‏Trong giai đoạn 2026–2027, thương hiệu dự kiến mở rộng tệp khách hàng quốc tế, hướng đến flagship store đầu tiên và từng bước phát triển hoạt động bán lẻ tại khu vực.‏

‏Sau gần hai năm chủ yếu tập trung xây sản phẩm, PHAM cũng bắt đầu bước vào một giai đoạn mới: xuất hiện nhiều hơn, kể câu chuyện thương hiệu rõ ràng hơn và tìm kiếm những "PHAM Woman" mới ngoài Việt Nam.‏

‏Có lẽ vì thế, câu chuyện thú vị nhất của PHAM ở thời điểm hiện tại không phải một thương hiệu vừa được ra mắt.‏

‏Mà là‏ ‏ một thương hiệu đã hoạt động hai năm và giờ mới bắt đầu để nhiều người biết đến mình.‏

‏PHAM – For Women With Presence.‏