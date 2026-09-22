Chỉ trong 2 tháng, 3 sân bay Việt Nam cùng thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón loạt máy bay hạ cánh

Chỉ trong thời gian ngắn, 3 sân bay Việt Nam liên tiếp thực hiện nghi thức phun vòi rồng chào đón máy bay. Mỗi màn chào đón lại gắn với một cột mốc đặc biệt.

Không phải mọi chuyến bay đều được sân bay chào đón bằng màn phun vòi rồng. Đây là nghi thức mang tính biểu tượng, thường được thực hiện trong những dịp đặc biệt của ngành hàng không như khai trương đường bay mới, chào đón hãng hàng không lần đầu khai thác tại một sân bay hoặc đánh dấu một cột mốc quan trọng. Thời gian gần đây, nghi thức này lần lượt xuất hiện tại 3 sân bay Việt Nam, gắn với 3 sự kiện đặc biệt:

1. Sự kiện mở mới đường bay trực tiếp Cam Ranh – Đồng Hới

Chiều 16/8/2026, Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Trị) chào đón chuyến bay đầu tiên trên đường bay trực tiếp kết nối với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đúng 15h30, chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways chở 172 hành khách hạ cánh xuống Cảng hàng không Đồng Hới. Ngay sau khi máy bay đáp xuống đường băng, sân bay thực hiện nghi thức phun vòi rồng để chào đón chuyến bay đầu tiên trên đường bay mới.

Đường bay Cam Ranh - Đồng Hới tạo thêm kết nối trực tiếp giữa hai trung tâm du lịch của miền Trung. Khánh Hòa có thế mạnh về du lịch biển, đảo và nghỉ dưỡng, trong khi khu vực Quảng Trị có hệ thống di tích lịch sử, danh thắng, du lịch sinh thái và các điểm đến gắn với quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng.

Việc có thêm đường bay trực tiếp giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng thêm các tour liên vùng. Tuyến bay cũng mở thêm lựa chọn di chuyển cho du khách và người dân, thay vì phải nối chuyến hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ.

2. Sự kiện Vietnam Airlines đưa những hành khách đầu tiên trở lại Cảng HKQT Liên Khương

Chỉ 3 ngày sau sự kiện tại Đồng Hới, một màn phun vòi rồng khác diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng). Cụ thể, sáng 19/8, sân bay Liên Khương chính thức hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.

Trong ngày đầu tiên khai thác trở lại, hai chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM và Đà Nẵng lần lượt hạ cánh xuống Liên Khương. Cả hai đều sử dụng Airbus A321 và đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, chở tổng cộng 368 hành khách.

Cụ thể, chuyến VN1380 từ TP.HCM cất cánh lúc 6h05 và hạ cánh tại Liên Khương lúc 7h; trong khi chuyến VN1955 từ Đà Nẵng khởi hành cùng thời điểm và đáp xuống sân bay lúc 7h15. Hai chuyến bay được tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.

Cảng HKQT Liên Khương hoạt động trở lại giúp khôi phục kết nối hàng không giữa Lâm Đồng với các trung tâm lớn, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại của người dân, du khách và hoạt động giao thương tại địa phương.

3. Sự kiện Vietravel Airlines tiếp nhận tàu bay Airbus A321 (VN-A292)

Gần 1 tháng sau, nghi thức phun vòi rồng tiếp tục xuất hiện tại sân bay Nội Bài. Ngày 21/9, Cảng HKQT Nội Bài thực hiện nghi thức này để chào đón Airbus A321 mang số hiệu VN-A292 của Vietravel Airlines.

Đây là tàu bay mới được Vietravel Airlines tiếp nhận trong kế hoạch mở rộng đội tàu năm 2026. Theo thông tin từ hãng, chiếc Airbus A321 có cấu hình 228 ghế và dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 1/10, sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình mở rộng quy mô của hãng kể từ khi gia nhập T&T Group, đồng thời tăng cường năng lực khai thác để phục vụ thời điểm cao điểm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

(Tổng hợp)