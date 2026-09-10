Đẳng cấp Haute Couture: Chiếc đầm 2.160 viên pha lê phát sáng khiến mỹ nhân như tiên nữ đời thực

Và với 2.160 viên pha lê, ngọc trai cùng 467 giờ chế tác thủ công, chiếc đầm của Miss Sohee đã biến một khoảnh khắc hậu trường tưởng chừng đơn giản thành màn trình diễn đẹp như cổ tích.

Trên thảm đỏ, những bộ váy lộng lẫy với hàng nghìn viên đá quý hay pha lê lấp lánh vốn không còn là điều quá xa lạ. Nhưng để tạo nên một thiết kế vẫn có thể khiến người xem phải bất ngờ ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt, đó mới thực sự là màn phô diễn đẳng cấp của thời trang cao cấp. Và mẫu đầm được nữ diễn viên Brazil Marina Ruy Barbosa lựa chọn tại Liên hoan phim Venice mới đây chính là một ví dụ khiến giới mộ điệu không thể rời mắt.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Marina Ruy Barbosa thướt tha như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Nữ diễn viên khoác lên mình mẫu đầm trắng mềm mại đến từ nhà mốt Miss Sohee, nổi bật với phom dáng nữ tính, những đường nét uyển chuyển cùng hiệu ứng lấp lánh tinh tế. Giữa không gian sang trọng của một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, thiết kế giúp mỹ nhân Brazil thu hút sự chú ý bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng kiêu sa. Thoạt nhìn dưới ánh đèn flash, đây có vẻ là một mẫu đầm haute couture được chế tác cầu kỳ với pha lê và ngọc trai. Nhưng điều khiến thiết kế này trở nên đặc biệt lại không nằm hoàn toàn ở những gì người xem có thể nhìn thấy trên thảm đỏ.

Chiếc đầm chỉ thực sự tỏa sáng khi bước vào bóng tối

Khoảnh khắc khiến dân tình thực sự kinh ngạc lại diễn ra ở khu vực hậu trường với điều kiện ánh sáng mờ hơn. Khi không còn ánh đèn rực rỡ của thảm đỏ, lớp vải lót đặc biệt bên trong chiếc váy bắt đầu tạo nên hiệu ứng ánh sáng huyền ảo. Trong không gian tối, phần thân váy dường như phát ra một lớp hào quang nhẹ nhàng, khiến Marina Ruy Barbosa trông giống như một nàng tiên vừa bước ra đời thực. Ánh sáng không quá mạnh hay chói lóa mà lan tỏa mềm mại qua từng lớp chất liệu, tạo hiệu ứng mơ màng và đầy tính nghệ thuật.

Chính sự đối lập này khiến thiết kế trở nên thú vị hơn. Trên thảm đỏ, chiếc đầm mang vẻ đẹp cổ điển và thanh lịch. Nhưng khi ánh sáng thay đổi, nó lại biến hóa thành một tác phẩm mang tinh thần gần như siêu thực. Đây cũng là điểm hấp dẫn nhất của thời trang cao cấp: vẻ đẹp của một thiết kế không chỉ nằm ở hình dáng hay chất liệu, mà còn có thể thay đổi theo chuyển động của cơ thể, ánh sáng và không gian mà người mặc xuất hiện.

467 giờ chế tác cho một khoảnh khắc kỳ diệu

Để tạo nên hiệu ứng đặc biệt này, đội ngũ của Miss Sohee đã dành tới 467 giờ làm việc thủ công cho thiết kế riêng dành cho Marina Ruy Barbosa. Mẫu đầm là kết quả của quá trình lao động tỉ mỉ với sự tham gia của 5 nhà thiết kế và nghệ nhân lành nghề. Từng chi tiết trên thân váy đều được thực hiện thủ công, từ cách xử lý chất liệu cho tới công đoạn đính kết. Riêng phần thân đầm được đính tới 2.160 viên pha lê và ngọc trai. Con số này đủ để hình dung mức độ cầu kỳ phía sau một thiết kế tưởng chừng có vẻ ngoài khá nhẹ nhàng.

Điều đáng nói là vẻ đẹp của thời trang haute couture đôi khi nằm chính ở sự "không phô trương". Người xem có thể chỉ thấy một chiếc váy trắng mềm mại khi nhìn từ xa, nhưng để tạo nên từng centimet của thiết kế, phía sau là hàng trăm giờ làm việc, hàng nghìn chi tiết nhỏ và sự tính toán chính xác của các nghệ nhân. Không có một viên pha lê hay hạt ngọc trai nào xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Từng vị trí đều được sắp đặt để tạo ra hiệu ứng ánh sáng hài hòa, giúp chiếc váy thay đổi diện mạo khi người mặc di chuyển.

Vẻ đẹp được tính toán để tôn đường cong người mặc

Bên cạnh hiệu ứng phát sáng, một điểm đáng chú ý khác của chiếc đầm nằm ở cách thiết kế ôm theo vóc dáng của Marina. Trong điều kiện ánh sáng mờ, lớp hào quang phát ra từ phần lót bên trong không chỉ tạo nên hiệu ứng lung linh mà còn giúp làm nổi bật những đường nét trên cơ thể người mặc. Ánh sáng chạy theo phom dáng, khiến vòng eo và những đường cong mềm mại trở nên rõ nét hơn nhưng không tạo cảm giác phô phang.

Đây là sự khác biệt giữa một chiếc váy đơn thuần được gắn thêm hiệu ứng và một thiết kế couture được nghiên cứu kỹ lưỡng. Mọi chi tiết, từ phom dáng, chất liệu đến cách ánh sáng tương tác với cơ thể, đều góp phần tạo nên tổng thể cuối cùng. Khi Marina Ruy Barbosa bước đi, những lớp vải chuyển động theo cơ thể, kết hợp với ánh sáng huyền ảo từ bên trong khiến chiếc đầm giống như đang có sự sống riêng.

Khi thời trang không còn chỉ là quần áo

Trong nhiều khoảnh khắc, thời trang cao cấp vượt xa khái niệm về một bộ trang phục đẹp. Nó có thể trở thành sự kết hợp giữa điêu khắc, hội họa, kiến trúc và kỹ thuật chế tác thủ công. Mẫu đầm của Marina Ruy Barbosa là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Người mặc không chỉ khoác lên mình một thiết kế đắt giá, mà còn mang theo hàng trăm giờ lao động và sự sáng tạo của cả một đội ngũ nghệ nhân.

Điều khiến người ta ấn tượng hơn cả là chiếc váy không cần phải liên tục tỏa sáng theo cách quá phô trương. Nó chỉ "bật mí" bí mật của mình khi bước vào không gian tối hơn, như một màn trình diễn được dành riêng cho những người có cơ hội nhìn thấy. Có lẽ đó cũng chính là sự quyến rũ của thời trang cao cấp. Không phải mọi giá trị đều xuất hiện ngay trong cái nhìn đầu tiên. Đôi khi, người ta cần thay đổi góc nhìn, bước sang một không gian khác hoặc chờ đến khi ánh đèn vụt tắt để nhận ra vẻ đẹp thực sự đang ẩn giấu phía sau.

Và với 2.160 viên pha lê, ngọc trai cùng 467 giờ chế tác thủ công, chiếc đầm của Miss Sohee đã biến một khoảnh khắc hậu trường tưởng chừng đơn giản thành màn trình diễn đẹp như cổ tích. Trong ánh sáng mờ ảo, Marina Ruy Barbosa không còn đơn thuần là một nữ diễn viên trên thảm đỏ Venice, mà thực sự giống như một nàng tiên bước ra từ thế giới huyền thoại.