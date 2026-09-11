Quá khứ của Tỉnh Bách Nhiên khiến cả MXH bỏng mắt

Loạt ảnh trên tạp chí của Tỉnh Bách Nhiên 5 năm trước hot trở lại.

Sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên đang trở thành một trong những sao nam Cbiz được quan tâm nhất hiện nay. Không chỉ những động thái trên mạng xã hội, các mối quan hệ tình cảm hay diện mạo hiện tại, loạt hình ảnh trong quá khứ của nam diễn viên cũng liên tục được cư dân mạng "đào lại" và bàn luận.

Một trong số đó phải kể đến bộ ảnh Tỉnh Bách Nhiên từng thực hiện cho Harper's Bazaar Trung cách đây 5 năm trước. Nam diễn viên gây ấn tượng khi đem đến 1 hình ảnh phóng khoáng, quyến rũ và đậm chất thời trang. Visual nam tính cùng body vạm vỡ của mỹ nam sinh năm 1989 càng khiến những bộ trang phục, phụ kiện của Chanel trở nên hút mắt.

Lọat ảnh tạp chí "đốt mắt" của Tỉnh Bách Nhiên 5 năm trước.

Khác với hình tượng nam thần điềm đạm, trưởng thành thường thấy, Tỉnh Bách Nhiên đem đến 1 hình tượng có phần cá tính, bất cần pha chút thơ mộng. Nam diễn viên gây ấn tượng trước hết ở body săn chắc, phần vai và cánh tay có độ nét, cơ thể săn chắc nhưng vẫn cân đối, tạo cảm giác khỏe khoắn và nam tính. Những khung hình cởi trần hot 100 độ càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cân đối cùng đường nét cơ bắp tự nhiên của "tổng tài Bắc Kinh". Trang sức của Chanel càng được tôn lên một cách tinh tế trên lưng trần sexy của Tỉnh Bách Nhiên, mang đến vẻ đẹp sang trọng và gợi cảm.

Body vạm vỡ, quyến rũ của mỹ nam Cbiz.

Thiết kế dây chuyền layer dạng chuỗi dây xích đặc trưng của nhà mốt Pháp, được lấy cảm hứng từ biểu tượng số 5 và chai nước hoa Chanel No5 huyền thoại trên tấm lưng trần sexy của Tỉnh Bách Nhiên.

Visual của Tỉnh Bách Nhiên cũng đẹp đến mê hồn, mang vẻ sắc lạnh với mái tóc đen được tạo kiểu hơi rối, ánh mắt hẹp và biểu cảm lạnh, tạo nên vẻ cuốn hút ngẫu hứng. Những item như sơ mi trắng dáng rộng, quần trắng, áo tank top càng giúp làm nổi bật lợi thế hình thể của nam diễn viên.

Cách phối này mang đậm tinh thần high fashion pha chút rock-chic, vừa phóng khoáng vừa sang, đặc biệt hợp với bối cảnh biển và ánh sáng xanh tối của bộ ảnh.

Đường nét gương mặt cực bén và nam tính của Tỉnh Bách Nhiên.

Loạt khoảnh khắc hậu trường của Tỉnh Bách Nhiên cũng "đốn tim" cộng đồng mạng bởi visual quá đỗi cuốn hút. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay cố gắng thể hiện biểu cảm, nam diễn viên vẫn nổi bật với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái lạnh lùng rất bad boy. Ở những khung hình đời thường hơn, Tỉnh Bách Nhiên lại cho thấy nét điển trai rất tự nhiên, đặc biệt là mái tóc hơi rối càng làm tăng vẻ nam tính của anh.



Visual đúng chất bad boy đầy cuốn hút của "tổng tài Bắc Kinh"

Để có được hình thể đầy quyến rũ như hiện tại, Tỉnh Bách Nhiên đã dành không ít thời gian cho việc tập luyện, đặc biệt là gym. So với thời mới gia nhập showbiz với thân hình khá gầy và mảnh, nam diễn viên hiện sở hữu phần vai khá rộng, bờ ngực săn chắc cùng các thớ cơ hiện rõ, tạo nên diện mạo khỏe khoắn và nam tính hơn hẳn. Tỉnh Bách Nhiên cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, không ngần ngại khoe thành quả hình thể sau thời gian chăm chỉ rèn luyện. Đáng chú ý, anh không chạy theo kiểu body siêu gầy của Cbiz mà hướng đến vóc dáng cân đối, có cơ bắp mạnh mẽ. Sự thay đổi này cũng góp phần định hình hình ảnh trưởng thành, lịch lãm và nam tính, giúp Tỉnh Bách Nhiên bùng nổ với tạo hình tổng tài.

Thân hình ngày càng vạm vỡ và lực của Tỉnh Bách Nhiên.

Ảnh: Instagram, Xiaohongsu.