45 tuổi vẫn trẻ đẹp như mới U30, người phụ nữ này có chiêu "chống già" đơn giản đến mức ai cũng có thể làm theo

"Nếu bạn trẻ hơn tôi, đừng chờ đến 40 tuổi mới đặt bản thân lên hàng đầu. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và duy trì sự nhất quán" - Hayeon khẳng định.

Ở tuổi ngoài 40, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy những thay đổi rõ rệt trên làn da và vóc dáng. Da có thể kém căng, dễ khô, đường nét gương mặt thay đổi trong khi cơ thể cũng khó duy trì sự săn chắc như trước.

Thế nhưng, Hayeon Song (sinh năm 1981, Hàn Quốc), thường xuyên chia sẻ bí quyết làm đẹp trên Instagram cá nhân, lại khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da căng mịn cùng vóc dáng gọn gàng, săn chắc.

Hayeon chia sẻ: "Tôi 45 tuổi, và tôi ước gì mình đã bắt đầu những thói quen hàng đêm này sớm hơn. Tôi từng nghĩ rằng chăm sóc bản thân có nghĩa là làm nhiều bước và dùng nhiều mỹ phẩm hơn. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng một số điều nhỏ nhặt nhất mà tôi làm mỗi đêm có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong cách tôi cảm thấy vào ngày hôm sau".

Bí quyết của Hayeon không nằm ở những phương pháp cầu kỳ hay hàng chục bước chăm sóc da. Điều quan trọng hơn cả là duy trì những thói quen nhỏ mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Chườm khăn ấm vào buổi tối để kích thích lỗ chân lông mở ra

Sau một ngày tiếp xúc với bụi bẩn, mồ hôi, kem chống nắng và mỹ phẩm, Hayeon luôn bắt đầu chu trình buổi tối bằng việc làm sạch. Cô tẩy trang, sau đó rửa mặt nhẹ nhàng để loại bỏ những cặn bẩn còn sót lại.

Một trong những thói quen đáng chú ý của Hayeon là sử dụng khăn ấm chườm lên mắt và toàn bộ khuôn mặt sau khi làm sạch da vào buổi tối. Hayeon vò sạch khăn mặt, sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng khăn (hoặc vò khăn với nước ấm nóng), rồi chườm lên toàn bộ khuôn mặt và chườm mắt trong 1-2 phút.

Chú ý dùng khăn ấm để chườm, nếu dùng khăn quá nóng có thể khiến da bị kích ứng hoặc khô hơn.

Massage mặt và cổ trong vài phút

Sau bước chườm ấm, Hayeon bắt đầu dùng serum, kem dưỡng lên da và dành vài phút massage nhẹ vùng mặt và cổ. Những động tác đơn giản, nhẹ nhàng giúp cô thư giãn các cơ mặt, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu trước khi đi ngủ.

Đặc biệt, vùng cổ cũng được chú ý thay vì chỉ tập trung vào khuôn mặt. Với phụ nữ bước vào độ tuổi 40, chăm sóc vùng cổ cùng da mặt là một thói quen đáng duy trì bởi đây cũng là vùng thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và có thể xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Dành 5 phút giãn cơ trước khi ngủ

Không chỉ chăm sóc da, Hayeon còn dành khoảng 5 phút vào buổi tối để vận động nhẹ. Cô tập các động tác giãn cơ, kết hợp những bài tập đơn giản tập trung vào vùng bụng và cơ thể. Mục tiêu không phải là thực hiện một buổi tập nặng ngay trước khi ngủ mà là duy trì sự vận động, giúp cơ thể thư giãn và giữ thói quen vận động đều đặn.

Để giữ vóc dáng săn chắc ở tuổi 45, một vài phút tập luyện buổi tối chắc chắn không phải "bí quyết duy nhất". Quan trọng hơn vẫn là tổng thể lối sống: vận động thường xuyên, ăn uống cân bằng, ngủ đủ và kiểm soát căng thẳng.

Muốn trẻ lâu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thứ đắt tiền

Thông điệp mà Hayeon muốn gửi đến những phụ nữ trẻ hơn là: đừng đợi đến tuổi 40 mới bắt đầu quan tâm đến bản thân.

"Nếu bạn trẻ hơn tôi, đừng chờ đến 40 tuổi mới đặt bản thân lên hàng đầu. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và duy trì sự nhất quán" - Hayeon khẳng định.

Không cần một chu trình làm đẹp phức tạp. Một vài thói quen nhỏ như làm sạch da, dưỡng ẩm, massage nhẹ, vận động và ngủ nghỉ hợp lý nếu được duy trì lâu dài có thể giúp bạn chăm sóc ngoại hình tốt hơn.

Và đôi khi, bí quyết để đẹp hơn mỗi ngày không cần đến hàng giờ trước gương. Chỉ 15 phút dành cho bản thân mỗi tối cũng có thể là một khởi đầu rất tốt.