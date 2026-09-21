Ngày 23 tháng 9 là tiết Thu phân: Món thịt này đáng ăn dù giá có đắt đến đâu

Những món canh được nấu từ loại thịt này có hương vị tươi ngon, thơm lừng và ấm áp; sau khi ăn, toàn thân bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn và rất thoải mái.

Tiết phân thu đánh dấu thời điểm ngày và đêm có độ dài bằng nhau, nhiệt độ giảm xuống. Điều này khiến tỳ vị dễ bị cảm lạnh, dẫn đến nhiều người gặp phải các triệu chứng như lạnh bụng, đầy hơi, suy nhược toàn thân và tay chân yếu. Dạ dày heo có tính ấm, được cho là có tác dụng bổ dưỡng cho tỳ vị, và khi kết hợp với các thành phần thực phẩm - dược liệu khác, nó có thể tăng cường chức năng tỳ vị, làm ấm dạ dày và bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, liệu pháp ăn uống này chỉ dành cho việc điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày và không thể thay thế thuốc. Bạn hãy tận dụng nguyên liệu để bồ bổ sức khỏe thông qua chế độ ăn uống mỗi ngày.

1. Canh đậu trắng, nấm phục linh hầm dạ dày

Theo Đông y, dạ dày heo làm ấm trung tiêu và bổ tỳ; đậu trắng bổ tỳ, trừ thấp, giải tỏa sự nặng nề và mệt mỏi do thấp ảnh hưởng đến tỳ trong tiết Thu phân; nấm phục linh giúp lợi tiểu, trừ thấp, hỗ trợ chuyển hóa và vận chuyển dịch cơ thể. Trong tiết Thu phân, thấp hàn đan xen, dẫn đến suy yếu tỳ vị, gây mệt mỏi và nặng nề ở chân tay. Món canh này làm ấm dạ dày, trừ thấp, cải thiện chức năng tỳ vị, đảm bảo cung cấp đủ khí huyết, tăng cường sức khỏe chân tay, thích hợp cho người tỳ vị hư và bị cảm lạnh.

Nguyên liệu làm món canh đậu trắng, nấm phục linh hầm dạ dày

1 dạ dày heo, 30gr đậu trắng, 20gr nấm phục linh, 4 lát gừng, 1800ml nước và một nhúm muối.

Cách làm món canh đậu trắng, nấm phục linh hầm dạ dày

Bước 1: Làm sạch dạ dày heo bằng cách chà xát nhiều lần với bột mì và muối để loại bỏ chất nhầy bên trong. Sau đó rửa sạch với nước. Tiếp theo cho nước vào nồi, thêm 2 lát gừng rồi thả dạ dày vào, đun sôi trên lửa lớn. Chần qua dạ dày trong vài phút rồi vớt ra, rửa sạch, để ráo. Rửa sạch đậu trắng và nấm phục linh.

Bước 2: Cho dạ dày heo, đậu trắng, nấm phục linh và những lát gừng còn lại vào nồi đất, rồi đổ nước vừa đủ vào. Đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, sau đó giảm lửa xuống nhỏ và ninh trong 75 phút. Vớt dạ dày heo ra khỏi nước, để nguội, cắt thành từng dải, cho lại vào nồi, nêm muối vừa ăn và nấu thêm 5 phút nữa.

2. Canh dạ dày hầm sa nhân và tiêu trắng

Theo Đông ý, dạ dày heo có công dụng làm ấm dạ dày và bổ sung những dưỡng chất thiếu hụt; Bạch đậu khấu là vị thuốc có vị cay, tính ấm, giúp hành khí, làm ấm dạ dày và giảm đầy hơi, ợ hơi hiệu quả; Tiêu trắng làm ấm trung tiêu và trừ hàn. Sau khi bước vào tiết Thu phân, cơ thể dễ bị lạnh dạ dày, đau âm ỉ và khó chịu sau khi ăn đồ lạnh. Món canh này trừ hàn, điều hòa khí, làm ấm và bổ tỳ vị. Khi tỳ vị ấm lên, sự hấp thụ chất dinh dưỡng được cải thiện, giảm suy nhược, mệt mỏi và đau nhức chân tay. Người bị âm hư và nội nhiệt quá mức, dễ bị nóng trong người không nên uống quá nhiều canh này.

Nguyên liệu làm món canh dạ dày hầm bạch đậu khấu và tiêu trắng

1 dạ dày heo, 6gr bạch đậu khấu, 15 hạt tiêu trắng, 4 lát gừng, 1800ml nước, một ít kỷ tử và một nhúm muối.

Cách làm món dạ dày hầm bạch đậu khấu và tiêu trắng

Bước 1: Chà sạch dạ dày heo bằng bột mì và muối vài lần để loại bỏ chất nhầy, tạp chất rồi rửa lại thật sạch. Cho dạ dày heo vào nồi, thêm nước cùng vài lát gừng, một chút rượu nấu ăn. Bật bếp và chần qua dạ dày trong vài phút để khử mùi tanh. Sau đó vớt ra, rửa sạch; giã nhuyễn bạch đậu khấu; giã nhuyễn tiêu trắng.

Bước 2: Cho dạ dày heo, vài lát gừng, bạch đậu khấu giã nhỏ và tiêu trắng vào nồi đất, rồi thêm nước. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 70 phút. Vớt dạ dày heo ra khỏi nồi, thái thành từng dải, cho lại vào nồi, nêm muối vừa ăn, rồi nấu thêm 5 phút nữa. Tắt bếp và thêm hạt kỷ tử trước khi dọn ra.

3. Canh dạ dày hầm hạt sen, củ hoa huệ và củ mài

Theo quan niệm của Đông y, dạ dày heo làm ấm và bổ tỳ vị; hạt sen tăng cường tỳ vị và ruột; Củ hoa huệ có tác dụng dưỡng âm, sinh tân dịch để làm ẩm khô (như dưỡng ẩm cổ họng, phổi, da khô) và an thần, giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ; Củ mài bổ tỳ vị và thận. Trong tiết Thu phân, việc làm ấm dạ dày và phòng ngừa chứng khô họng mùa thu rất quan trọng. Món canh này có tính ấm và bổ dưỡng mà không quá nóng. Nó có thể cải thiện chứng tỳ vị hư và chứng lạnh, đồng thời làm dịu sự tâm trí và chứng mất ngủ do khô họng mùa thu gây ra. Với công dụng bổ tỳ vị, khí huyết dồi dào và đôi chân khỏe mạnh, món canh này phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nguyên liệu làm món canh dạ dày hầm hạt sen, củ hoa huệ và củ mài

1 dạ dày heo, 25g hạt sen (bỏ tâm sen), 20g củ hoa huệ khô, 250g củ mài, 4 lát gừng, 1800ml nước và một nhúm muối.

Cách làm món canh dạ dày hầm hạt sen, củ hoa huệ và củ mài

Bước 1: Chà xát dạ dày heo với bột mì và muối rồi rửa lại nhiều lần với nước cho thật sạch. Cho dạ dày heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng rồi chần qua. Sau đó vớt ra, rửa sạch. Rửa sạch hạt sen và củ hoa huệ; gọt vỏ củ mài và cắt thành từng miếng.

Bước 2: Cho dạ dày heo, hạt sen, củ hoa huệ và vài lát gừng vào nồi đất, rồi đổ nước vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 60 phút. Thêm củ mài đã cắt miếng vào và tiếp tục ninh thêm 20-25 phút nữa. Vớt dạ dày heo ra, thái thành từng dải rồi cho lại vào nồi. Nêm nếm muối cho vừa ăn.

4. Canh dạ dày hầm Gorgon và táo đỏ

Theo Đông y, dạ dày heo có công dụng làm ấm và bổ dưỡng cơ thể; hạt Gorgon bổ tỳ thận, cải thiện tình trạng thấp khớp và tiêu chảy; táo đỏ bổ khí huyết. Sau tiết Thu phân, tỳ thận dễ bị suy yếu, dẫn đến các triệu chứng như đau lưng, đau gối và yếu chân tay. Món canh này kết hợp bổ tỳ thận, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, cải thiện tình trạng suy nhược và mệt mỏi, tăng cường năng lượng. Rất thích hợp cho người thể trạng yếu vào mùa thu đông.

Nguyên liệu làm món canh dạ dày hầm Gorgon và táo đỏ

1 dạ dày heo, 30gr hạt Gorgon, 5 quả táo đỏ, 4 lát gừng, 1800ml nước và một nhúm muối.

Cách làm món canh dạ dày hầm Gorgon và táo đỏ

Bước 1: Sơ chế thật dạ dày heo nhiều lần với bột mì và muối rồi rửa sạch. Cho dạ dày heo vào nồi, thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn rồi chần trong vài phút. Vớt dạ dày heo ra, rửa sạch lại lần nữa. Ngâm hạt Gorgon trước khi nấu khoảng 40 phút sau đó rửa sạch. Rửa sạch táo đỏ và bỏ hạt.

Bước 2: Cho dạ dày heo, hạt Gorgon, táo đỏ và gừng thái lát vào nồi đất, rồi đổ nước vừa đủ vào. Đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, sau đó giảm lửa xuống nhỏ và ninh trong 60-70 phút. Vớt dạ dày heo ra, cắt thành từng dải, cho lại vào nồi, thêm chút muối cho vừa ăn, và nấu trong 5 phút trước khi dọn ra.



