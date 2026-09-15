Hot girl Tăng Mỹ Hàn diện váy lụa "trả job", bất ngờ bị phản ứng

Diện chiếc váy lụa phối cùng áo len thắt ngang hông, Tăng Mỹ Hàn bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều về gu thẩm mỹ.

Mới đây, Tăng Mỹ Hàn - hot girl quen thuộc trên mạng xã hội - vô tình trở thành chủ đề gây chú ý khi đăng tải đoạn video hợp tác cùng một thương hiệu thời trang nội địa. Trong clip, người đẹp diện chiếc đầm lụa dáng dài màu hồng thạch thướt tha, phối cùng áo sweater len màu xanh bạc hà thắt ngang hông.

Video với bộ trang phục bị phản ứng của Tăng Mỹ Hàn (Clip: @babyboo11).

Tưởng chừng đây chỉ là một nội dung hợp tác nhãn hàng thông thường, nhưng đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt khi xuất hiện trên nền tảng Threads. Nhiều bài đăng mổ xẻ outfit này đã bùng nổ, kéo theo hơn nửa triệu lượt xem cùng lượng tương tác dồn dập.

Phản ứng mạnh của netizen dành cho gu thời trang của Tăng Mỹ Hàn.

Bộ trang phục của Tăng Mỹ Hàn hứng chịu nhiều lời chê bai từ cư dân mạng, khi nhiều người cho rằng việc thắt một chiếc áo len dày dặn quanh eo của chiếc váy lụa mỏng nhẹ trông kỳ quặc, rườm rà và làm mất đi nét thanh thoát của thiết kế. Một bộ phận netizen thậm chí còn hoài nghi về gu thẩm mỹ cá nhân của Tăng Mỹ Hàn, nhận xét rằng cách phối đồ này chưa đạt hiệu quả tương xứng với sức ảnh hưởng của một KOL thời trang.

"Bạn gái HIEUTHUHAI" nhận phản ứng trái chiều.

Trước phản ứng, Tăng Mỹ Hàn đã để lại bình luận giải thích dưới video rằng đây là sản phẩm do phía thương hiệu chuẩn bị. Dẫu vậy, lời hồi đáp này vẫn chưa thể xoa dịu được dư luận khi một số ý kiến cho rằng với vai trò của mình, cô hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh để tổng thể diện mạo chỉn chu hơn.

Với tư cách một KOL thời trang khá ăn khách nhờ ngoại hình và danh tiếng, Tăng Mỹ Hàn thường xuyên bị soi xét chuyên môn thời trang

Lướt qua những phản ứng cảm tính, việc nhiều netizen nhìn nhận sự lấn cấn trong outfit này là có cơ sở, dù bản chất cách phối không sai. Thực tế, đặc biệt trong mùa Thu/Đông năm nay, điểm nhấn này đang xuất hiện với tần suất khá dày trên bản đồ thời trang.

Từ ảnh lookbook ra mắt mẫu slip dress mới của một số thương hiệu cho đến nội dung của những fashion blogger theo đuổi tinh thần Parisian Chic, chi tiết thắt áo len ngang hông liên tục được lăng xê như một mẹo layering thời thượng. Sự đối lập giữa bề mặt lụa rủ bóng bẩy và chất liệu len dày được ứng dụng để làm giảm bớt vẻ kiêu kỳ của chiếc váy tiệc, đưa trang phục về gần hơn với tinh thần dạo phố phóng khoáng nếu được xử lý tốt về tỷ lệ và màu sắc.

Hình ảnh trong một look book mới của Mango vào tháng 8/2026.

Sự đối lập giữa nét kiêu sa của vải satin bóng và bề mặt len thô dày giúp kéo chiếc váy tiệc tùng về gần hơn với tinh thần dạo phố phóng khoáng.

Trong trường hợp của Tăng Mỹ Hàn, chiếc váy lụa hồng vốn có phom dáng ôm sát mềm mại, nhưng chiếc áo trắng đi kèm lại có chất vải khá dày, vô tình tạo thành một khối ngang nổi bật làm đứt đoạn đường cong vòng eo. Việc kết hợp hai sắc độ pastel dịu nhẹ đặt cạnh nhau cũng không tạo ra độ tương phản cần thiết, làm mắt nhìn dễ bị hút vào mảng áo thắt ngang hông thay vì cảm nhận tổng thể outfit.

Chốt lại, công thức váy lụa phối áo len của mùa Thu/Đông năm nay hoàn toàn có thể tạo nên diện mạo trẻ trung và thời thượng phụ thuộc vào phom váy, và màu sắc của 2 items được cân chỉnh đủ tinh tế.

Ảnh: Threads, TikTok, Internet