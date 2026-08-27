Nam ca sĩ S. trong túi còn 91 ngàn đồng trong tài khoản, bất ngờ với cuộc sống hiện tại

Nam rapper này thẳng thắn chia sẻ tình trạng hiện tại của mình rằng anh đang không ổn.

Mới đây, rapper San E bất ngờ đăng bài viết dài, chia sẻ về quá khứ khó khăn của mình và tiết lộ rằng bản thân đã trải qua thời kỳ gian khổ gần đây, khiến người hâm mộ và cư dân mạng lo lắng. Cụ thể, San E đăng bức ảnh cho thấy số dư tài khoản ngân hàng của anh là 4.866 won (khoảng 91 ngàn đồng) vào năm 2013.

San E nhớ lại: “Đó là một mùa đông lạnh giá năm 2013, và dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, mọi thứ đều vô ích. Tôi đang chạy dọc sông Hàn lúc bình minh thì nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng và bật khóc nức nở. Ai mà có thể vui vẻ vào những ngày như thế này chứ? Ngay cả tôi cũng muốn ra đi. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu ý nghĩa của câu nói gió lạnh thấu xương”.

Rapper 41 tuổi cũng chia sẻ rằng mình đã đặt ra một quyết tâm mới trong những thời điểm khó khăn đó: “Tôi nhớ mình đã nhìn thấy ánh đèn của những tòa cao ốc đắt tiền và tự hứa với bản thân rằng trong vòng 10 năm, tôi nhất định sẽ mua một căn hộ ở đó”.

San E chia sẻ câu chuyện chỉ còn khoảng 91 ngàn đồng trong tài khoản vào năm 2013. Ảnh: Koreaboo

Anh bật khóc nức nở, nhìn các tòa cao ốc và tự nhủ sẽ mua nhà ở đó trong 10 năm nữa. Ảnh: Koreaboo

San E thẳng thắn chia sẻ tình trạng hiện tại của mình rằng anh đang không ổn. Anh tiết lộ: “Trong vài tháng qua, tôi không khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể nghe điện thoại hay thậm chí can đảm gọi điện. Tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng, và tôi đang cố gắng hết sức để mạnh mẽ hơn và hồi phục sức khỏe. Tôi hy vọng tất cả những người đang chịu đau khổ trên thế giới sẽ sớm khỏe lại”.

Người hâm mộ và cư dân mạng sau khi xem bài đăng đã để lại nhiều phản hồi khác nhau như, “Chúng tôi sẽ chờ anh trở lại”, “Hãy luôn mạnh mẽ lên”, “Tôi nhớ anh”... Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự khâm phục khi San E đã vượt qua khó khăn tài chính vào năm 2013, để vươn lên mạnh mẽ, có được chỗ đứng trong làng nhạc Hàn Quốc như hiện nay.

San E tiết lộ gần đây anh không khỏe cả về thể chất và tinh thần. Ảnh: Koreaboo

San E có tên thật là Jung San, sinh ngày 23/1/1985 tại Incheon, Hàn Quốc. Từ nhỏ, anh từng cùng gia đình chuyển đến Atlanta, Mỹ sinh sống và theo học ngành thiết kế đồ họa tại Đại học Georgia trước khi trở về quê hương để theo đuổi đam mê âm nhạc. Sự nghiệp của San E đánh dấu những bước ngoặt lịch sử khi anh chính thức gia nhập JYP Entertainment vào năm 2010, trở thành nam rapper solo đầu tiên trực thuộc công ty giải trí đình đám này.

San E học tập tại Mỹ trước khi trở về Hàn Quốc làm nhạc. Ảnh: Koreaboo

Sau đó, anh chuyển sang đầu quân cho Brand New Music vào năm 2013 và tiếp tục gặt hái nhiều thành công vang dội trên bảng xếp hạng âm nhạc. Nam rapper sở hữu hàng loạt bản hit đình đám càn quét các bảng xếp hạng như A Midsummer Night's Sweetness (hợp tác cùng Bi Raina), Story Of Someone I Know hay Me You. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ trình diễn, San E còn khẳng định tầm ảnh hưởng rộng lớn trong làng hip-hop xứ Hàn khi ngồi ghế nóng giám khảo, nhà sản xuất cho các mùa giải của chương trình sống còn ăn khách Show Me The Money hay dẫn dắt series Unpretty Rapstar. Sau khi rời Brand New Music, anh tự thành lập hãng thu âm riêng mang tên FameUs Entertainment.

Ảnh: Koreaboo

San E có sự nghiệp thành công nhưng cũng vướng 1 số tranh cãi. Ảnh: Koreaboo

Về đời tư, San E giữ cuộc sống cá nhân khá kín tiếng trước khi chính thức kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí vào tháng 9 năm 2022. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn những tranh cãi xoay quanh phát ngôn cá nhân trong quá khứ, nam rapper hiện tại có cuộc sống gia đình viên mãn và chính thức đón thành viên nhỏ đầu lòng vào đầu năm 2026, tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn truyền hình.

Anh hiện đã kết hôn và có con đầu lòng. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo