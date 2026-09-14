Dahan Phương Oanh: “Tôi muốn catwalk đến năm 50 tuổi!

Ở tuổi 18, Dahan Phương Oanh bước ra thế giới với trái tim đầy hoài bão cùng sự tự tin thuần khiết. Đến tuổi 27, sau những trải nghiệm rực rỡ từ Milan đến Paris, Dahan trở lại vô cùng rạng rỡ khi liên tiếp góp mặt trong 4 show diễn Haute Couture danh giá. Cô không chỉ chứng minh bản lĩnh của một người mẫu chuyên nghiệp mà còn tìm thấy niềm vui trọn vẹn trong từng bước chân catwalk.

Trò chuyện với Dahan ở thời điểm hiện tại, người ta dễ dàng bị cuốn hút bởi nguồn năng lượng vô cùng tươi mới, ấm áp và chân thành. Dahan chia sẻ rất thật về những bài học trưởng thành, từ việc học cách yêu thương bản thân, thả lỏng trước những áp lực thành tích, cho đến sự thẳng thắn đầy tử tế trong các mối quan hệ đời thường. Hãy cùng lắng nghe Dahan trải lòng về hành trình biến những thử thách thành trải nghiệm quý giá, nơi sự tự tin không còn là lớp vỏ bọc bên ngoài mà đã trở thành nguồn sức mạnh nội tại giúp cô mỉm cười kiêu hãnh trên con đường mình đã chọn.

Nếu chọn ba từ để khắc họa bản thân ngày đầu mới sang nước ngoài và ba từ cho Dahan của hiện tại, bạn sẽ chọn những từ nào?

Dahan: Với những ngày đầu, đó là ngây ngô, tự tin và hoảng sợ. Sâu bên trong, tôi luôn tin vào bản thân và biết rõ mình muốn gì. Nhưng song song đó là cảm giác bất an vì không biết tương lai ra sao, liệu mình có thành công hay không. Tôi là người một khi đã quyết tâm thì phải đạt được bằng mọi giá, chính điều đó đã tạo ra không ít áp lực.

Một sự đối lập nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng lại phản ánh rất đúng thực tế của tôi lúc bấy giờ.

Vậy còn ba từ cho một Dahan trưởng thành như hôm nay?

Dahan: Đó là trưởng thành, tĩnh lặng và máu lửa. Sự tự tin vẫn còn nguyên vẹn vì nó luôn song hành cùng nét máu lửa trong tôi. Điểm khác biệt lớn nhất là nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất.

Phải chăng việc vượt qua những thử thách và đạt được mục tiêu đã giúp bạn tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ làm được?

Dahan: Đúng vậy. Nhờ những trải nghiệm đã qua, tôi có đủ bản lĩnh và sự tự tin để không còn e sợ bất kỳ điều gì nữa.

Người ta vẫn thường nhắc lại phát ngôn năm 18 tuổi của bạn: "Ban giám khảo đã phạm sai lầm". Nhìn lại ở tuổi 27, bạn coi đó là sự ngông nghênh tuổi trẻ hay niềm tin kiên định vào bản thân?

Dahan: Nói thật thì thời điểm đó tôi rất "ngông". Đến bây giờ tôi vẫn ngông, chỉ là cách ngông đã khác. Ở tuổi 27, khi đã tích lũy đủ trải nghiệm và bài học cuộc sống, cái ngông của tôi có sự đằm thắm hơn.

Còn cái ngông tuổi 18 lại là bản năng và cá tính. Tôi muốn bước ra và dõng dạc tuyên bố cho mọi người biết mình là ai, mình muốn gì và sẽ làm được gì. Lúc ấy tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ bộc lộ tự nhiên những gì sẵn có bên trong. Đến giờ, tôi chưa từng hối hận về phát ngôn đó, bởi nó chính là nền tảng cho sự tự tin của tôi hôm nay.

Bước qua nhiều thử thách và cả những lần vấp ngã khi làm việc tại thị trường quốc tế, có khi nào bạn nhìn lại và cảm thấy biết ơn những thất bại trong quá khứ?

Dahan: Tôi thực sự biết ơn. Sau 9 năm làm nghề, mọi thất bại tôi từng trải qua đều là những bài học đắt giá. Mỗi chặng đường lại mang đến một bài học riêng, và chính những va đập đó đã rèn giũa, chuyển hóa con người bên trong tôi trở nên vững vàng hơn.

Bài học đầu tiên là về sự tự tin. Từ 18 đến 22 tuổi, tôi đầy máu lửa. Vì quá tự tin, tôi gần như bỏ ngoài tai mọi lời góp ý xung quanh. Nhưng chuyến đi Ý đầu tiên đã hoàn toàn đánh gục niềm tin đó.

Lần đầu sang Ý, tôi đối mặt với hàng loạt thất bại ở các buổi casting. Tôi đặt kỳ vọng quá lớn vào bản thân để rồi hụt hẫng cay đắng. Ngay cả phía công ty quản lý - những người gửi gắm rất nhiều niềm tin vào tôi mùa đó - cũng không đạt được những gì họ mong muốn. Dù vẫn trúng được các show lớn, tôi vẫn cảm thấy rất buồn.

Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, thời điểm đó truyền thông trong nước vẫn dành rất nhiều lời ca ngợi khi bạn trúng show Dolce & Gabbana?

Dahan: Ở Việt Nam, mọi người đón nhận tin đó như một thành tựu lớn lao. Nhưng ở thị trường quốc tế, tôi chỉ giống như một "học sinh trung bình" và không ai đánh giá cao kết quả đó cả. Vì vậy, dù trúng show lớn, trong lòng tôi lúc ấy không hề có một chút niềm vui. Trái lại, đó là cảm giác như rơi xuống vực thẳm.

Áp lực đó đã rút cạn sự tự tin và nét ngông cuồng vốn có của tôi. Cuối cùng, tôi đã phải mất tới 2 năm trời chỉ để vượt qua cú sốc đó và định hình lại bản thân.

Hai năm đó là khoảng thời gian bạn lui về để nhặt nhạnh lại sự tự tin và chuẩn bị cho sự trở lại của mình?

Dahan: Đúng vậy. Trong hai năm đó tôi sang Mỹ làm việc, và khoảng thời gian tại Mỹ đã dạy cho tôi một bài học đắt giá khác. Nhưng bài học lần này không nằm ở sàn diễn, mà nằm ở chuyện tình cảm. Việc phải tìm điểm cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu là thử thách lớn nhất của tôi lúc bấy giờ. Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy tự hào vì mình đã vượt qua và hoàn thành xong bài học ấy.

Nếu bây giờ lại rơi vào tình cảnh phải lựa chọn hay gánh vác cả hai cùng lúc, bạn đã biết cách giữ thăng bằng?

Dahan: Tôi tin là mình đã cân bằng được tất cả mọi thứ.

Sự chuyển biến lớn nhất trong tư duy của Dahan - từ giai đoạn luôn khao khát chứng tỏ bản thân với thế giới xung quanh sang giai đoạn biết tự công nhận chính mình - đã diễn ra như thế nào?

Dahan: Thật ra, quá trình chuyển biến đó không quá khó khăn đối với tôi. Các bài học đến một cách rải rác và vừa vặn qua những khoảng thời gian đủ dài. Cứ qua mỗi tháng, tôi lại nhận ra mình trưởng thành hơn một chút.

Sự thay đổi tư duy của tôi gắn liền với chính nhịp sống hàng ngày. Tôi vốn là người thích trải nghiệm và ham chơi, chính điều đó lại đưa tôi đến với những người bạn có cùng sở thích. Dù cùng chung niềm vui tận hưởng cuộc sống, nhưng ở họ lại sở hữu những góc nhìn rất sâu sắc về thời trang, nghệ thuật, cho đến triết học hay tâm lý học. Việc lắng nghe và trao đổi vốn sống với những cá thể độc đáo ở các lĩnh vực khác nhau giúp tôi duy trì tư duy phát triển mà không bị gò bó. Tôi vừa được là chính mình, vừa học hỏi và lớn lên từng ngày.

