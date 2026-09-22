Khoa Pug ngỡ ngàng khi đi thử hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở châu Âu, nghe tài xế tiết lộ: "Đã lái xe 20 năm nhưng taxi Việt Nam mới là số 1"

Theo YouTuber Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa), anh ngỡ ngàng khi thấy xe từ hãng taxi Việt Nam hoạt động mạnh tại Đan Mạch.

Khoa Pug vừa chia sẻ video du lịch tại Đan Mạch trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý, khi di chuyển tại một trong những khu vực sầm uất ở Copenhagen, nam YouTuber bất ngờ để ý đến những chiếc xe của Green SM xuất hiện trên đường phố. Anh quyết định đặt thử một chuyến ngắn đến nhà ga, đồng thời trò chuyện với tài xế để tìm hiểu thêm về hoạt động của thương hiệu taxi Việt Nam tại Đan Mạch.

Khoa Pug bắt gặp nhiều xe Green SM trên đường phố Copenhagen (Ảnh: Youtube Khoa Pug)

Nam tài xế cho biết những chiếc xe Green SM mới xuất hiện tại Đan Mạch trong thời gian gần đây. Anh cũng biết đây là thương hiệu đến từ Việt Nam và tìm thấy thông tin tuyển dụng qua Internet, Facebook và Instagram.

"Tôi đã lái xe taxi ở Copenhagen được 20 năm rồi nhưng taxi Việt Nam mới là số 1", tài xế nói. Khi được Khoa Pug hỏi về cảm nhận khi lái chiếc xe, anh trả lời "rất tốt", đồng thời nhận xét phần cốp của chiếc VF8 đang sử dụng khá rộng.

Người tài xế có chia sẻ đáng chú ý (Ảnh: Facebook Khoa Pug)

Tài xế cho biết dù chưa từng có cơ hội đến Việt Nam, anh đã biết về đất nước này. Theo chia sẻ của người này, hiện Green SM có khoảng 600 xe hoạt động tại Đan Mạch, trong khi số lượng xe dự kiến có thể tăng lên khoảng 3.000 chiếc.

Khi được Khoa Pug hỏi về người đứng sau Green SM, tài xế nhắc đến "Mr. Vượng", tức tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Người này cũng chỉ cho nam YouTuber thấy nhiều xe Green SM đang hoạt động trên đường phố Copenhagen. Khoa Pug cũng liên tục bày tỏ sự thích thú trước sự hiện diện của Green SM tại châu Âu.

Nam Youtuber trò chuyện với người tài xế để tìm hiểu hoạt động của Green SM (Ảnh: Facebook Khoa Pug)

Trước đó, Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Copenhagen vào tháng 7/2026, đánh dấu lần đầu thương hiệu này hiện diện tại thị trường châu Âu. Đây được xem là một bước tiến trong kế hoạch mở rộng hoạt động quốc tế của Green SM, sau khi phát triển tại Việt Nam và một số thị trường châu Á gồm Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan.

Tại Đan Mạch, Green SM đưa vào vận hành đội xe thuần điện gồm VinFast VF 6 và VF 8, phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị. Hãng này trực tiếp sở hữu, quản lý đội xe và điều hành hoạt động của đội ngũ tài xế nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng một cách đồng nhất.