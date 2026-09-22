Nam diễn viên H. làm rể đại gia giao thông vận tải: Được cho biệt thự 1.000m2, ngày ngày đánh golf uống trà cùng bố vợ

Cuộc hôn nhân của nam diễn viên này vướng nhiều điều tiếng.

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Trịnh Tuấn Hoằng bị gọi là "chạn vương", đổi đời nhờ cưới vợ giàu. Anh sinh năm 1983, vào showbiz sau khi giành chức quán quân trong cuộc thi Voice of the Stars. Sau đó, anh gia nhập TVB và được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng ăn khách như Bằng Chứng Thép, Bao La Vùng Trời, Đại Thái Giám, Cạm Bẫy Thương Trường... Thế nhưng, sự nghiệp nghệ thuật của Trịnh Tuấn Hoằng không được chú ý bằng đời tư tai tiếng của anh.

Theo đó, vào năm 2017, Trịnh Tuấn Hoằng bị chụp ảnh tình tứ với bạn diễn Hà Nhạn Thi trên phố. Chưa kịp nhận được lời chúc mừng từ công chúng, nam diễn viên đã bị báo giới bóc phốt phản bội hôn thê để chạy theo bóng hồng gia thế họ Hà. Các nguồn tin cho biết Trịnh Tuấn Hoằng đã phải lòng Hà Nhạn Thi khi cùng đóng chung phim. Thời điểm này, tài tử TVB đã cầu hôn thành công bạn gái lâu năm.

Ấy vậy anh vẫn âm thầm theo đuổi và qua lại với Hà Nhạn Thi. Đến lúc Hà Nhạn Thi đồng ý làm bạn gái, Trịnh Tuấn Hoằng phũ phàng bỏ rơi hôn thê. Vụ việc khiến Trịnh Tuấn Hoằng và Hà Nhạn Thi bị dư luận lên án, tẩy chay dữ dội. TVB phải đóng băng hoạt động của 2 nghệ sĩ thời gian dài. Áp lực lớn từ dư luận khiến Hà Nhạn Thi mắc trầm cảm, thậm chí nghĩ quẫn nhưng được cứu kịp thời.

Trịnh Tuấn Hoằng và Hà Nhạn Thi là cặp sao bị ghét nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) vì ngoại tình. Ảnh: Sina.

Năm 2020, Trịnh Tuấn Hoằng và Hà Nhạn Thi làm lễ dạm ngõ, thông báo sắp về chung nhà. Tuy nhiên, họ không nhận được lời chúc mừng từ khán giả, còn đồng nghiệp trong showbiz cũng từ chối làm phù rể, phù dâu cho cặp đôi vì sợ bị tẩy chay chung. Tháng 11 cùng năm, cả hai tổ chức đám cưới khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc), với chi phí lên đến sáu con số tính theo HKD.

Cặp đôi tổ chức đám cưới với chi phí lên đến sáu con số tính theo HKD. Ảnh: Instagram.

Sau ngày cưới, Trịnh Tuấn Hoằng được bố vợ tặng căn biệt thự rộng 1.000 m2, có giá khoảng 50 triệu HKD (hơn 160 tỷ đồng) để xây dựng tổ ấm với Hà Nhạn Thi. Theo tờ On, bố của Hà Nhạn Thi kinh doanh về mảng giao thông vận tải, được mệnh danh là "ông trùm hậu cần" và sở hữu khối tài sản 600 triệu HKD (khoảng 2.000 tỷ đồng). Lấy được vợ thiên kim tiểu thư, Trịnh Tuấn Hoằng sống sung túc giàu có, thong dong. Thay vì ngày ngày đi đóng phim, giờ đây nam diễn viên ngày ngày đi đánh golf và uống trà cùng bố vợ.

Nam diễn viên được bố vợ tặng biệt thự 1.000 m2. Ảnh: On.

Năm 2022, Trịnh Tuấn Hoằng và Hà Nhạn Thi đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, khi con trai được 1 tuổi rưỡi, vợ chồng họ phát hiện cậu bé có dấu hiệu chậm phát triển, chưa biết bò biết đi. Đến khi con 2 tuổi, tình trạng phát triển vẫn không có nhiều tiến triển. Cuối cùng, cặp sao quyết định đưa con đến gặp chuyên gia để kiểm tra và bé được chẩn đoán mắc hội chứng Angelman (hội chứng thiên thần) - đây là căn bệnh do khiếm khuyết gene gây ra, trẻ mắc hội chứng này thường có biểu hiện hay cười, nhưng khả năng ngôn ngữ bị hạn chế, đồng thời có thể tăng động và về sau có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng như động kinh. Những năm qua, cả hai thường xuyên đưa con sang Mỹ, Canada điều trị.

Trịnh Tuấn Hoằng và Hà Nhạn Thi phải bế con ra nước ngoài chữa bệnh. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu