Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026: "Hãy mang đến thế mạnh của mình và cùng tạo ra những thay đổi lớn hơn"

Giải thưởng Human Act Prize 2026 chính thức khởi động từ ngày 21/9/2026.

Hợp lực không chỉ là nhiều bên cùng đóng góp

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo cho ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp, đơn vị phối hợp tổ chức Human Act Prize, rằng ở góc độ doanh nghiệp, bên cạnh nguồn lực tài chính, doanh nghiệp có thể đóng góp những nguồn lực nào để giúp các dự án cộng đồng phát triển bền vững hơn?

Ông Vương Vũ Thắng cho biết, qua ba mùa giải, các dự án cộng đồng tạo ra rất nhiều cảm xúc. Vì vậy, theo ông, nên bắt đầu từ câu hỏi: "Xã hội đang cần giải quyết bài toán gì?". "Khi xác định được bài toán cụ thể, mỗi bên có thể tham gia bằng thế mạnh riêng. Doanh nghiệp truyền thông giúp lan tỏa thông tin, đơn vị logistics đưa hàng hóa đến nơi cần hỗ trợ, ngân hàng hoặc nền tảng công nghệ có thể hỗ trợ huy động nguồn lực.

Ở những địa bàn khó tiếp cận còn cần sự tham gia của chính quyền và các lực lượng tại chỗ. Khi các nguồn lực vốn nằm rải rác được kết nối quanh một mục tiêu chung, những vấn đề lớn mà một doanh nghiệp đơn lẻ khó giải quyết có thể được xử lý hiệu quả hơn", ông Vương Vũ Thắng phát biểu.

Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp, đơn vị phối hợp tổ chức Human Act Prize

Ông Vương Vũ Thắng nêu ví dụ là chiến dịch "Một vòng tay ấm". Cuối năm 2025, khi mưa lũ xảy ra ở Tây Nguyên và miền Trung, nhiều đơn vị đã cùng tham gia theo thế mạnh của mình như Viettel Post, MBBank và ứng dụng Thiện nguyện. Trong thời gian ngắn, chương trình huy động được hơn 12 tỷ đồng để hỗ trợ nhu cầu cấp bách và hướng tới những vấn đề dài hạn như tái định cư, xây lại nhà cho người dân.

Từ kết quả đó cho thấy hợp lực không chỉ là nhiều bên cùng đóng góp mà quan trọng hơn là tạo ra một cơ chế để mỗi nguồn lực được đặt đúng chỗ và cùng hướng đến một bài toán xã hội cụ thể.

Human Act Now nhấn mạnh vào việc hợp lực tri thức và tinh thần

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Human Act Prize chia sẻ, dù các hành trình thiện nguyện có sức lan tỏa sâu rộng và truyền cảm hứng mạnh mẽ, thực tế cho thấy đằng sau những dòng chảy tuyệt vời đó vẫn tồn tại những bất cập khiến tác động chưa được trọn vẹn.

Qua quá trình triển khai trực tiếp, từ ba chi tiết về phiên chợ "hậu từ thiện", sự lãng phí nguồn lực cứu trợ, hiện tượng "tái xâm lược rác thải", ông Bùi Ngọc Hải chỉ ra bài học nếu chỉ hành động bằng những nỗ lực đơn lẻ, chúng ta rất khó giải quyết triệt để vấn đề.

Các doanh nghiệp, tập đoàn sở hữu rất nhiều nguồn lực mạnh mẽ từ tài chính, công nghệ, dữ liệu đến nhân lực trí tuệ và kinh nghiệm triển khai. Tuy nhiên, nếu các nguồn lực này tồn tại như những mảnh ghép rời rạc, bức tranh tổng thể sẽ rất khó thay đổi.

Giám đốc Human Act Prize nhận định, bước vào kỷ nguyên vươn mình, đất nước đòi hỏi chúng ta phải giải quyết những bài toán lớn. Cách giải các bài toán nhỏ rời rạc như trước đây không còn phù hợp. Hiện nay, Chính phủ cũng như các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đang đặt ra hàng chục, hàng trăm bài toán lớn để mời gọi các nhà khoa học, tổ chức và cá nhân cùng tham gia giải quyết.

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Human Act Prize 2026 phát biểu

Hợp lực cộng đồng không đơn thuần là gom nhiều người cùng tham gia. Đó là khi một mục tiêu chung được xác lập và mọi nguồn lực cùng hướng về một kết quả. Cơ chế này không triệt tiêu hay cản trở thế mạnh riêng, mà ngược lại, tôn vinh và hoàn thiện thế mạnh của từng mảnh ghép trong một bức tranh lớn. Việc vận hành một cơ chế kết nối và điều phối khoa học, thông minh sẽ biến các nguồn lực phân tán thành tác động quy mô lớn. Đây chính là chìa khóa mở ra một thế hệ trẻ chung tay kiến tạo tác động sâu rộng cho xã hội.

Nếu nguồn lực vật chất luôn có hạn thì nguồn lực tinh thần và tri thức là vô hạn. Vì vậy, bên cạnh việc kết nối nguồn lực vật chất, Human Act Now nhấn mạnh vào việc hợp lực tri thức và tinh thần để thay đổi tư duy, nhận thức, từ đó tìm ra lời giải mới cho bài toán lớn của đất nước. Khi nhận thức thay đổi, hành vi và đời sống con người sẽ thay đổi theo.

Trong hệ sinh thái này, người trẻ chính là hạt nhân, họ là những công dân toàn cầu sở hữu tầm nhìn xuyên quốc gia, sức trẻ, năng lực, nhiệt huyết, ngoại ngữ và tư duy sáng tạo. Hợp lực tri thức sẽ kết nối các chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các mạng lưới tri thức.

Phó chủ tịch Ngân hàng SHB: "Người trẻ rất cần sự định hướng và sự đồng hành"

Có mặt tại buổi công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2026, Phó Chủ tịch Ngân hàng SHB Đỗ Quang Vinh cho biết bản thân cảm thấy rất xúc động, được truyền cảm hứng và tự đặt ra câu hỏi cho chính mình cũng như tổ chức của mình.

"Từ trước đến nay, chúng tôi đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội đóng góp cho cộng đồng, tuy nhiên câu hỏi lớn đặt ra là làm gì tiếp theo để xã hội tốt hơn và có những hành động lớn hơn nữa. Qua chia sẻ của các diễn giả, nguồn lực lớn nhất trong xã hội hiện nay chính là nguồn lực từ thế hệ trẻ. Hôm nay, tôi xin đại diện cho thế hệ trẻ, dù bản thân không còn quá trẻ chia sẻ để giúp quý vị hiểu rõ hơn.

Làm sao để chúng ta truyền cảm hứng và giúp thế hệ trẻ kế thừa, phát huy những giá trị thế hệ trước để lại? Lực lượng trẻ ngày nay rất đông đảo, bao gồm sinh viên mới ra trường, những người đang khởi nghiệp, và cả những bạn còn chưa biết mình phải làm gì. Họ thực sự có tư duy, phương pháp, hoài bão và rất sẵn sàng dấn thân. Tuy nhiên, đằng sau đó họ vẫn tự hỏi liệu mình có đủ năng lực hay không và xã hội có ghi nhận họ hay không. Do đó, người trẻ rất cần sự định hướng và sự đồng hành. Để hỗ trợ thế hệ trẻ, cần sự chung tay của tất cả các tổ chức và cá nhân", Phó Chủ tịch Ngân hàng SHB nói.

Ông Vinh cũng khẳng định cá nhân cũng như Ngân hàng SHB cam kết luôn luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ. Sự hợp lực này sẽ xây dựng nên một hệ sinh thái cùng hành động: "Human Act - Now, not tomorrow" — ngay hôm nay, không phải ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp cho xã hội, giúp thế hệ trẻ phát triển, kế thừa giá trị tốt đẹp và đưa Việt Nam ngày càng thành công, vươn tầm quốc tế.

Khoảng trống lớn nhất khiến nhiều nguồn lực tốt trong xã hội vẫn chưa tạo ra được tác động tương xứng

Sau ba mùa giải tìm kiếm và tôn vinh những sáng kiến vì cộng đồng, năm nay ban tổ chức lựa chọn chủ đề là "Hợp lực cộng đồng" và nhấn mạnh việc kết nối các nguồn lực để hành động. Từ đó, phóng viên đặt câu hỏi hỏi đâu là khoảng trống lớn nhất hiện nay khiến nhiều nguồn lực tốt trong xã hội vẫn chưa tạo ra được tác động tương xứng? Human Act Prize có thể làm gì để thu hẹp khoảng trống đó?

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Quốc Minh cho rằng, trong xã hội có rất nhiều người muốn làm việc tốt, có người có nguồn lực, có người có ý tưởng nhưng lại thiếu tiền hoặc nhân lực. Điều khó nhất là tạo được một hệ thống kết nối bền vững để những nguồn lực đó gặp được đúng nhu cầu. Theo ông, ngay cả những chương trình lớn có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương cũng khó bao quát toàn xã hội. Trong khi đó, ngoài các phương thức chính thức vẫn còn nhiều nguồn thông tin và cách đóng góp từ từng cá nhân mà chúng ta chưa khai thác hết.