Đó chính là tiền đề kiến tạo nên sự tự tin vững chắc trong tôi hiện tại. Nó không phải là thứ hào quang vay mượn từ bên ngoài, mà tỏa ra từ chính nội lực bên trong. Tôi không còn phải ngồi đây để chờ đợi thế giới công nhận mình là ai nữa, bởi vì tôi đã tự công nhận chính mình rồi.

Vừa rồi Dahan đã trúng liên tiếp 4 show Haute Couture tại tuần lễ thời trang quốc tế. Cảm giác khi thấy tên mình xuất hiện lần này có khác so với lần đầu tiên bạn trúng show lớn trong sự nghiệp?

Dahan: Tôi nghĩ là rất khác. Khoảng thời gian 2 năm ở Mỹ là lúc tôi phải chật vật nhặt nhạnh lại sự tự tin sau thất bại tại Ý. Đã có lúc tôi ngỡ mọi cơ hội đã vụt khỏi tầm tay. Từng có lần trở lại Paris, tôi thậm chí không có nổi một buổi casting - đồng nghĩa với việc cửa làm việc hoàn toàn đóng lại. Cảm giác đó thực sự rất đáng sợ.

Chính lúc ấy, tôi tự xốc lại tinh thần: nếu không có công việc, mình phải quay vào bên trong để bồi đắp bản thân. Khi buông bỏ được áp lực kỳ vọng, mọi thứ lại tự nhiên tìm đến theo một hướng hoàn toàn khác.

Màn tái xuất vừa rồi thực ra là một cơ duyên tình cờ. Tôi vốn định quay lại Mỹ nhưng do vướng thủ tục visa nên đành lưu lại Việt Nam một thời gian, rồi quyết định sang Pháp với tâm thế hoàn toàn thư thái, đi để tận hưởng. Chính tinh thần thoải mái đó lại mở ra vô số trải nghiệm mới.

Khi tôi đã đủ trưởng thành, các show diễn lớn tìm đến như một lẽ tự nhiên. Sau 2-3 năm chật vật vì mất đi những thứ mình từng khao khát, cảm giác được trở lại sàn diễn giúp tôi tìm lại niềm vui thuần khiết như ngày đầu làm nghề. Ở tuổi 27, tôi hạnh phúc vì mình vẫn đang tiếp tục hành trình này một cách nhẹ nhàng và trọn vẹn nhất.

Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, và tôi biết ơn những gì mình đạt được ở hiện tại hơn rất nhiều so với thời mới vào nghề. Thực sự, niềm vui khi trúng show lúc này lớn hơn ngày trước rất nhiều.

Thuở mới bắt đầu, tôi chưa từng biết cách tận hưởng chiến thắng. Dù đạt được thành công hay đứng trước những cột mốc lớn, tôi hiếm khi thấy thỏa mãn, trong lòng lúc nào cũng trăn trở: "Vậy là tốt rồi, nhưng tại sao mình không làm được nhiều hơn thế?". Còn bây giờ, khi không còn đặt nặng áp lực kỳ vọng, mỗi cơ hội đến đều khiến tôi cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc. Qua đó, tôi nhận ra ngọn lửa làm nghề và năng lực của mình chưa từng mất đi, nó vẫn luôn nằm sâu bên trong tôi.

Có lẽ nó vẫn luôn ở đó kiên nhẫn chờ đợi bạn, chỉ là trước đây chúng ta cần thời gian để tốt nghiệp những bài học trưởng thành trước khi sẵn sàng đón nhận lại nó?

Dahan: Chính xác là như vậy. Khi đã đi qua những vấp váp, hoàn thành xong các bài học của bản thân và một lần nữa chạm tay vào ước mơ, cảm giác hạnh phúc lúc này mới thực sự đong đầy và bền vững.

Theo bạn, điều gì giúp Dahan luôn tạo được dấu ấn riêng biệt trong mắt các nhà tuyển chọn cho những show diễn lớn?

Dahan: Yếu tố quan trọng nhất nằm ở thần thái và nguồn năng lượng tỏa ra từ bên trong.

