Nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng giống Jeon Ji Hyun đến giật mình

Nhiều người còn đùa vui Tôn Thiên chính là "Jeon Ji Hyun Trung Quốc".

Sự thành công của “Đầu Xuân Tươi Sáng” đã giúp Tôn Thiên thu về lượng người hâm mộ đáng kể, đồng thời đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh diễn xuất và sức hút của nhân vật, ngoại hình cũng là một trong những yếu tố khiến mỹ nhân sinh năm 1997 nhận được nhiều sự chú ý. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn như người mẫu, Tôn Thiên dễ dàng nổi bật trong mọi khung hình. Không chỉ có lợi thế hình thể, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1997 còn được nhận xét thuộc kiểu càng nhìn càng cuốn, với đường nét thanh tú nhưng vẫn pha chút sắc sảo. Đặc biệt, không ít khán giả còn cho rằng Tôn Thiên sở hữu vibe giống với Jeon Ji Hyun – biểu tượng nhan sắc đình đám của Hàn Quốc. Mới đây, 1 bức hình so sánh nữ diễn viên Trung Quốc với "mợ chảnh" thời trẻ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì quả thực cũng có những khoảnh khắc khá tương đồng.

Mỗi đoạn video của Tôn Thiên, ở dưới phần bình luận đều có những ý kiến nhắc đến Jeon Ji Hyun.

Bức hình so sánh nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng với Mợ Chảnh đang được chia sẻ trên MXH.

Nếu đặt hai hình ảnh cạnh nhau, có thể thấy Tôn Thiên và Jeon Ji Hyun có một số nét tương đồng khá rõ về tổng thể gương mặt. Cả hai đều sở hữu đường nét thanh tú, shape mặt bầu nhưng gọn, phần trán cao, sống mũi thẳng cùng đôi mắt có dáng dài, sáng tạo cảm giác vừa mềm mại vừa có chiều sâu. Khi để cùng kiểu tóc, trang điểm nhẹ và chụp cùng góc mặt, 2 nữ diễn viên khiến nhiều người dễ tưởng chừng như cặp chị em thất lạc.

Dù vậy, hai người vẫn mang những sắc thái riêng. Tôn Thiên có đường nét trẻ trung và mềm hơn, đôi mắt tạo cảm giác trong trẻo, gương mặt nhỏ cùng phần hàm gọn giúp cô mang vẻ đẹp hiện đại, tươi mới. Trong khi đó, Jeon Ji Hyun sở hữu đường nét trưởng thành và sắc sảo hơn, đặc biệt là phần mắt, sống mũi và đường viền hàm tạo nên khí chất cuốn hút, sang trọng đặc trưng của "mợ chảnh".

Ở nhiều góc máy, Tôn Thiên đúng là mang vibe rất giống với đại minh tinh Hàn Quốc.

Một điểm khác khiến Tôn Thiên thường được so sánh với Jeon Ji Hyun chính là khí chất phóng khoáng, tự tin và có sức hút riêng. Nữ diễn viên không cần những tạo hình quá lộng lẫy hay trang phục cầu kỳ vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Thay vào đó, mỹ nhân Cáp Nhĩ Tân thường ưu ái những thiết kế có phom dáng tinh giản, màu sắc trang nhã, vừa đủ sang mà không tạo cảm giác phô trương, rối mắt. Cách làm tóc và makeup cũng được người đẹp tiết chế, chủ yếu tôn đường nét tự nhiên thay vì xây dựng một gương mặt quá sắc sảo dày cộp nhiều lớp trang điểm. Chính lựa chọn khác biệt này đã mang đến cho Tôn Thiên một vibe khá Hàn Quốc, thanh lịch nhưng vẫn đủ ấn tượng.

So với mặt bằng chung nhiều mỹ nhân Hoa ngữ thường chuộng kiểu makeup đậm, tạo hình cầu kỳ thì phong cách của nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng ghi điểm ở sự nhẹ nhàng và thanh thoát. Cộng thêm với body xuất sắc cùng khí chất cuốn hút giúp hình ảnh của Tôn Thiên ngày càng tạo được nhiều dấu ấn với công chúng.

Ảnh: Instagram, TikTok.