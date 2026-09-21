Dương Mịch sao có thể như vậy?

Chấp cả cam thường siêu cận tại Milan, Dương Mịch ở tuổi 40 lại tiếp tục khẳng định vị thế chưa từng có cùng Victoria's Secret.

Tuần lễ thời trang Milan Xuân/Hè 2027 sẽ chính thức khởi động từ ngày mai (22/9) với show diễn mở màn đến từ Prada - nhà mốt sở hữu dàn khách mời cùng độ hot hàng đầu nước Ý. Trước giờ G, dàn đại sứ từ Châu Á những ngày qua đã rục rịch đổ bộ, một trong những cái tên được truyền thông tích cực quan tâm gọi tên Dương Mịch. Chính thức gia nhập gia đình Prada từ tháng 12/2025, mỗi lần minh tinh đình đám sải bước trên đường phố Milan, những đoạn video "cam thường" không qua filter từ các tay săn ảnh lẫn khán giả lại lập tức leo thẳng top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc.

Cam thường vô tình bắt gặp Dương Mịch tại Milan (Clip: Weibo).

Không ngoại lệ, mới đây, trong những khoảnh khắc chân thực vừa được đăng tải, mỹ nhân vừa bước sang tuổi 40 xuất hiện nổi bật với phong cách Preppy học đường thanh lịch. Cô diện full look từ Prada bao gồm áo polo sweater họa tiết quả trám phối ngoài áo sơ mi trắng, kết hợp cùng mini skirt dáng chữ A và mái tóc uốn sóng lơi tự nhiên.

Dương Mịch khoe vẻ trẻ trung trong trang phục của Prada khi sải bước trên đường phố Milan.

Dù gương mặt luôn giữ thần thái có phần lạnh lùng, nghiêm nghị và hiếm khi nở nụ cười, Dương Mịch vẫn khiến khán giả bất ngờ trước làn da mịn màng, đường nét thanh tú chấp cả những ống kính siêu cận. Cư dân mạng xứ Trung liên tục dành lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ, "hack tuổi" của cô, khẳng định góc quay chân thực này thậm chí còn đẹp hơn cả ảnh đã qua chỉnh sửa.

Góc quay siêu cận vẫn làm nổi bật làn da mịn màng của mỹ nhân tuổi 40.

Diện mạo rạng rỡ hiện tại của Dương Mịch có thể đặt lên bàn cân so với chính cô cách đây không lâu. Có mặt tại nước Ý cho show diễn thuộc mùa mốt Thu Đông hồi tháng 2. Ở thời điểm đó, loạt clip "no filter" của nữ diễn viên từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi bị soi kỹ những nếp nhăn và dấu vết lão hóa quanh mắt và khuôn miệng.

Chỉ sau hơn nửa năm, trạng thái nhan sắc của minh tinh sinh năm 1986 đã nhiều phần nâng cấp. Làn da căng bóng, năng lượng trẻ trung của Dương Mịch thời điểm hiện tại chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho những hoài nghi trước đó.

Trạng thái rạng rỡ hiện tại là câu trả lời thuyết phục sau những ý kiến soi xét về dấu vết thời gian hồi đầu năm.

Ngay trước khi đổ bộ Milan vì Prada, Dương Mịch cũng vừa đón tin vui từ Victoria's Secret. Tại khoản chính thức của thương hiệu nội y ở thị trường tỷ dân đã tuyên bố thăng cấp danh phận cho Dương Mịch lên "Đại sứ thương hiệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" (Asia-Pacific Brand Ambassador). Đây là lần đầu tiên Victoria's Secret lập ra cấp bậc danh phận cao nhất cho một đại diện không xuất thân là siêu mẫu. Gắn bó từ năm 2020 đến nay, suốt 6 năm đồng hành, minh tinh họ Dương luôn nắm giữ title cao nhất mà thương hiệu dành cho đại sứ.

Nữ diễn viên nhận đãi ngộ cao nhất từ Victoria's Secret dành cho một gương mặt không xuất thân siêu mẫu.

Theo giới quan sát, quyết định của Victoria's Secret đến từ năng lực gánh doanh số của nữ diễn viên. Thời điểm Dương Mịch vừa nhận đại ngôn năm 2020, Victoria's Secret Trung Quốc ghi nhận mức thua lỗ kỷ lục lên tới 669 triệu HKD (hơn 2.200 tỷ đồng). Tuy nhiên tính đến năm tài chính 2026, doanh thu thị trường này đã bứt phá lên 2.799 tỷ HKD với lợi nhuận ròng đạt 525 triệu HKD, tăng trưởng 513% so với cùng kỳ. Mẫu "áo lót không trọng lực" do Dương Mịch quảng bá đã chạm mốc hơn 100.000 sản phẩm bán ra chỉ tính riêng trên Tmall.

Màn thăng cấp liên tiếp khẳng định giá trị thương mại đỉnh cao khi Dương Mịch nắm giữ 26 hợp đồng đại ngôn ở cấp bậc cao nhất.

Màn xuất hiện tại Milan cùng tin vui từ Victoria's Secret đã khép lại cú "hat-trick" nâng cấp danh phận đầy ấn tượng của Dương Mịch chỉ trong vòng 10 ngày qua, bên cạnh hai thương hiệu Kazuko Ono và Taobao Flash Sale. Tính đến thời điểm hiện tại, mỹ nhân 40 tuổi đang nắm giữ tổng cộng 26 hợp đồng đại ngôn, và tất cả đều nằm ở cấp bậc cao nhất của từng thương hiệu. Mức ảnh hưởng thương mại khổng lồ kết hợp cùng trạng thái nhan sắc thăng hoa tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng thương mại" khó ai có thể xô đổ của Dương Mịch trong làng giải trí.

Ảnh: Internet