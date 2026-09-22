Cảnh sát giao thông sẽ truy vết các phương tiện trong trường hợp sau

Công an sử dụng công nghệ xác minh, truy vết lịch trình di chuyển phương tiện giao thông.

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công an thành phố Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác, từng bước đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc khai thác hiệu quả Hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự mà còn hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện, xử lý nhanh chóng, khách quan các vụ việc, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Hiện nay, Hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Công an thành phố Cần Thơ đã được tích hợp 05 phần mềm AI với nhiều tính năng hiện đại như nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số phương tiện, phân tích lịch trình di chuyển của đối tượng và phát hiện các hành vi vi phạm 24/24 giờ. Nhờ đó, hệ thống đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm, đồng thời là "mắt thần" của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

Trung tâm hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI)

Nếu trước đây công tác bảo đảm an ninh, trật tự phụ thuộc nhiều vào hoạt động tuần tra trực tiếp thì nay, với hệ thống camera ứng dụng AI, mọi diễn biến trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm đều được giám sát liên tục 24/24 giờ. Hệ thống có khả năng nhận diện đặc điểm khuôn mặt, theo dõi lịch trình di chuyển của đối tượng theo thời gian thực, lưu trữ dữ liệu hình ảnh đến 18 tháng, phục vụ hiệu quả việc truy vết, xác minh, làm rõ các vụ việc sau khi xảy ra cũng như hỗ trợ điều tra, xử lý tội phạm.

Hệ thống Camera giám sát phủ khắp các tuyến đường, địa bàn trọng điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố xác minh, truy vết lịch trình di chuyển của đối tượng và phương tiện trong 142 trường hợp. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ tra cứu 45 biển số xe, nhận diện 25 trường hợp bằng khuôn mặt và thực hiện giám sát 15 phương tiện theo yêu cầu nghiệp vụ... Những kết quả trên cho thấy việc ứng dụng AI đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xác minh, truy xét, bảo đảm tính khách quan, chính xác trong quá trình xử lý vụ việc.

Thông qua hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp lực lượng Công an nhanh chóng khám phá các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh công tác phòng, chống tội phạm, hệ thống camera AI còn phát huy hiệu quả rõ nét trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Không phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng tuần tra trực tiếp, hệ thống có khả năng tự động ghi nhận các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, không tuân thủ vạch kẻ đường... bất kể ngày hay đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Lực lượng Công an đảm bảo trực 24/24 để theo dõi, kịp thời phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã ghi nhận 61.975 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm duyệt, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định có 38.508 trường hợp vi phạm, gồm 1.714 ô tô con, 203 ô tô tải, 522 ô tô khách, 84 xe cứu thương và 35.985 xe mô tô; đồng thời tiến hành các thủ tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát điện tử không chỉ bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.

Hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông ghi nhận toàn bộ hình ảnh tại các nút giao thông trọng điểm.

Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo là minh chứng rõ nét cho việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW trong lực lượng Công an thành phố Cần Thơ. Đây không chỉ là bước tiến về ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý nhà nước mà còn góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả Hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông; mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành, xây dựng lực lượng Công an chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng an toàn, văn minh và phát triển.