Tại các buổi casting, bạn chỉ có vỏn vẹn từ 10 đến 30 giây - chưa đầy một phút - để chứng minh mình là ai và năng lượng của mình có thuộc về bộ sưu tập đó hay không. Trong quãng thời gian cực ngắn ấy, tất cả phụ thuộc vào trường năng lượng bạn phát ra. Đó phải là sự kết hợp giữa nét tươi mới, tự nhiên, sự tự tin, trăn trở hiểu biết và cả một chút ngây ngô bản năng. Các giám đốc casting đều là những "bậc thầy" trong việc đọc vị cảm xúc. Họ lập tức nhận ra ai mang nguồn năng lượng phù hợp chỉ qua một khoảnh khắc bước qua.

Đã chinh phục hầu hết các sàn diễn đỉnh cao từ Ready-to-Wear đến Haute Couture, cột mốc tiếp theo bạn muốn hướng tới trong nghề là gì?

Dahan: Thực sự hoài bão của tôi vẫn còn rất lớn. Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm giác hành trình của mình mới chỉ vừa bắt đầu và chưa đi đến nửa chặng đường.

Mục tiêu tiếp theo của tôi là tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới cho chính mình, cho những người đồng hành và cho cả những ai yêu mến tôi. Tôi muốn mở rộng cơ hội làm việc với những thương hiệu chưa từng hợp tác, được đứng chung hành trình sáng tạo cùng những "bậc thầy" hàng đầu - từ các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia cho đến các giám đốc sáng tạo. Đó không chỉ là sự hợp tác trong công việc đơn thuần, mà còn là sự kết nối, sẻ chia về tư duy nghệ thuật và nguồn năng lượng sống.

Người ta cho rằng nghề người mẫu có tuổi thọ rất ngắn. Dahan có bao giờ suy nghĩ về việc này?

Dahan: Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Rất nhiều người từng hỏi tôi và mặc định rằng tôi chỉ có thể làm công việc này thêm vài ba năm, rồi khi có tuổi cũng phải rút về nước. Tôi cho rằng đó là một tư duy đã cũ. Trong thời đại hiện tại, tuổi tác không còn là yếu tố quyết định, mà chính năng lượng tỏa ra mới là cốt lõi. Nếu bạn sở hữu một nguồn năng lượng tươi mới, không ngừng làm mới bản thân và tích lũy tri thức, thì bao nhiêu tuổi cũng không còn quan trọng. Các thương hiệu hay nhiếp ảnh gia quốc tế hiện nay chỉ quan tâm bạn có phù hợp với hình tượng họ tìm kiếm hay không.

Tôi chưa từng rơi vào cảm giác hoảng sợ khi nghĩ đến cột mốc tuổi 30 hay lo loay hoay đổi nghề. Dù có những khoảng lặng công việc nhịp chậm lại, tôi vẫn tin rằng chỉ cần bản thân tốt hơn mỗi ngày, tôi hoàn toàn có thể tự tin đi catwalk đến năm 50 tuổi.

Bên cạnh sàn diễn, bạn có dự định xây dựng một công việc song song để tạo sự ổn định lâu dài?

Dahan: Chắc chắn là có. Tôi sẽ phát triển một công việc song song, nhưng nó không đến từ áp lực tài chính. Với tôi, tiền bạc chỉ là hệ quả tự nhiên. Khi được làm công việc mình thực sự yêu thích, giá trị vật chất sẽ tự tìm đến. Tôi không đặt nặng việc một dự án mang lại bao nhiêu tiền, điều tôi ưu tiên hàng đầu là cảm xúc hạnh phúc khi làm việc.

Công việc song song đó đóng vai trò như một vùng an toàn bổ trợ, bởi mục tiêu lớn nhất của tôi vẫn là cống hiến cho sự nghiệp người mẫu.

Xa hơn nữa, tôi mong muốn đồng hành và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Tôi khao khát nhìn thấy ngày càng nhiều người mẫu Việt Nam bước ra thế giới, và tôi nguyện trở thành một điểm tựa tinh thần cho các bạn. Từ chính trải nghiệm của mình, tôi hiểu rằng chỉ cần có một điểm tựa tinh thần đủ vững vàng, bạn sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi giới hạn và vươn ra biển lớn.

Thời điểm lần đầu bước ra thị trường quốc tế, bạn đã chuẩn bị hành trang tài chính ra sao?

Dahan: Khi đó, tôi cùng anh quản lý cũ chủ động gửi profile sang các công ty người mẫu quốc tế. Khi nhận được phản hồi chấp thuận, chúng tôi tính toán xem cần bao nhiêu chi phí để bắt đầu. Anh quản lý gợi ý con số 100 triệu đồng. Tôi xin mẹ và được bà hỗ trợ số tiền đó để cất cánh.

Sau đó, tôi phải quay về Việt Nam một thời gian vì Covid-19. Đến khi dịch bùng phát mạnh ở châu Âu, tôi vẫn quyết định quay lại và ở lại luôn - có lẽ đó là cái duyên nghề nghiệp không thể cưỡng lại. Nhiều người nghĩ 100 triệu là con số quá khiêm tốn để sinh sống tại nước ngoài, nhưng với tôi, khoản tiền đó đủ để trang trải trong 2 tháng đầu. Chỉ cần trúng show và có việc làm, tôi sẽ không phải chạm đến tiền tiết kiệm mang đi. Chi tiêu tiền Việt ở nước ngoài là một áp lực rất lớn, nhưng khi đã tự kiếm được thu nhập bằng chính đồng tiền của họ, cảm giác sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Chỉ cần có việc làm để trang trải cuộc sống và trụ lại được, tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Mọi khó khăn khác đều có thể tìm cách vượt qua.

Nhiều người mẫu trẻ khao khát ra quốc tế nhưng lại ngần ngại trước rào cản chi phí, ngôn ngữ và sự cô đơn. Lời khuyên thực tế nhất bạn dành cho họ là gì?

Dahan: Nỗi cô đơn là điều chắc chắn ai cũng phải đối mặt khi bước ra xứ người. Nếu không có thói quen sống tự lập từ sớm, bạn sẽ rất khó chịu đựng được áp lực khủng khíp ở môi trường quốc tế.

Bên cạnh sự chuẩn bị tài chính căn bản, điều quan trọng nhất là một tinh thần thép cùng chí tiến thủ. Đừng bao giờ để những lời từ chối ở các buổi casting làm bạn nản lòng hay mất đi khí chất. Hãy rèn luyện sự tự tin xuất phát từ nội lực và đặt niềm tin tuyệt đối vào bản thân.

Khi bạn tin vào chính mình, không sóng gió nào có thể quật ngã bạn. Trái lại, nếu thiếu đi niềm tin nội tại, chỉ cần một cái lắc đầu hay một câu nói phán xét cũng đủ khiến bạn sụp đổ và từ bỏ ước mơ của mình.

Từng trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang đỉnh cao, định nghĩa về cái đẹp của Dahan ở hiện tại đã thay đổi ra sao? Nó còn bó hẹp trong chuẩn mực nào không?

Dahan: Ở thời điểm hiện tại, tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi chỉ đơn giản là sự tự do và nét tự nhiên nhất.

Từ góc nhìn của tôi, cái đẹp thực sự phải bắt nguồn từ thế giới nội tâm. Khi bạn thực sự trân trọng bản thân, thì ngay cả lúc vừa thức dậy hay chỉ khoác lên mình chiếc áo phông, quần shorts giản dị, bạn vẫn tỏa ra sức hút riêng. Việc lúc nào cũng phải gồng mình ăn mặc cầu kỳ để chứng minh sự chỉn chu với thế giới bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc vay mượn, không phải vẻ đẹp chân thật.

Cốt lõi của cái đẹp nằm ở sự tự tin. Khi có đủ tự tin, bạn sẽ không còn nhu cầu che đậy những điểm chưa hoàn hảo hay coi đó là khuyết điểm. Bạn chỉ đơn giản là sống trọn vẹn với chính mình: "Nếu người khác thấy tôi chưa đẹp, tôi không quá bận tâm, bởi tôi biết cách yêu thương và công nhận vẻ đẹp của chính mình." Đó mới chính là đỉnh cao của cái đẹp.

Cơ thể là công cụ lao động của người mẫu nhưng khó tránh khỏi quy luật lão hóa. Bạn đối diện ra sao với nỗi sợ thay đổi vóc dáng hay diện mạo theo thời gian?

Dahan: Tôi chưa bao giờ coi đó là nỗi sợ hay gánh nặng tâm lý.

Giả sử cơ thể có thay đổi, vóc dáng tròn trịa hơn và không còn phù hợp với sàn diễn runway, tôi vẫn thấy mình đẹp. Khi đã xây dựng được niềm tin nội tại và biết cách yêu thương bản thân, tôi hoàn toàn thích nghi được với mọi biến chuyển của cơ thể. Bạn chính là chủ thể quyết định giá trị của chính mình. Nếu bạn tự ti, thế giới sẽ nhìn bạn bằng sự hoài nghi. Nhưng nếu bạn bước ra với nguồn năng lượng tự tin, khẳng định nét quyến rũ riêng trong từng giai đoạn cuộc sống, công chúng sẽ tự khắc bị chinh phục bởi vẻ đẹp đó.

Dù có tiếp tục làm người mẫu hay chuyển hướng sang một lĩnh vực khác, tôi vẫn sẽ gắn mình với cái đẹp. Nó không còn là vẻ đẹp của chuẩn mực gầy guộc, mà là cái đẹp của sự đa dạng và chiều sâu.

Sự nghiệp quốc tế đòi hỏi sự dịch chuyển không ngừng. Sự đánh đổi lớn nhất về đời sống cá nhân - gia đình, tình yêu và các mối quan hệ - để bạn có được vị trí hôm nay là gì?

Dahan: Tôi là người rất quyết đoán trong công việc, sẵn sàng chấp nhận đánh đổi để theo đuổi mục tiêu lớn.

Đã có những giai đoạn, tôi buộc phải tạo ra khoảng cách với thế giới xung quanh để dồn trọn tâm trí cho sự nghiệp - dù đối phương có là những người thân thiết hay gia đình. Đó là một sự hy sinh cần thiết. Tôi tin rằng, khi mình nỗ lực và gặt hái được thành quả, những người thực sự yêu thương mình sẽ thấu hiểu và thông cảm cho lý do tôi không thể dành trọn thời gian chăm sóc họ.

Sự vắng mặt hay khoảng cách cũng là một phép thử hiệu quả. Nếu họ lựa chọn rời đi vì không thể chia sẻ, điều đó chỉ chứng minh họ không thuộc về hành trình của tôi. Đó là cách tôi chắt lọc để giữ lại những tình cảm chân thành và giá trị nhất trong cuộc đời mình.

Sự bận rộn và dịch chuyển liên tục có khiến bạn bỏ lỡ những cột mốc hay dịp đặc biệt trong cuộc sống của những người thân thuộc?

Dahan: Thành thật mà nói, tôi không quá bận tâm về điều đó.

Tính cách của tôi khá rõ ràng: khi tập trung quan tâm, tôi sẽ dành trọn tâm trí; nhưng khi đã cuốn vào công việc, tôi hoàn toàn thả lỏng. Tôi có thể vô tình quên mất ngày sinh nhật hay những dịp kỷ niệm quan trọng của người khác. Tuy nhiên, nếu nhớ ra hoặc nhận được lời mời, tôi vẫn sẽ hiện diện và đối xử với họ bằng sự trân trọng trọn vẹn.

Điểm quan trọng là tôi luôn chọn sự thành thật. Nếu quên, tôi sẽ nói thẳng là mình quên, thay vì đưa ra những lý do chống chế hay tỏ ra thảo mai để xoa dịu tình hình. Đối phương có thể thấy tôi vô tâm trong khoảnh khắc đó, nhưng sự thẳng thắn giúp họ hiểu đúng bản chất con người tôi. Khi đã thấu hiểu, những người thực sự gắn bó sẽ không bao giờ cảm thấy bị hụt hẫng hay thất vọng.