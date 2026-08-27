Công Vinh gây náo loạn

Bài đăng của Công Vinh sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam khiến mạng xã hội rôm rả.

Sau khi đội tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, Lê Công Vinh cũng có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Cựu tiền đạo đăng tải một bức ảnh bản thân cầm trên tay chiếc cúp vô địch, kèm dòng trạng thái vỏn vẹn 4 chữ: "Việt Nam vô địch".

Trong hình ảnh được chia sẻ, ông xã Thuỷ Tiên diện vest lịch lãm, tươi cười rạng rỡ và trực tiếp cầm chiếc cúp trên sân. Ở tuổi 40, cựu tiền đạo tiếp tục nhận được nhiều lời khen về diện mạo phong độ, bảnh bao. Không ít cư dân mạng dành lời trầm trồ cho ngoại hình hiện tại của nam danh thủ.

Bài đăng ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam gây sốt mạng xã hội

Bài đăng ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Chỉ sau vài giờ, bài viết đã nhận về hơn 100 nghìn lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Đáng chú ý, phần bình luận cực rôm rả khi không chỉ ngập tràn những lời chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam mà còn trở thành nơi người hâm mộ nhắc lại những ký ức đặc biệt gắn với Công Vinh.

Cách đây 18 năm, Công Vinh từng là nhân vật trung tâm trong một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tại chung kết lượt về AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, anh ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch Đông Nam Á. Với thế hệ khán giả theo dõi bóng đá Việt Nam thời điểm ấy, đây không đơn thuần là một bàn thắng mà còn là một phần ký ức tuổi thơ, thanh xuân.

Và cũng tại Mỹ Đình, sau 18 năm, Công Vinh một lần nữa xuất hiện bên chiếc cúp vô địch. Lần này, anh không còn thi đấu trên sân mà đảm nhận vai trò đặc biệt trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 khi được lựa chọn là nhân vật danh dự mang cúp ra sân.

Với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, hình ảnh anh xuất hiện cùng chiếc cúp còn gợi lại một ký ức đã kéo dài gần hai thập kỷ

Từ người trực tiếp ghi bàn giúp Việt Nam lần đầu lên đỉnh Đông Nam Á, nay anh trở thành người mang chiếc cúp bước ra sân để chứng kiến một thế hệ cầu thủ khác tiếp tục viết nên lịch sử

Sau nhiều năm rời xa sân cỏ với tư cách cầu thủ, Công Vinh đang từng bước xây dựng một hành trình mới trong lĩnh vực huấn luyện. Hồi tháng 6 vừa qua, ông xã Thuỷ Tiên cho biết anh vừa hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình đào tạo huấn luyện viên mang tên "JFA A Licensed Football Coach". Đây là một trong những chương trình đào tạo chuyên môn dành cho các huấn luyện viên được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

Đi kèm dòng chia sẻ là loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Công Vinh tham gia khóa học tại Nhật Bản. Trong ảnh, cựu tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện với trang phục thể thao giản dị, chụp ảnh cùng các giảng viên và học viên quốc tế trên sân tập.

Công Vinh hào hứng chia sẻ về hành trình lấy chứng chỉ huấn luyện viên tại Nhật Bản

Ngoài được biết đến là danh thủ bóng đá, Công Vinh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên Thuỷ Tiên. Chuyện tình của Công Vinh - Thuỷ Tiên bắt đầu từ năm 2008, trong bối cảnh cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nếu như Công Vinh là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam thì Thủy Tiên cũng sở hữu sự nghiệp âm nhạc với nhiều bản hit được khán giả yêu thích.

Đến năm 2011, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn trong không khí giản dị, kín tiếng. Không lâu sau đó, con gái đầu lòng của họ - bé Bánh Gạo - chào đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tình cảm.

Sau đám cưới đình đám năm 2014, Thuỷ Tiên và Công Vinh chuyển về sinh sống trong căn biệt thự ven sông tại quận 7 (TP.HCM), từng được định giá khoảng 22 tỷ đồng. Ngôi nhà có diện tích khoảng 300 m2, gồm 5 phòng ngủ và một khu vực rộng gần 100 m2 dành riêng cho việc trồng rau sạch. Riêng chi phí thiết kế đã lên tới hơn 10 tỷ đồng, cho thấy mức độ đầu tư lớn của cặp đôi cho không gian sống.

Đến năm 2021, cả hai quyết định thay đổi hoàn toàn khi phá dỡ căn biệt thự cũ để xây dựng lại từ đầu. Sau quá trình thi công, những hình ảnh hiếm hoi về tổ ấm mới dần được hé lộ. Căn nhà hiện tại mang tông trắng chủ đạo, theo phong cách hiện đại và sang trọng, với không gian được mở rộng tối đa để phục vụ sinh hoạt chung của gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc sum vầy.

Công Vinh có cuộc sống hôn nhân viên mãn với ca sĩ Thuỷ Tiên

Ảnh: Tổng hợp