Jisoo lại tạo trend: Makeup hồng - nâu phủ sóng mùa thu

Từ một tạo hình dành cho MV, phong cách trang điểm của Jisoo đang mở ra một công thức làm đẹp rất hợp mùa thu.

Vừa chính thức ra mắt, CLICK của Jisoo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi âm nhạc mà còn bởi tạo hình đầy khác biệt của nữ ca sĩ. Là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu đầu tay, CLICK đánh dấu một chương mới trong hành trình solo của Jisoo. Ca khúc mang màu sắc hiện đại, trong khi MV được xây dựng theo concept viễn tưởng, đưa nữ ca sĩ vào hình tượng một cô nàng robot vừa đáng yêu vừa có phần lạnh lùng, bí ẩn.

Bên cạnh âm nhạc, diện mạo của Jisoo trong CLICK cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được dân tình bàn tán. Không còn hình ảnh "búp bê hồng" ngọt ngào quen thuộc, nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài ma mị, có phần lạnh lùng nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng. Chính sự pha trộn giữa vẻ đáng yêu và không khí hơi kỳ ảo của MV đã tạo nên nguồn cảm hứng mới cho những tín đồ làm đẹp muốn thử nghiệm một layout khác lạ trong mùa thu này.

Một trong những điểm đáng chú ý ở layout makeup của Jisoo là cách kết hợp những gam màu tưởng như đối lập. Tông hồng vẫn xuất hiện để giữ lại nét nữ tính, mềm mại, nhưng được tiết chế bằng các sắc nâu trầm, tạo cảm giác trưởng thành và có chiều sâu hơn. Thay vì phủ màu quá rực rỡ, phần mắt thiên về những gam nâu ấm, giúp đôi mắt trở nên sâu và có sức hút. Đây cũng là cách phối màu khá dễ ứng dụng ngoài đời: nàng có thể sử dụng phấn mắt nâu làm màu chủ đạo, sau đó thêm một chút hồng ở khu vực bầu mắt hoặc đuôi mắt để tạo hiệu ứng mềm mại.

Nếu muốn tái hiện tinh thần makeup của Jisoo trong CLICK, phần mắt là khu vực nên được đầu tư nhiều nhất. Một lớp phấn nâu được tán nhẹ quanh bầu mắt giúp tạo chiều sâu mà không khiến diện mạo quá nặng nề. Sau đó, nàng có thể nhấn thêm màu hồng hoặc nâu hồng ở khu vực gần mi mắt để tạo sự chuyển màu. Đường eyeliner không nhất thiết phải quá sắc, thay vào đó có thể kéo dài nhẹ phần đuôi mắt nhằm tạo cảm giác bí ẩn. Một chút mascara giúp hàng mi cong và đôi mắt nổi bật hơn, nhưng tổng thể vẫn nên giữ độ mềm mại thay vì đi theo kiểu makeup quá sắc sảo.

Điểm thú vị của layout này là má hồng không bị bỏ qua dù tổng thể makeup mang sắc thái lạnh và bí ẩn. Tông hồng được đặt vừa phải ở vùng gò má, giúp gương mặt vẫn giữ được vẻ tươi tắn và nữ tính. Khi kết hợp với phần mắt nâu trầm, má hồng tạo ra sự cân bằng, tránh khiến diện mạo trở nên quá "dark". Nàng có thể chọn những màu hồng đất, hồng nâu hoặc rose mauve để vừa hợp xu hướng mùa thu vừa dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Không chỉ tập trung vào mắt và má, phần highlight cũng góp phần tạo hiệu ứng gương mặt sắc nét hơn. Một chút ánh sáng được đặt ở sống mũi và vùng cằm giúp khuôn mặt bắt sáng khi lên hình. Tuy nhiên, thay vì phủ highlight quá rộng, nàng nên sử dụng lượng vừa phải để giữ vẻ tự nhiên. Khi đi cùng lớp nền có độ căng bóng nhẹ, những điểm bắt sáng này sẽ khiến tổng thể makeup trông có chiều sâu hơn, đặc biệt dưới ánh đèn hoặc khi chụp ảnh.

Không chỉ makeup, concept cô nàng robot của Jisoo cũng được dân tình biến tấu theo cách rất thú vị. Hình ảnh nữ ca sĩ ôm chú robot đáng yêu trở thành một chi tiết dễ bắt chước trong những bức ảnh theo trend. Người hâm mộ có thể thay chú robot bằng thú bông yêu thích, mèo cưng hoặc bất kỳ món phụ kiện nào có hình dáng đáng yêu. Khi kết hợp cùng mái tóc buông tự nhiên, trang phục mang sắc đen, nâu hoặc những gam màu trầm, concept càng có vẻ điện ảnh và hợp không khí mùa thu. Điều khiến "CLICK makeup" dễ trở thành xu hướng nằm ở chỗ layout này không hoàn toàn xa lạ hay khó ứng dụng. Những thành phần quen thuộc như mắt nâu, má hồng, highlight và nền da căng nhẹ đều có thể được điều chỉnh để phù hợp với phong cách cá nhân. Nàng thích ngọt ngào có thể tăng sắc hồng, trong khi những cô gái yêu vẻ lạnh lùng chỉ cần nhấn mạnh các tông nâu và giảm độ rực của má.

Từ một tạo hình dành cho MV, phong cách trang điểm của Jisoo đang mở ra một công thức làm đẹp rất hợp mùa thu: một chút ngọt ngào của sắc hồng, một chút bí ẩn của nâu trầm và điểm nhấn ánh sáng vừa đủ. Khi kết hợp cùng cách tạo dáng ôm thú bông và những bộ cánh mang hơi hướng gothic romance, nàng hoàn toàn có thể tạo nên phiên bản CLICK của riêng mình.