Nhã Phương xuất hiện giữa lúc MXH xôn xao chuyện Trường Giang: Sắc vóc mẹ 3 con gây choáng, hành trình giảm cân còn sốc hơn

Nhã Phương khoe sắc vóc rạng rỡ, thon gọn dù vừa sinh con thứ 3 cách đây vài tháng; cùng nhìn lại hành trình tập luyện, ăn uống giảm cân và giữ dáng nghiêm ngặt của bà mẹ 3 con tuổi U40.

Nhã Phương xuất hiện tại sự kiện giữa ồn ào của chồng

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước loạt câu chuyện xoay quanh Trường Giang, khiến nhất cử nhất động của nam danh hài và gia đình nhỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng. Giữa lúc những bàn luận vẫn chưa hạ nhiệt, Nhã Phương bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

(Nguồn: @raindinh.official)

Không lên tiếng trực tiếp về những ồn ào đang được bàn luận trên mạng xã hội, Nhã Phương vẫn giữ hình ảnh quen thuộc: rạng rỡ, nữ tính và đầy năng lượng. Đáng chú ý hơn cả là sắc vóc của bà mẹ ba con ở tuổi U40.

(Nguồn: Đi soi sao đi)

Sau khi sinh con thứ ba cách đây vài tháng, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng gần như không có dấu hiệu của một người vừa trải qua ba lần sinh nở. Diện trang phục tôn dáng, Nhã Phương khoe đường cong gọn gàng, thần thái tươi tắn.

Khi đứng chung khung hình với Hoa hậu Tiểu Vy, mẹ 3 con tuổi U40 vẫn cho thấy nhan sắc trẻ trung, thậm chí không hề bị "lép vế" trước đàn em kém tuổi. (Nguồn: @multitv.show)

Nhìn thì "bánh bèo" nhưng Nhã Phương tập luyện giữ dáng với cường độ rất cao

Điều khiến công chúng đặc biệt chú ý là hành trình giữ dáng của Nhã Phương. Để có được vóc dáng hiện tại, cô không chỉ dựa vào chế độ ăn uống mà còn duy trì thói quen tập luyện rất nghiêm túc. Nhã Phương vốn nổi tiếng là một trong những mỹ nhân Việt có ý thức cao về việc giữ gìn vóc dáng. Sau mỗi lần sinh con, cô đều nhanh chóng trở lại tập luyện khi cơ thể cho phép.

Nữ diễn viên từng thử qua nhiều bộ môn khác nhau, từ gym, chạy bộ, yoga, boxing cho đến múa cột. Điều thú vị là dù sở hữu vẻ ngoài khá mong manh, nữ tính, Nhã Phương lại không ngại những bài tập đòi hỏi sức mạnh và thể lực.

Boxing giúp cô tăng sức bền, khả năng phản xạ và tiêu hao năng lượng. Trong khi đó, gym tập trung vào việc xây dựng cơ bắp và duy trì vóc dáng săn chắc. Múa cột hay yoga lại đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể rất tốt, đặc biệt là sức mạnh vùng bụng, tay và chân.

Bên cạnh gym, boxing hay chạy bộ, Nhã Phương còn duy trì việc tập nhảy để cơ thể linh hoạt và săn chắc hơn. Những bài tập vũ đạo vừa giúp cô tăng sức bền, cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể. Nhìn những động tác uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ, càng thấy bà mẹ ba con thực sự rất nghiêm túc với hành trình giữ dáng của mình.

Hội bạn thân của Nhã Phương còn phải nể sức tập của Nhã Phương sát đất. Như Hoàng Oanh từng rủ Nhã Phương đạp xe hơn 20km, mà còn phải thốt lên: "Nhìn bả vậy thôi mà bả chạy xe nhanh lắm, chạy theo không kịp". Hay như Sĩ Thanh cũng công nhận sức tập của Nhã Phương, cô tiết lộ Nhã Phương tập liền 2 ca yoga mà chẳng hề hấn gì.

Không ít lần Nhã Phương chia sẻ hình ảnh tập luyện với cường độ cao khiến khán giả bất ngờ. Nhìn những động tác mạnh mẽ trên phòng tập, có thể thấy hình ảnh "bánh bèo" thường thấy trên thảm đỏ hoàn toàn trái ngược với một Nhã Phương đầy quyết liệt khi tập thể thao.

Chế độ ăn uống khắc nghiệt của Nhã Phương

Trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ về thực đơn giảm cân được cho là của Nhã Phương, trong đó có những chế độ ăn khá nghiêm ngặt. Trường Giang từng tiết lộ Nhã Phương 3 năm không ăn cơm, ăn hoa quả nhả bã và còn không nhiều nước vì sợ cơ thể tích nước.

Nhã Phương từng chia sẻ về thói quen ăn trái cây nhả bã của mình: "Vì chồng nấu rất nhiều món nên ăn nhiều rồi sẽ bị no, nên ăn trái cây sẽ nhả bã ra để ăn được nhiều. Nhưng không có nghĩa nhả bã ra là sẽ ốm, vì cơ thể vẫn hấp thụ chất dinh dưỡng, giống như ép trái cây thôi, để mình ăn được nhiều. Hôm nào muốn ăn nhiều thì mới nhả bã".

Đáng chú ý, dù nhiều lần xuất hiện với vóc dáng mảnh mai đến mức khiến công chúng trầm trồ, Nhã Phương từng cho biết bản thân vẫn chưa đạt được số cân nặng như mong muốn. Có thời điểm nữ diễn viên gầy guộc đến mức khi tham gia một dự án phim, cô còn được đoàn làm phim góp ý rằng thân hình quá mảnh, cần tăng thêm cân để phù hợp với nhân vật.

Nhã Phương từng nhiều lần khiến công chúng lo ngại về vóc dáng gầy guộc của mình.

Điều này phần nào cho thấy tiêu chuẩn về vóc dáng của Nhã Phương khá khắt khe, đồng thời lý giải vì sao cô luôn duy trì chế độ tập luyện và ăn uống rất nghiêm túc để có được hình thể như hiện tại.