Chi Pu ngang hàng nhan sắc với Baifern

Màn đọ sắc của Chi Pu và Baifern khiến người xem không biết chọn ai.

Chi Pu dường như chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng mỗi khi xuất hiện trong những khung hình đọ sắc cùng dàn sao quốc tế. Mới đây, khoảnh khắc mỹ nhân Việt chung khung hình với Baifern tại 1 sự kiện cũng nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

Đứng cạnh ngọc nữ đình đám Thái Lan, Chi Pu hoàn toàn không bị lu mờ mà ngược lại còn tạo nên màn so kè visual cân tài cân sức. Nếu Baifern gây ấn tượng với đường nét thanh tú, vẻ đẹp ngọt ngào pha chút sắc sảo đặc trưng thì Chi Pu lại ghi điểm nhờ gương mặt rạng rỡ, đường nét ngày càng sắc bén cùng thần thái sang chảnh. Sự đồng điệu trong trang phục cũng khiến khung hình này nhân đôi visual, khiến dân tình khó phân định ai mới là người chiếm spotlight.

Chi Pu và Baifern tạo nên khoảnh khắc tràn ngập visual khi đứng cạnh nhau. (Nguồn: TikTok)

Chi Pu và Baifern gây chú ý khi cùng diện những thiết kế đầm trắng dáng dài, ôm nhẹ cơ thể, tạo cảm giác thanh lịch và nữ tính. Sự tương đồng còn nằm ở layout tóc: cả hai đều để tóc nâu dài, uốn gợn sóng mềm mại, buông tự nhiên trước vai, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào nhưng vẫn sang trọng. Chính màn “lên đồ” đồng điệu này càng khiến khung hình của hai mỹ nhân trở nên bắt mắt, tạo cảm giác như một màn đọ sắc giữa những nữ thần của showbiz Việt - Thái.

2 mỹ nhân đồng điệu từ trang phục đến kiểu tóc.

Netizen choáng ngợp trước khung hình gấp đôi visual của Baifern và Chi Pu, không biết chọn ra ai là người đẹp hơn. Đặc biệt, có ý kiến còn cho rằng chỉ có Chi Pu mới có thể ngang hàng về nhan sắc với Baifern như vậy.

Chi Pu ghi điểm với visual xinh đẹp, kiêu kỳ trong thiết kế đầm trắng tối giản. Phần thân trên ôm vừa vặn, kết hợp đường cắt cúp ngang ngực giúp tôn bờ vai thanh mảnh và vóc dáng cân đối của mỹ nhân sinh năm 1993. Thiết kế dài chạm đất càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cùng dáng người thon gọn của nữ ca sĩ. Mái tóc nâu được uốn sóng lớn, rẽ ngôi lệch và buông hờ một bên vai cùng layout makeup ngọt ngào tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Tổng thể visual của Chi Pu mang đậm nét tiểu thư hiện đại, vừa trong trẻo vừa có chút quyến rũ.

Visual trong trẻo, rạng rỡ của Chi Pu tại sự kiện. Nữ ca sĩ lựa chọn trang sức tinh giản để hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, lấp lánh.

Baifern được truyền thông săn đón trong lần đến Việt Nam tham dự sự kiện lần này. Mỹ nhân xứ chùa Vàng diện Một thiết kế có kiểu dáng tương đồng với Chi Pu, giúp khoe khéo đường cong nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch nhờ phom dáng dài và gam màu trắng tinh khôi. Mái tóc nâu dài uốn gợn sóng, tạo độ phồng và buông tự nhiên quanh gương mặt cùng lối trang điểm trong veo, hàng mi cong vút càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn của Baifern. Qua ống kính cam thường, nhan sắc ngọc nữ Thái Lan vẫn "ngọt lịm tim" nhờ đường nét thanh tú, sống mũi cao cùng làn da không tì vết.

Cận cảnh nhan sắc "10 điểm không có nhưng" của Baifern qua ống kính cam thường.

Ảnh: TikTok, Team Sự Kiện, Internet.