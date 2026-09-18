Tin vui của Song Hye Kyo

Bottega Veneta chính thức bổ nhiệm Song Hye Kyo làm Đại sứ Thương hiệu.

Mới đây, Bottega Veneta đã chính thức công bố nữ diễn viên Song Hye Kyo trở thành Đại sứ Thương hiệu mới nhất. Động thái này một lần nữa cho thấy sức hút toàn cầu của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (K-culture) vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bày tỏ niềm vui trước vai trò mới, Song Hye Kyo chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi được đồng hành cùng Bottega Veneta. Tôi luôn tìm thấy nguồn cảm hứng từ hành trình của thương hiệu, nơi tôn vinh nghệ thuật và văn hóa thông qua kỹ nghệ thủ công tinh xảo cùng tinh thần sáng tạo vượt bậc. Tôi rất mong đợi được bắt đầu chương mới này cùng thương hiệu."

Là một trong những gương mặt tiên phong của làn sóng Hallyu, Song Hye Kyo khởi đầu sự nghiệp vào năm 1996 sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi người mẫu, tạo bước đệm cho các vai diễn đầu tay trên truyền hình Hàn Quốc. Tên tuổi của cô bùng nổ khắp châu Á với bộ phim truyền hình: Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc - những tác phẩm đã khẳng định vị thế quốc tế của nữ minh tinh.

Gần đây nhất, Song Hye Kyo nhận được sự tưởng thưởng nồng nhiệt từ giới chuyên môn lẫn khán giả qua vai diễn trong bộ phim báo thù The Glory trên Netflix. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, cô còn được biết đến là một nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Bày tỏ sự chào đón nữ diễn viên, Giám đốc Sáng tạo Louise Trotter của Bottega Veneta cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi được đón chào Song Hye Kyo trong vai trò Đại sứ Thương hiệu. Sự tận tụy độc đáo của cô dành cho nghề thủ công và các lĩnh vực nghệ thuật rộng lớn hơn hoàn toàn đồng điệu với Bottega Veneta. Tôi rất mong chờ vào hành trình sáng tạo chung sắp tới."

Dự kiến, Louise Trotter sẽ giới thiệu bộ sưu tập Xuân 2027 cho thương hiệu thuộc tập đoàn Kering vào ngày 26/9 tới trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan. Với danh hiệu mới được trao, Song Hye Kyo chính thức đứng chung hàng ngũ đại sứ với những ngôi sao tên tuổi như Thư Kỳ, Jacob Elordi, RM, Julianne Moore, Vicky Krieps và Rie Miyazawa.

Mối duyên giữa Song Hye Kyo và Bottega Veneta thực chất đã được đặt nền móng từ nhiều năm trước, chứ không phải chuyện "một sớm một chiều". Ngược dòng thời gian về tháng 2/2020, khi Daniel Lee còn đương nhiệm ghế giám đốc sáng tạo, Song Hye Kyo đã xuất hiện tại hàng ghế đầu show Thu Đông 2020-2021 của Bottega Veneta trong khuôn khổ Milan Fashion Week, diện trọn set đồ đen từ đầu đến chân cùng chiếc túi Chain Pouch bản đặc trưng của nhà mốt. Cùng năm đó, nữ diễn viên cũng góp mặt trong phim thời trang ngắn "La Donna Che Amiamo" quảng bá bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của thương hiệu.

Sức hút của nàng thơ Hallyu sau đó tiếp tục được các nhà mốt khác công nhận: Năm 2021, Song Hye Kyo trở thành đại sứ toàn cầu người Hàn Quốc đầu tiên của Fendi - vị trí cô nắm giữ song song với hợp đồng đại sứ toàn cầu của Chaumet cùng Cha Eun Woo.

Gần đây nhất, trong số tháng 5/2026, Vogue China đã đưa Song Hye Kyo lên trang bìa với bộ ảnh trình diễn loạt trang sức Chaumet kết hợp cùng các thiết kế thời trang đến từ Bottega Veneta, Celine và Alaïa, thực hiện tại Paris - như một lời "dạo đầu" cho thông báo chính thức mới nhất.

Và giờ đây, khi Bottega Veneta chính thức công bố Song Hye Kyo là Đại sứ Thương hiệu, hành trình gần 6 năm gắn bó - từ một vị khách mời hàng ghế đầu đến gương mặt đại diện chính thức - đã đi được một vòng tròn trọn vẹn.

Ảnh: Instagram