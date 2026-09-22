TikToker Phannhibeauty là ai?

Cái tên tiktoker Phannhibeauty hiện đang phủ khắp các diễn đàn, mạng xã hội sau khi có thông tin cô bị bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt, xử lý vì liên quan ma túy.

Phan Kim Nhi (sinh năm 1989) được biết đến trên mạng xã hội với tên Phan Nhi Beauty, là một TikToker sở hữu nhiều video có hàng trăm nghìn đến cả triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Kim Nhi sở hữu trang Facebook cá nhân với gần 1 triệu người theo dõi, trang Tiktok có 34 nghìn người theo dõi và 83 nghìn lượt thích trên nền tảng này. Kim Nhi thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân, trong đó có những chuyến du lịch, các hoạt động mua sắm và hình ảnh bên những chiếc xe sang.

Hình ảnh TikToker Phannhibeauty đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: MXH

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) cho hay, đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan 8 đường dây ma túy trong chuyên án vừa triệt phá. Theo Công an, trong số 126 nghi phạm ban đầu bị bắt và xử lý có Phan Kim Nhi (37 tuổi, TikToker Phannhibeauty) bị bắt để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Thông tin từ Tuổi Trẻ, nghi phạm Phan Kim Nhi là bạn và bị bắt do liên quan hành vi của Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức "Hoàng Nato", trú tại phường Gia Định) là đối tượng giang hồ cộm cán, có mối quan hệ xã hội phức tạp.