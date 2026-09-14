Mỹ nhân Việt này được ví như Thượng Chi Đào, cao chưa đến 1m6 nhưng chân đúng cực phẩm

Đôi chân của mỹ nhân này khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Thượng Chi Đào đang gây sốt.

Tam Triều Dâng ngày càng ghi điểm với diện mạo xinh đẹp và thần thái cuốn hút, trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích trên màn ảnh Việt hiện nay. Mới đây, cô tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện tại một sự kiện với outfit khoe trọn đôi chân dài, thon gọn. Không chỉ gây ấn tượng bởi "cặp kiếm" cực phẩm, visual của Tam Triều Dâng trong lần xuất hiện này còn khiến nhiều netizen liên tưởng đến Thượng Chi Đào – nhân vật do Tôn Thiên đảm nhận đang gây sốt trong bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Từ nét đẹp ngọt ngào đến vóc dáng thanh thoát, mỹ nhân sinh năm 1998 được nhiều người gọi luôn là "Thượng Chi Đào bản Việt".

Tạo hình đi sự kiện hút gần nửa triệu view của Tam Triều Dâng. (Nguồn: TikTok)

Trong khoảnh khắc dạo phố dưới cơn mưa, Tam Triều Dâng khiến người xem khó rời mắt với outfit công sở vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Nữ diễn viên diện blazer đen dáng gọn, phối cùng sơ mi trắng tạo cảm giác vừa sang vừa trẻ trung. Chiếc quần short đen ôm sát kết hợp cùng quần tất giúp tổng thể thêm phần sexy, đồng thời khéo léo tôn lên đôi chân thon dài, thẳng đuột. Dù chỉ cao khoảng 1m58 nhưng với tỷ lệ đẹp, cân đối, đôi chân của Tam Triều Dâng vẫn gây ấn tượng vì quá nuột nà, khiến nhiều người ngỡ như cô phải cao gần 1m70.

Bên cạnh đó, dáng đi của người đẹp cũng vô cùng thanh thoát, tự nhiên kết hợp với thần thái tự tin và vẻ ngoài rạng rỡ ghi điểm trước ống kính. Tổng thể outfit mang nét chic, thanh lịch pha chút quyến rũ, và đôi chân chính là điểm nhấn khiến set đồ càng thêm nổi bật.

Đôi chân cực phẩm của Tam Triều Dâng qua ống kính cam thường.

Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của nữ diễn viên.

Cộng đồng mạng cho rằng vibe của Tam Triều Dâng chính là Thượng Chi Đào bản Việt. So với Tôn Thiên, Tam Triều Dâng chiều cao "khiêm tốn" hơn nhưng đôi chân xuất sắc không hề kém cạnh.

Tạo hình gây sốt của nhân vật Thượng Chi Đào với trang phục tông trắng đen chủ đạo, khoe trọn đôi chân dài cực phẩm trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Trước đó, Tam Triều Dâng cũng không ít lần gây sốt với lợi thế hình thể nổi bật, đặc biệt là đôi chân dài, thon gọn và thẳng tắp được nhiều người ví như "10 điểm không có nhưng". Nữ diễn viên dường như cũng ngày càng biết cách tận dụng ưu điểm này trong phong cách thời trang. Thay vì những thiết kế dài như trước kia, Tam Triều Dâng hiện tại đã ưu tiên hơn những mẫu váy hoặc trang phục ngắn, phom dáng ôm nhẹ để tôn đường nét cơ thể một cách tinh tế. Khi kết hợp cùng giày cao gót, hiệu ứng kéo dài đôi chân càng trở nên rõ rệt, giúp tổng thể vóc dáng thêm thanh thoát và cao ráo. Cách lựa chọn trang phục thông minh này cũng giúp Tam Triều Dâng định hình hình ảnh nữ diễn viên trẻ trung, hiện đại và ngày càng cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Đôi chân thon dài của Tam Triều Dâng khiến nhiều người mê mẩn.

Ảnh: TikTok, Instagram.