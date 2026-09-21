Cháu gái Công nương Grace Kelly: Nàng công chúa có style sang trọng, ai nhìn cũng mê

Alexandra thực sự giống hình dung của nhiều người về một "công chúa đời thực".

Không cần đội vương miện mỗi ngày hay xuất hiện trong những chiếc váy dạ hội cầu kỳ, một nàng công chúa ngoài đời thực vẫn có thể khiến người khác nhận ra thân phận của mình chỉ bằng phong thái và cách ăn mặc. Công chúa Alexandra của Monaco chính là một ví dụ như vậy. Là cháu gái của biểu tượng sắc đẹp và thời trang Công nương Grace Kelly, Alexandra sở hữu phong cách mang đậm vẻ sang trọng, cổ điển và nữ tính, nhưng không hề xa cách hay lỗi thời.

Sinh năm 1999, Alexandra lớn lên giữa Monaco, Pháp và môi trường hoàng gia châu Âu. Tuy nhiên, thay vì chỉ được biết đến nhờ xuất thân đặc biệt, cô còn sở hữu nền tảng học vấn đáng nể. Alexandra từng theo học Khoa học Chính trị và Triết học tại Đại học New York, sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật về Lịch sử và Văn học tại Đại học Columbia ở Paris. Chính sự kết hợp giữa nền tảng văn hóa, nghệ thuật và môi trường trưởng thành đặc biệt dường như cũng góp phần tạo nên gu thời trang rất riêng của nàng công chúa trẻ.

Nhìn vào phong cách của Alexandra, dễ nhận thấy cô không chạy theo những xu hướng quá ồn ào. Thay vào đó, trang phục thường có đường nét nữ tính, thanh lịch và được lựa chọn với sự tiết chế. Cô yêu thích những thiết kế mang cảm hứng cổ điển như váy dài, chân váy xòe, áo khoác có phom dáng đẹp hay những bộ đầm với đường cắt tinh tế. Bảng màu Alexandra lựa chọn cũng thường nghiêng về những gam có chiều sâu như đen, trắng, đỏ, xanh navy, be hoặc những tông màu pastel dịu dàng.

Phong cách này tạo nên cảm giác rất "hoàng gia" nhưng không cứng nhắc. Cô không cần sử dụng quá nhiều logo hay phụ kiện để chứng minh sự sang trọng. Thay vào đó, chính phom dáng, chất liệu và cách phối hợp hài hòa mới là yếu tố tạo nên sức hút. Đây cũng là điểm khiến Alexandra khác biệt với hình ảnh fashionista thông thường. Cô không mặc để gây choáng ngợp trong vài giây đầu tiên, mà xây dựng một tổng thể có thể nhìn ngắm lâu hơn và vẫn cảm nhận được sự tinh tế.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang, Alexandra từng theo đuổi trượt băng nghệ thuật. Cô đại diện Monaco tham gia tranh tài tại Liên hoan Olympic Thanh niên châu Âu năm 2015. Những năm tháng tập luyện thể thao cũng góp phần tạo nên vóc dáng thanh thoát của Alexandra. Dáng người mảnh mai, tư thế thẳng cùng những chuyển động nhẹ nhàng giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục.

Điều thú vị là ảnh hưởng của bộ môn trượt băng nghệ thuật cũng có thể được nhìn thấy phần nào trong phong cách của cô. Alexandra thường chọn những thiết kế có độ mềm mại, uyển chuyển, tôn lên chuyển động của cơ thể. Những chiếc váy có chất liệu bay bổng, đường xếp ly hay phần chân váy tạo độ xòe vừa phải đặc biệt phù hợp với khí chất của nàng công chúa. Ngay cả khi diện những bộ trang phục có thiết kế đơn giản, cô vẫn tạo được cảm giác thanh thoát nhờ cách giữ dáng và phong thái điềm tĩnh.

Một điểm đáng chú ý trong phong cách của Alexandra là sự ủng hộ dành cho thời trang bền vững. Thay vì liên tục chạy theo những món đồ mới, cô sẵn sàng tái sử dụng trang phục trong nhiều dịp khác nhau. Đây cũng là một tinh thần rất gần với định nghĩa thực sự của sự sang trọng. Một món đồ đẹp không nhất thiết chỉ mặc một lần. Những thiết kế có phom dáng kinh điển, chất liệu tốt và giá trị lâu dài hoàn toàn có thể xuất hiện nhiều lần nhưng vẫn mang đến diện mạo khác biệt nếu người mặc biết cách thay đổi phụ kiện hoặc công thức phối đồ. Có lẽ vì vậy, tủ đồ của Alexandra không mang cảm giác "tiêu dùng để khoe mẽ". Phong cách của cô hướng đến những món đồ có thể đồng hành lâu dài, phù hợp với nhiều hoàn cảnh và không dễ lỗi mốt.

Với xuất thân hoàng gia, ngoại hình nổi bật và phong cách được giới mộ điệu quan tâm, Alexandra thường xuyên xuất hiện tại hàng ghế đầu của những show thời trang lớn. Chanel và Dior là những thương hiệu cô từng tham dự sự kiện và ghi dấu với nhiều màn xuất hiện ấn tượng. Dù có cơ hội tiếp cận với những thiết kế mới nhất và lộng lẫy nhất, Alexandra vẫn giữ được một nguyên tắc xuyên suốt: không để trang phục "nuốt chửng" con người. Cô có thể diện những chiếc váy đính kết cầu kỳ, áo khoác có cấu trúc ấn tượng hay những thiết kế mang tính trình diễn cao. Nhưng cách làm tóc, trang điểm và lựa chọn phụ kiện thường được tiết chế. Chính điều này giúp tổng thể không trở nên quá nặng nề. Một chiếc váy lộng lẫy vẫn có thể được cân bằng bằng mái tóc tự nhiên. Một bộ trang sức nổi bật sẽ đi cùng trang phục có đường nét tối giản. Alexandra dường như luôn hiểu rằng sự sang trọng thực sự không nằm ở việc mặc càng nhiều càng tốt, mà là biết dừng đúng lúc.

Có lẽ, Alexandra thực sự giống hình dung của nhiều người về một "công chúa đời thực". Không cần vương miện xuất hiện trong mọi khung hình, không cần khoác lên người quá nhiều biểu tượng xa xỉ, chỉ với vóc dáng thanh thoát, cách ăn mặc tinh tế và phong thái tự nhiên, nàng công chúa Monaco vẫn đủ sức tạo nên vẻ sang trọng rất khó bắt chước.