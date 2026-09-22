Không dám tin đây là con gái 16 tuổi của nam diễn viên giữ chức giám đốc đài truyền hình và thiên kim tập đoàn nhựa

Ái nữ duy nhất của cặp đôi này đang nhận được sự chú ý từ công chúng.

Tại showbiz Trung Quốc, Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long được xem là cặp đôi vàng. Họ đã gắn bó với nhau suốt 31 năm, trong đó có 9 năm yêu đương, 22 năm sống chung nhà. Năm 2010, Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long đón con gái đầu lòng chào đời, đặt tên là Lâm Thiên Nhược (Tania). Theo tờ On, tính đến hiện tại, ái nữ nhà cặp sao hàng đầu xứ Hương Cảng đã 16 tuổi.

Trong hình ảnh mới nhất được nữ diễn viên Hồ Sơ Trinh Sát chia sẻ lên trang cá nhân, Lâm Thiên Nhược đã dậy thì và trở thành thiếu nữ xinh đẹp với chiều cao nổi trội, dáng người mảnh mai. Thiên Nhược gây ấn tượng với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười trong veo. Con gái Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long được nhận xét thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.



Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long có 1 cô con gái xinh như mộng tên Lâm Thiên Nhược. Ảnh: Instagram.

Ở tuổi 16, Thiên Nhược sở hữu visual xinh đẹp, thanh tú...

... đôi chân dài, vóc dáng cao ráo. Ảnh: Instagram.

Điều đặc biệt ở Lâm Thiên Nhược không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở tài năng và thành tích học tập. Cách đây không lâu, ái nữ nhà 2 diễn viên hàng đầu đã đắc cử chức đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc - nhạc kịch tại trường tư thục danh tiếng Po Leung Kuk Choi Kai Yau School. Đáng chú ý, ngay từ những năm đầu cấp 2, Lâm Thiên Nhược đã thể hiện khả năng toàn diện. Con gái Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long từng được bầu làm lớp trưởng, chủ tịch hội học sinh của lớp và nhận giải thưởng dành cho học sinh có thành tích nổi bật về phẩm chất, đạo đức.

Trong năm học 2021-2022, Lâm Thiên Nhược còn nhận được "Giải thưởng Hiệu trưởng" - một trong những danh hiệu cao nhất của trường. Trong các kỳ đánh giá học tập, Thiên Nhược liên tục đứng đầu về thành tích học tập và nhiều lần nhận học bổng của trường.

Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Lâm Thiên Nhược còn được cha mẹ bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, học nhiều loại nhạc cụ từ sớm. Thiên Nhược được cho biết thành thạo piano, guitar và violin. Bên cạnh đó, ái nữ này còn duy trì việc học vẽ, thanh nhạc và nhảy hiện đại.

Thiên Nhược có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Ảnh: Instagram.

Về định hướng học tập và nghề nghiệp, Lâm Thiên Nhược từng công khai chia sẻ rằng bản thân không có ý định tận dụng danh tiếng của bố mẹ để bước ngay vào showbiz với tư cách nghệ sĩ. Thay vào đó, con gái của Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long muốn tự mình theo đuổi lĩnh vực âm nhạc một cách chuyên nghiệp, từng bước đi lên với những mục tiêu như trở thành nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Con gái của Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc sau khi trưởng thành. Ảnh: Instagram.

Cuộc hôn nhân bị điều tiếng "không môn đăng hộ đối" của 2 ngôi sao hàng đầu

Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long quen nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Vạn Lý Trường Tình vào năm 1995. Sau 9 năm yêu đương, cả hai chính thức kết hôn vào năm 2004. Từ lúc yêu đến lúc cưới Quách Khả Doanh, Lâm Văn Long hứng chịu nhiều điều tiếng. Bởi khi ấy, Quách Khả Doanh là mỹ nhân không chỉ xinh đẹp mà có danh tiếng và gia thế khủng.

Quách Khả Doanh là thiên kim tiểu thư thứ thiệt. Người đẹp sinh năm 1969 là con gái của đại gia ngành sản xuất nhựa Quách Đạt Xương. Tài sản của gia đình họ Quách lên đến hàng trăm triệu USD. Năm 1993, Quách Khả Doanh lén cha đăng ký dự thi Hoa hậu Hong Kong. Cô vào top 3 chung cuộc, đồng thời giành 2 giải phụ Thí sinh có tiềm năng diễn xuất và Giải báo chí.

Sau đó, Quách Khả Doanh ký hợp đồng với TVB và bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên. Cô nhanh chóng gây ấn tượng với vai diễn nàng Cao Tiệp trong Hồ Sơ Trinh Sát, Lý Bình Nhi trong Mối Hận Kim Bình. Một thời, Quách Khả Doanh là gương mặt bảo chứng rating sóng giờ vàng của TVB. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng không ngai" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Quách Khả Doanh có xuất thân gia thế, là thiên kim tập đoàn nhựa. Ảnh: Sina.

Nếu như Quách Khả Doanh rực rỡ trên bản đồ sao Hong Kong (Trung Quốc), Lâm Văn Long vào thời điểm yêu mỹ nhân này lại là cái tên mờ nhạt, chủ yếu đóng vai phụ trên màn ảnh. Thậm chí, đến tiền làm đám cưới, Lâm Văn Long cũng không có đủ và phải nhờ nhà vợ giúp đỡ. Trước những lời gièm pha bám váy ăn bám vợ thiên kim, Lâm Văn Long không lên tiếng phản bác. Anh âm thầm cố gắng vươn lên, tạo dựng danh tiếng với loạt phim Bằng Chứng Thép, Mỹ Nhân Tâm Kế hay Bố Y Thần Tướng. Đến năm 2019, Lâm Văn Long được bổ nhiệm làm giám đốc của đài truyền hình ATV.

Lâm Văn Long mặc điều tiếng sống bám vợ để vươn lên trong showbiz. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu