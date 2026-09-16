Bị nói lạm dụng thẩm mỹ, không còn đẹp tự nhiên, Thanh Thuỷ lên tiếng

Nhan sắc gần đây của Thanh Thủy làm rộ lên nghi vấn cô can thiệp thẩm mỹ.

Nhan sắc của Thanh Thủy tại 1 sự kiện mới đây đang trở thành đề tài được bàn luận trên MXH khi nhiều ý kiến cho rằng nàng hậu lạm dụng filter, khiến gương mặt ngày càng khác biệt so với thời điểm mới đăng quang Miss International 2024. Nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân sinh năm 2002 không được đẹp như trước, điều này càng lộ rõ khi cô đọ sắc cùng Tiểu Vy. Trước những bàn tán này, chính Thanh Thủy đã tự tiếng phủ nhận chuyện thẩm mỹ, khẳng định nhan sắc gần đây khác lạ là do thay đổi layout makeup.

Thanh Thủy xuất hiện với tạo hình lộng lẫy tại 1 sự kiện gần đây. (Nguồn: TikTok)

Nhiều cộng đồng mạng cho rằng phong độ nhan sắc của Thanh Thủy bị thụt lùi, dấu hiệu rõ nhất khi cô đứng chung khung hình với Tiểu Vy.

Netizen còn cho rằng Miss International 2024 đang thụt lùi nhan sắc.

Cụ thể, 1 tài khoản đã đăng tải quan điểm cá nhân lý giải cho việc nhan sắc Thanh Thủy hiện tại không còn giữ được vẻ đẹp như thời điểm đăng quang Miss International hút lượng tương tác lớn trên MHX. Nguyên nhân chính được chủ bài đăng đưa ra chính là việc nàng hậu bị nghi sử dụng filler quá tay, khiến gương mặt bị đơ cứng, mất đi vẻ đẹp ngọt ngào tự nhiên đặc trưng.

Trước bình luận này, Thanh Thủy đã trực tiếp đưa ra lời giải thích dưới phần bình luận. Nàng hậu cho biết diện mạo hiện tại có sự khác biệt chủ yếu do sự thay đổi layout makeup, đặc biệt là sở thích tạo hiệu ứng da căng bóng bằng highlight. Người đẹp khẳng định bản thân không hề lạm dụng filler như những gì được bàn tán: "Dạo này mình bị ghiền đánh highlight tạo hiệu ứng da căng bóng chứ không hề lạm dụng tiêm filler quá đà nhé ạ!" - Thanh Thủy thẳng thắn chia sẻ.

Thanh Thủy lên tiếng thẳng vào bài đăng đang bàn tán về nhan sắc cô, phủ nhận việc can thiệp thẩm mỹ.

Layout makeup của Thanh Thủy vẫn mang hơi hướng trong trẻo, ngọt ngào phù hợp với đường nét thanh tú: Nền da mỏng, căng bóng và bắt sáng khá rõ. Phần mắt được nhấn vừa phải bằng tông nâu trung tính, đường eyeliner mảnh cùng hàng mi cong, giúp ánh nhìn sắc nét nhưng vẫn mềm mại. Chân mày giữ dáng tự nhiên, môi sử dụng sắc đỏ lạnh làm điểm nhấn, tạo tổng thể sang và nổi bật.

Đáng chú ý nhất là cách xử lý highlight ở vùng gò má, cũng là chi tiết khiến nhan sắc của nàng hậu trở thành tâm điểm tranh cãi. Ánh nhũ được đặt khá rộng và bắt sáng mạnh, khiến phần má trông căng, đầy và nổi khối rõ hơn bình thường. Khi kết hợp với hệ thống đèn sự kiện có cường độ cao, vùng highlight phản chiếu ánh sáng trực tiếp nên hiệu ứng "bóng" càng rõ nét, dễ tạo cảm giác hai bên má bị sưng, đơ cứng. Vì vậy, qua một vài góc chụp, gương mắt của Thanh Thủy có phần khác lạ, kém tự nhiên.

Nhan sắc của Thanh Thủy gây tranh cãi chủ yếu là ở phần gò má sưng phồng, khiến gương mặt trông bị nặng và thiếu sự thanh thoát.

Là một trong những nàng hậu Việt gặt hái đươc thành tích cao tại đấu trường quốc tế, hình ảnh của Thanh Thủy luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Danh hiệu Miss International 2024 đã giúp sinh năm 2002 có thêm nhiều cơ hội góp mặt tại các sự kiện lớn, từ giải trí, thời trang đến những hoạt động quảng bá hình ảnh.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy vẫn giữ nét trẻ trung, ngọt ngào nhưng phong cách ngày càng có sự biến chuyển rõ rệt. Thay vì chỉ gắn liền với những hình ảnh trong trẻo và nữ tính, thời gian gần đây, người đẹp liên tiếp xuất hiện với những layout makeup sắc sảo cùng cách ăn mặc trưởng thành, quyến rũ hơn. Các thiết kế tôn dáng, váy dạ hội lộng lẫy hay những bộ cánh có đường cắt xẻ được Thanh Thủy ưu ái, qua đó khoe đường cong mềm mại cùng tỷ lệ cơ thể thanh thoát.