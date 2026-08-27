Chương Tử Di nuôi con gái riêng của chồng cũ thành mỹ nhân "cực phẩm" cỡ này!

Chương Tử Di nuôi con gái riêng của Uông Phong từ năm cô bé 8 tuổi đến khi 18 tuổi.

"Đại hoa đán" Chương Tử Di kết hôn với nam ca sĩ Uông Phong vào năm 2015. Con gái riêng của Uông Phong là Uông Mạn Hy sau đó được cô nuôi dưỡng. Uông Mạn Hy sinh năm 2005, là con chung của Uông Phong với người mẫu Cát Hội Tiệp. Là mẹ kế, nhưng Chương Tử Di yêu thương, chăm sóc Uông Mạn Hy như con ruột từ năm cô bé mới 8 tuổi đến năm 18 tuổi. Nữ diễn viên Ngọa Hổ Tàng Long sớm phát hiện năng khiếu nghệ thuật của Mạn Hy, và cho con riêng đi học nhạc, học piano từ khi còn nhỏ. Sự thân thiết của Uông Mạn Hy với Chương Tử Di từng khiến nữ người mẫu Cát Hội Tiệp ghen tỵ đến mức lên mặt báo tố cáo minh tinh Cbiz làm màu, dùng con gái mình để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên sau đó, Cát Hội Tiệp đã "quay xe". Vào ngày "đại hoa đán Cbiz" ly dị Uông Phong vào năm 2023, Cát Hội Tiệp đã bày tỏ sự ủng hộ Chương Tử Di, đồng thời cảm ơn nữ diễn viên vì đã nuôi dạy con gái mình nên người.

Khi Chương Tử Di và Uông Phong ly hôn, Uông Mạn Hy vừa tốt nghiệp cấp 3. Cả hai thu xếp ổn thỏa cho Mạn Hy sang Anh du học. Mới đây, Uông Mạn Hy hiếm hoi đăng ảnh lên mạng xã hội và gây chú ý. Trong hình ảnh mới nhất, cô con gái riêng của chồng cũ từng được Chương Tử Di nuôi dạy nay đã trổ mã xinh đẹp, gợi cảm với phong cách ăn mặc phóng khoáng, tôn đường cong cơ thể. Ở tuổi 21, Uông Mạn Hy được nhận xét ngày càng giống Cát Hội Tiệp. Từ đôi mắt, đường nét gương mặt cho đến thần thái, hai mẹ con được cho là giống nhau đến mức như "sao y bản chính". Cát Hội Tiệp vốn xuất thân là người mẫu, sở hữu vóc dáng nổi bật, và Uông Mạn Hy cũng thừa hưởng nhiều lợi thế về ngoại hình từ mẹ ruột.

Chương Tử Di nuôi dạy Uông Mạn Hy - con gái riêng của chồng cũ Uông Phong - từ năm cô bé mới 10 tuổi đến năm 18 tuổi. Ảnh: Sina.

Tròn 21 tuổi, Uông Mạn Hy giờ lột xác ngoại hình ngoạn mục. Ảnh: Sina.

Cô hiện tại sở hữu vóc dáng cao ráo gợi cảm, thần thái sang chảnh, phong cách ăn mặc thời thượng...

... và gương mặt vô cùng xinh đẹp với ngũ quan hài hòa, sắc sảo. Ảnh: Sina.

Càng lớn Uông Mạn Hy càng giống mẹ ruột người mẫu. Ảnh: Sina.

Câu chuyện trưởng thành của Uông Mạn Hy được xem là chủ đề đặc biệt ở Cbiz. Cô sở hữu nhan sắc thừa hưởng từ người mẹ siêu mẫu, nhưng đồng thời cũng lớn lên bên cạnh sự chăm sóc và đồng hành của Chương Tử Di - người mẹ kế không cùng huyết thống. Với nhiều người, chính sự kết hợp giữa lợi thế ngoại hình và hành trình trưởng thành trong một gia đình có cấu trúc phức tạp đã tạo nên hình ảnh Uông Mạn Hy của ngày hôm nay: một cô gái ngày càng trưởng thành, tự tin.

Dù không còn sống chung dưới 1 mái nhà, nhưng truyền thông Trung Quốc cho biết Chương Tử Di vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật mới chớm nở của cô con gái riêng. Khi về nước nghỉ hè hoặc nghỉ đông, Uông Mạn Hy cũng đến thăm Chương Tử Di và em gái, em trai cùng cha khác mẹ.

Uông Phong hiện có 4 người con với 3 người phụ nữ khác nhau. Ngoài Uông Mạn Hy, con gái thứ hai Uông Cảnh Di của Uông Phong khá kín tiếng và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Trong khi đó, con gái Tỉnh Tỉnh và con trai út là các con chung của Uông Phong và Chương Tử Di. Hiện tại, Uông Phong hẹn hò với hot girl Lâm Sâm Bắc. Trong khi đó, Chương Tử Di tập trung vào công việc, nuôi dưỡng các con sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Sau khi Chương Tử Di ly hôn với Uông Phong, cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với con gái riêng của chồng cũ. Ảnh: Sina.

Chương Tử Di là đại hoa đán hàng đầu Cbiz. Cô nổi tiếng với các phim như Ngọa Hổ Tàng Long, Giờ Cao Điểm Hai, Anh Hùng... Đặc biệt, bộ phim Đường Về Nhà giúp Chương Tử Di đoạt giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin năm 2000. Cô còn từng giải Ảnh hậu Bách Hoa lần thứ 23. Năm 2024, ban tổ chức Cannes có màn vinh danh đặc biệt dành cho Chương Tử Di. Đội ngũ nhân viên an ninh đã làm trống thảm đỏ để minh tinh Trung Quốc tạo dáng riêng trong suốt 3 phút. Với tầm ảnh hưởng của mình ở thị trường nước ngoài, cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Chương quốc tế".

Chương Tử Di là diễn viên Hoa ngữ có tầm ảnh hưởng tại nước ngoài nhất. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu