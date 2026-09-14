Barénia Pleine Fleur: Một hình dung mới về người phụ nữ Hermès

Tại Hermès, mỗi sáng tạo đều là sự tiếp nối của một câu chuyện đã được viết nên từ ký ức, di sản và tinh thần tự do. Với Barénia Pleine Fleur, thương hiệu Pháp mở ra chương tiếp theo cho thế giới hương thơm Barénia, đồng thời khắc họa một hình ảnh người phụ nữ Hermès rạng rỡ, cuốn hút và đầy nội lực.

Kể từ khi ra mắt, Barénia đã được xem như hiện thân của người phụ nữ Hermès: tự do, táo bạo và không ngừng khám phá. Trong sáng tạo mới nhất này, Christine Nagel, Nhà điều hương của Hermès, lựa chọn khai thác một khía cạnh mềm mại và nữ tính hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần độc lập vốn là DNA của thương hiệu.

Nguồn cảm hứng của Barénia Pleine Fleur đến từ hoa ly trắng. Khi nhìn lại hàng trăm thử nghiệm trong quá trình phát triển dòng Barénia, Christine Nagel nhận ra đây chính là loài hoa có thể đại diện trọn vẹn cho người phụ nữ hiện đại mà bà muốn khắc họa: thanh lịch nhưng mạnh mẽ, mong manh nhưng đầy bản lĩnh.

Trong Barénia Pleine Fleur, hoa ly mang đến cảm giác mềm mại như những cánh hoa chạm lên làn da, tạo nên vẻ đẹp tinh tế và đầy cảm xúc. Đồng hành cùng hoa ly là hoa cam, với hương thơm trong trẻo giúp cân bằng những sắc thái nồng nàn, mang đến một tổng thể tươi sáng nhưng không kém phần sâu lắng.

Dù được tô điểm bởi những nốt hương hoa nổi bật, Barénia Pleine Fleur vẫn giữ nguyên dấu ấn chypre đặc trưng của Hermès. Hương gỗ sồi rang mang sắc thái ấm áp gợi nhớ đến rượu rum, trong khi hoắc hương Gayo tạo nên chiều sâu quyến rũ. Sự xuất hiện của miracle berry mang đến nét hương độc đáo gợi liên tưởng đến quả mơ khô, tạo nên một sự tương phản thú vị giữa ánh sáng và chiều sâu trong cấu trúc mùi hương.

Không chỉ kể câu chuyện bằng hương thơm, Barénia Pleine Fleur còn phản chiếu những giá trị thủ công đặc trưng của Hermès. Chai nước hoa có thể tái nạp được phủ lớp sơn mài hồng cam tinh tế, cùng chi tiết kim loại ánh bạc dập nổi họa tiết Clou Médor, gợi nhắc đến di sản chế tác da thuộc đã làm nên tên tuổi của thương hiệu.

Barénia Pleine Fleur không đơn thuần là một mùi hương mới, mà giống như một lời khẳng định cho tinh thần của người phụ nữ Hermès ngày nay: tự do nhưng tinh tế, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính. Barénia Pleine Fleur Eau de Parfum được ra mắt từ tháng 8/2026 tại một số cửa hàng Hermès trên toàn thế giới, tiếp tục hoàn thiện chân dung người phụ nữ Hermès hiện đại.

Tại Việt Nam, thương hiệu Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

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HERMÈS Hà Nội

24 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 0243 936 9205

Email: hermes-store@tamsonfashion.com

HERMÈS LOTTE (Beauty):

Tầng 1 – B01-02 Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, P. Giảng Võ, Hà Nội

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Hermès Lotte Mall West Lake Hanoi (Beauty)

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Tel: 0243 203 6866

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Hermès Vincom Bà Triệu (Beauty)

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