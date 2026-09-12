Đây có phải bộ sưu tập Uniqlo U đáng mua nhất từ trước đến nay?

Được đánh giá là một trong những bộ sưu tập (BST) hoàn thiện nhất cả về phom dáng lẫn tính ứng dụng, Uniqlo U Thu/Đông 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý khi đây là BST cuối cùng của bộ đôi NTK Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran, trước khi dòng sản phẩm này bước sang một chương phát triển mới.

Sau 10 năm gắn bó với 20 BST, bộ đôi Giám đốc nghệ thuật Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran đã đưa Uniqlo U trở thành điểm đến quen thuộc của những tín đồ đam mê trang phục cơ bản. Thay vì chạy theo xu hướng, bộ đôi chọn cách âm thầm nâng cấp tủ đồ hàng ngày bằng việc tinh chỉnh từng phom dáng, đường cắt và chất liệu qua mỗi mùa.

Thu/Đông 2026 chính là cột mốc khép lại chặng đường đồng hành của hai nhà thiết kế với chủ đề "Confidence in Form" (tự tin trong từng phom dáng). Ở BST này, các items quen thuộc như áo khoác, quần tây hay áo len tiếp tục được tái cấu trúc tỉ mỉ, giúp trang phục lên phom chuẩn xác mà vẫn đảm bảo độ cử động thoải mái nhất.

Bộ đôi Giám đốc nghệ thuật Christophe Lemaire cùng Sarah-Linh Tran

Ở dòng đồ nữ, Uniqlo U Thu/Đông 2026 mang đến những thiết kế vừa thoải mái, dễ ứng dụng lại vừa giữ trọn nét chỉn chu cho người mặc. Từ áo len, cardigan cho đến quần tây hay áo khoác đều có khả năng "match cực ngọt" với những món đồ sẵn có trong tủ đồ. Trong khi đó, dòng đồ nam lại là màn làm mới đầy thú vị cho các item quen thuộc nhờ phom dáng hiện đại cùng những chi tiết nâng cấp tinh tế, giúp các chàng trai dễ dàng biến hóa outfit đa dạng.

Dàn thiết kế Thu/Đông năm nay nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các tín đồ yêu thời trang, hứa hẹn sẽ sớm chiếm sóng khắp các bức ảnh OOTD xuống phố.

Một chiếc cardigan mềm mại, đủ ấm là "mảnh ghép" thú vị cho tủ đồ giao mùa. Trong BST Uniqlo Thu/Đông 2026 này, mẫu áo Cardigan Len Lông Cừu Cổ Trụ chính là một trong những cái tên được săn đón nhất. Thiết kế được làm từ 100% len lông cừu, mang đến cảm giác mềm mại và khả năng giữ ấm tốt, đồng thời có thể kết hợp linh hoạt cùng áo thun, sơ mi hay khoác ngoài.

Ảnh:@kimdee.lee & my fashion notebook

Thiết kế phom rộng với phần vai rũ mang đến vẻ ngoài hiện đại, sang trọng. Phần cổ áo cũng được biến tấu để có thể cài cao hoặc mở ra như cardigan, giúp người mặc linh hoạt biến hóa nhiều phong cách phối đồ.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu tủ đồ mùa lạnh thiếu đi chiếc Áo Khoác Có Mũ Dáng Dài. Phom oversized cùng phần tay áo phồng là đặc điểm đắt giá của thiết kế này để tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, trong khi chất liệu chống thấm nước nhẹ giúp các tín đồ thời trang tự tin xuống phố, ngay cả khi thời tiết bất chợt chuyển mưa.

Ảnh: Caokiimchi, kimdee.lee & my fashion notebook

Với những ai theo đuổi phong cách thanh lịch nhưng vẫn muốn chút nhấn nhá cá tính, Áo Khoác Vải Len Pha Dáng Ngắn chính là mảnh ghép hoàn hảo. Chất liệu vải len pha dày dặn giúp áo luôn giữ phom đứng dáng, cực kỳ lý tưởng để layer nhiều lớp trang phục mà không sợ bị dìm dáng.

Các mẫu áo khoác nam khác trong BST như Áo Khoác Blouson Khóa Kéo và Áo Parka Xẻ Tà cũng được "săn lùng".

Không dừng lại ở trang phục, mảng phụ kiện mùa này cũng chứng kiến những thiết kế dự báo sẽ khiến dân tình phải "canh giờ mở bán".

Ảnh: TrònMama & my fashion notebook

Chiếc Túi Đeo Chéo Vải Cotton sở hữu dáng vẻ gọn gàng với bề mặt bóng nhẹ thời thượng, tích hợp khóa kéo phía trước cùng các ngăn túi bên ngoài vừa tiện dùng vừa nâng cấp cho mọi outfit mùa đông.

Trong khi đó, mẫu Túi Dây Rút Mềm lại có màn tái xuất đầy nâng cấp khi khoác lên chất liệu giả da mềm mại và tinh tế. Không chỉ giữ lại chi tiết dây rút đặc trưng, thiết kế năm nay còn chiều lòng những tín đồ dịch chuyển với phần quai lồng cán vali tiện lợi ở phía sau, sẵn sàng đồng hành cùng bạn từ những buổi dạo phố hàng ngày cho đến các chuyến vi vu xa.

Qua 10 năm và 21 bộ sưu tập đã giúp Uniqlo U biến những món đồ hàng ngày thành các thiết kế thanh lịch, tiện dụng và đạt chất lượng cao với mức giá hợp lý. Khép lại chặng đường một thập kỷ, BST Thu/Đông 2026 chính là lời chào tạm biệt trọn vẹn nhất gửi tới những người yêu mến dòng sản phẩm này.

BST Uniqlo U Thu/Đông 2026 dự kiến sẽ nhanh chóng bùng nổ trên toàn cầu. Để không ngậm ngùi bỏ lỡ khoảnh khắc thời trang có 1-0-2 này, hãy nhanh chóng ghé ngay cửa hàng UNIQLO gần nhất để trực tiếp trải nghiệm và sở hữu những thiết kế "di sản" trước khi quá muộn!