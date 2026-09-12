Phim Trung mới có thêm 1 nữ chính công sở mặc đẹp, Triệu Lộ Tư lập tức bị gọi tên

Điền Hi Vi gây sốt với tủ đồ công sở trong phim mới.

Đang trong quá trình quay Gió Xanh Thổi Lại Sinh, Điền Hi Vi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận vì loạt tạo hình quá đỗi chỉn chu. Từ blazer, sơ mi, chân váy đến những bộ suit sắc nét, nữ diễn viên cho thấy thời trang công sở trên màn ảnh hoàn toàn có thể vừa đẹp mắt vừa có tính ứng dụng.

Tạo hình trong phim mới của Điền Hi Vi nhận được nhiều lời khen. (Nguồn: TikTok)

Điền Hi Vi vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào. Chính vì vậy, màn “đổi vibe” trong Gió Xanh Thổi Lại Sinh càng khiến người xem thích thú. Không còn quá phụ thuộc vào những bộ váy nữ tính hay tạo hình đáng yêu, nữ diễn viên lần này xuất hiện với diện mạo trưởng thành, sắc sảo hơn.

Điểm khiến tủ đồ của Điền Hi Vi được khen nằm ở chỗ ekip không biến thời trang công sở thành một công thức cứng nhắc. Có những lúc cô xuất hiện với sơ mi, blazer và chân váy mang tông ghi sáng, tạo cảm giác thanh lịch, nữ tính. Lúc khác, những set đồ trắng đồng bộ lại đem tới vẻ ngoài tinh khôi, gọn gàng.

Mỹ nhân Điền Hi Vi cho thấy khả năng cân đồ cực đỉnh, khiến những bộ đồ mang hướng công sở không bị nhàm chán. (Nguồn: Weibo)

Những gam màu trung tính như trắng, xám, be, đen cũng được sử dụng khá nhiều, tạo cảm giác đúng tinh thần công sở nhưng vẫn đủ thời trang. Đặc biệt, phom dáng được lựa chọn khá khéo: blazer có độ rộng vừa phải, quần ống rộng giúp tỷ lệ cơ thể trông cao ráo hơn, trong khi chân váy ôm hay đầm ngắn lại tạo nét nữ tính.

(Nguồn: Weibo)

Tuy vậy, tủ đồ của Điền Hi Vi không chỉ xoay quanh những công thức tối giản. Nữ diễn viên còn liên tục biến hóa với những set đồ nổi bật hơn, chẳng hạn bộ suit lụa phủ sắc tím bắt mắt hay thiết kế mang hơi hướng monogram đặc trưng của Gucci. Những lựa chọn này giúp loạt tạo hình công sở bớt cảm giác an toàn, đồng thời cho thấy sự đầu tư khá mạnh tay của ekip trong việc xây dựng hình ảnh cho nhân vật.

Cô nàng không hề "ngán" việc chơi màu và diện các thiết kế thương hiệu khó nhằn. (Nguồn: Weibo)

Không chỉ quần áo, màu tóc của Điền Hi Vi trong lần trở lại này cũng được khen khá nhiều. Tông nâu lạnh không quá sáng nhưng đủ làm gương mặt nữ diễn viên trông sáng và sắc nét hơn, đồng thời tạo cảm giác hiện đại, trưởng thành. Đây cũng là kiểu màu tóc khá “dễ tính” khi đứng cạnh nhiều phong cách trang phục: từ sơ mi, blazer tông trung tính cho tới những bộ suit màu sắc hay váy điệu đà đều không bị lệch tông. Nhờ vậy, tổng thể tạo hình của Điền Hi Vi giữ được sự hài hòa dù cô liên tục thay đổi quần áo, phụ kiện và phong cách.

Màu tóc của Điền Hi Vi khiến khuôn mặt sáng bừng. (Nguồn: Weibo)

Không khó hiểu khi loạt tạo hình công sở của Điền Hi Vi khiến dân tình liên tưởng ngay đến Triệu Lộ Tư. Cả hai đều từng gây chú ý với những màn lên đồ thanh lịch, trẻ trung, biến trang phục đi làm thành một trong những điểm sáng được khán giả bàn tán bên cạnh nội dung phim.

Nếu Triệu Lộ Tư từng tạo dấu ấn với hình ảnh nữ công sở thời thượng thì Điền Hi Vi hiện cũng để lại nhiều ấn tượng không kém. Thậm chí, xét riêng độ đa dạng của tủ đồ được hé lộ, Điền Hi Vi có phần chiếm lợi thế khi liên tục thay đổi giữa những set đồ thanh lịch, nữ tính và cả những bộ cánh nổi bật, cá tính hơn.

Những set đồ từng khuấy đảo MXH của Hứa Nghiên - Triệu Lộ Tư. (Nguồn: Weibo)

Ở thời điểm hiện tại, khi Gió Xanh Thổi Lại Sinh vẫn đang trong quá trình quay, Điền Hi Vi dường như đã sớm chiếm được lợi thế ở khoản này. Chưa cần đợi phim lên sóng, riêng loạt tạo hình được hé lộ cũng đủ khiến khán giả tò mò xem cô còn mang đến những màn lên đồ nào khác.