Đúng hôm nay 21/9, sân bay Nội Bài thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón 1 máy bay đặc biệt

Nghi thức phun vòi rồng này đã đánh dấu thời điểm đặc biệt của hãng hàng không Vietravel Airlines.

Ngày 21/9, Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng đội tàu bay và nâng cao năng lực khai thác của hãng sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024.

Trong loạt hình ảnh được hãng công bố, tàu bay Airbus A321 được chào đón tại sân bay Nội Bài bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu thời điểm chiếc A321 gia nhập đội tàu của Vietravel Airlines.

Tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292 được chào đón tại sân bay Nội Bài bằng nghi thức phun vòi rồng. Ảnh: Vietravel Airlines

Việc bổ sung tàu bay diễn ra trong thời điểm hãng chuẩn bị mở rộng mạng bay trong những tháng cuối năm. Theo kế hoạch được Vietravel Airlines công bố, từ 1/10/2026, hãng dự kiến khai thác hai đường bay mới kết nối TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa.

Trên mạng bay quốc tế, Vietravel Airlines đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc), sau khi đưa đường bay TP.HCM - Thâm Quyến vào khai thác từ tháng 8.

Ảnh: Vietravel Airlines

Trước đó, hãng từng liên tục mở rộng mạng bay trong năm nay. Tháng 6, Vietravel Airlines đã khai trương loạt đường baytrong nước và quốc tế như Hà Nội - Buôn Ma Thuột, Hà Nội - Cam Ranh, TP HCM - Thâm Quyến (Trung Quốc).

Hồi đầu tháng 9 tại Paris (Pháp), Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới. Theo thỏa thuận, đội tàu dự kiến gồm 20 chiếc Airbus A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, trong đó có các phiên bản A321neo và A321XLR. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Theo đó, Vietravel Airlines định hướng sử dụng hai dòng máy bay cho các phân khúc khai thác khác nhau. A220 được lựa chọn cho các đường bay có quy mô nhu cầu phù hợp và có thể hỗ trợ hãng mở thêm những kết nối mới. Trong khi đó, A321, gồm A321neo và A321XLR, hướng tới các đường bay có nhu cầu cao và những chặng quốc tế dài hơn.

Với A321XLR, dòng máy bay này có tầm bay khoảng 8.700 km, qua đó mở rộng khả năng kết nối của hãng tới các thị trường xa hơn trong khu vực.

Trên nền tảng đội tàu dự kiến, Vietravel Airlines định hướng từng bước mở rộng không gian khai thác quốc tế từ châu Á tới Nam Á, Trung Á và một số thị trường Trung Đông, phù hợp với năng lực đội tàu và chiến lược phát triển các mạng kết nối mới.