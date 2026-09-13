Ha Ji Won không tăng cân nhờ 1 thứ không thể thiếu mỗi bữa ăn

Đây là 5 bí quyết giúp Ha Ji Won vẫn giữ được vóc dáng thon gọn ở tuổi U50.

Ở tuổi U50, Ha Ji Won vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc cùng diện mạo trẻ trung. Để duy trì trạng thái này trong nhiều năm, nữ diễn viên không theo đuổi những phương pháp giảm cân quá cực đoan mà tập trung vào việc lắng nghe cơ thể, duy trì vận động và xây dựng những thói quen chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng đều đặn.

Tập trung kích thích cơ bắp thay vì tập quá nhiều

Ha Ji Won cho rằng cơ bắp đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và vóc dáng. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp còn hỗ trợ khả năng vận động và duy trì quá trình trao đổi chất. Vì vậy, thay vì cố gắng thực hiện thật nhiều bài tập trong một ngày, cô lại chú trọng vào việc tác động sâu đến từng nhóm cơ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ một phương pháp khá đặc biệt, đó là mỗi ngày chỉ tập trung vào một động tác trong khoảng 15-30 phút. Chẳng hạn, để cải thiện đường nét cánh tay, cô sẽ dang hai tay sang hai bên và giữ nguyên tư thế trong thời gian dài, thậm chí cho đến khi cảm thấy hai tay tê mỏi. Ha Ji Won gọi vui đây là cách "trừng phạt" cơ bắp, bởi theo cô, cơ cần được kích thích đủ mạnh mới có thể duy trì độ săn chắc và đàn hồi.

Luôn quan sát cơ thể, kể cả từ phía sau

Một trong những thói quen giúp Ha Ji Won kiểm soát vóc dáng là thường xuyên quan sát những thay đổi nhỏ trên cơ thể. Mỗi sáng sau khi thức dậy, cô sẽ kiểm tra tình trạng làn da, độ ẩm và kết cấu da. Khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu phù nề, nữ diễn viên thường chườm lạnh hoặc massage nhẹ để giúp bản thân thư giãn và giảm cảm giác sưng.

Không chỉ nhìn vào cân nặng, Ha Ji Won còn đặc biệt chú ý đến hình thể từ phía sau. Cô cho rằng đây là góc nhìn dễ nhận ra những vùng cơ thể bắt đầu tích mỡ mà đôi khi chính mình cũng không để ý. Bởi vậy, thay vì chỉ chăm chăm vào con số trên cân, cô lựa chọn quan sát tổng thể để kịp thời điều chỉnh chế độ vận động và sinh hoạt.

Giữ dáng cũng cần biết thư giãn

Với Ha Ji Won, một cơ thể khỏe đẹp không chỉ cần săn chắc mà còn phải có độ mềm mại và đàn hồi. Nữ diễn viên nhận thấy cơ thể chúng ta thường xuyên ở trong trạng thái căng cứng, đặc biệt khi phải làm việc hoặc vận động với cường độ cao. Vì thế, massage và thư giãn cũng là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc cơ thể.

Ha Ji Won thường sử dụng tinh dầu để massage và có thói quen ngâm chân thư giãn. Đặc biệt, sau những ngày quay các cảnh hành động, cô càng chú trọng việc thả lỏng cơ bắp. Theo nữ diễn viên, khi cả cơ thể và tinh thần được thư giãn, bản thân cũng cảm thấy dễ chịu và phục hồi tốt hơn.

Bữa ăn nào cũng không thể thiếu dầu olive

Không chỉ chú trọng tập luyện, Ha Ji Won còn duy trì một số thói quen ăn uống khá đơn giản. Một trong những nguyên liệu xuất hiện thường xuyên trong các bữa ăn của cô là dầu olive. Nữ diễn viên cho biết bản thân đã sử dụng dầu olive trong thời gian dài và thường thêm một chút vào nhiều món ăn, từ canh cho đến cơm.

Đặc biệt, cô còn tự làm món cơm trộn dầu olive theo cách riêng. Bên cạnh đó, Ha Ji Won cũng duy trì thói quen sử dụng chanh và mật ong trong hơn 10 năm. Đây đều là những lựa chọn cô yêu thích trong chế độ ăn uống hàng ngày, thay vì áp dụng các phương pháp kiêng khem quá khắt khe.

Tập nhiều bộ môn để duy trì hứng thú

Ha Ji Won cũng không bó buộc bản thân vào một bộ môn duy nhất. Trong gần 20 năm duy trì thói quen vận động, cô từng tập luyện nhiều bộ môn khác nhau như bơi lội, yoga, golf, leo núi và tập tạ. Việc thay đổi hình thức tập luyện không chỉ giúp cơ thể được vận động toàn diện mà còn khiến cô không cảm thấy nhàm chán.

Nữ diễn viên từng tiết lộ, thời gian đầu cô phải "ép mình" tập thể dục vì công việc diễn xuất đòi hỏi thể lực rất cao. Thậm chí, khi muốn giảm cân, Ha Ji Won từng quấn màng bọc thực phẩm quanh người khi chạy bộ với hy vọng tăng lượng mồ hôi và calo tiêu hao. Tuy nhiên, sau nhiều năm, cô dần chuyển sang cách tập luyện đa dạng và bền vững hơn.

Nhìn vào hành trình giữ dáng của Ha Ji Won có thể thấy nữ diễn viên không đặt nặng chuyện phải thật gầy. Thay vào đó, cô ưu tiên một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và có độ đàn hồi. Những thói quen được duy trì trong thời gian dài, từ tập luyện, massage đến ăn uống điều độ, mới là nền tảng giúp cô giữ được phong độ ở tuổi U50.