Điều này thể hiện rất rõ trong hoạt động cứu trợ thiên tai. Những nơi được báo chí nhắc nhiều hoặc thuận tiện đi lại thường nhận được nhiều hỗ trợ, trong khi có những địa bàn khó khăn không kém nhưng ở xa, ít được biết đến nên các đoàn tự nguyện khó tiếp cận.

"Vì vậy, tôi cho rằng khoảng trống lớn nhất hiện nay là khoảng trống thông tin. Cần làm sao để những hoàn cảnh, vấn đề và dự án cần hỗ trợ được lan tỏa rộng hơn. Khi có đủ thông tin, mỗi cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn cách tham gia phù hợp với khả năng của mình. Không nhất thiết phải có nhiều tiền hay tham gia một đoàn lớn. Mỗi người có thể đóng góp một việc nhỏ. Khi nhiều hành động nhỏ được kết nối, tác động tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều", ông Minh nói.

Chiến dịch Quang Trung thần tốc là cuộc chạy đua với thời gian

Nói về Chiến dịch Quang Trung thần tốc, bà Trần Mai Anh - Giám đốc dự án Human Act Prize, Nhà sáng lập Tổ chức Tác động Xã hội Social Impact cho biết, đây là cuộc chạy đua với thời gian để bà con vùng lũ kịp có mái nhà trở về ăn Tết. Con số ghi nhận là 34.000 căn nhà bị hư hỏng và 1.597 căn nhà phải xây dựng thần tốc trong thời hạn 1 tháng rưỡi, nhưng trên thực tế thời gian hoàn thành đã được rút ngắn hơn rất nhiều.

Trong suốt hành trình này, Giải thưởng hành động vì Cộng đồng và chiến dịch 'Một vòng tay ấm' đã đồng hành sát cánh cùng các Bộ Chỉ huy Quân sự. Điều làm nên chiến thắng thần tốc này chính là sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc với kỷ luật thép của các lực lượng quân đội, công an. Các chiến sĩ đã dồn lực làm việc 24/7 liên tục trong nhiều ngày tháng, huy động lực lượng từ khắp nơi về để xây hoàn thiện khẩn cấp những căn nhà.

"Khi chứng kiến những hình ảnh đó, cảm xúc đọng lại không chỉ là sự nể phục, mà thực sự là một nguồn cảm hứng và sự xúc động sâu sắc, thôi thúc mỗi cá nhân và đơn vị tự hỏi mình có thể tham gia và đóng góp được gì. Chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương, nắm bắt nhu cầu thực tiễn để đồng hành cùng chiến dịch. Khi các Bộ Chỉ huy Quân sự bàn giao những căn nhà được dựng lên thần tốc, chương trình cũng đồng thời bàn giao những bộ bếp ấm để bà con có thể nổi lửa đón Tết và cùng tham dự lễ cúng Ông Công Ông Táo đầu tiên. Chính những trải nghiệm ấy đã dẫn dắt chúng tôi đến để chứng kiến và đọc được 'mệnh lệnh trái tim' của người chiến sĩ trong suốt hành trình Chiến dịch Quang Trung thần tốc", bà Mai Anh chia sẻ.

Dự án 500 ngày đêm thực sự có ý nghĩa xã hội

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng phát biểu

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cảm ơn ông Lê Quốc Minh cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức một chương trình rất ý nghĩa. Ông cho biết, Chiến dịch 500 ngày đêm do Trung ương và Chính phủ phát động với quyết tâm chính trị rất cao, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Đại tá Hoài phát biểu tại buổi lễ: "Sau khi hợp nhất từ tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cũ, địa bàn thành phố có số lượng liệt sĩ hy sinh rất lớn với hơn 90.000 liệt sĩ. Đến nay, chúng ta mới quy tập được hơn 79.000 hài cốt, nghĩa là còn hơn 7.000 liệt sĩ chưa được quy tập về với gia đình. Song song với công tác tìm kiếm quy tập, một việc rất quan trọng là xác định danh tính. Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có gần 26.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính — một cơ số rất lớn so với 34 tỉnh thành trong cả nước.

Sau 90 ngày làm việc quyết liệt, chúng tôi đã hoàn thành công đoạn thu thập hơn 13.000 — gần 14.000 mẫu đủ điều kiện gửi đi xác định ADN. Như vậy, trong gần 26.000 mộ liệt sĩ, chỉ có hơn 13.000 mẫu đủ điều kiện, còn lại gần 12.000 mẫu không đủ điều kiện hoặc không có mẫu. Con đường xác định danh tính bằng ADN đối với gần 12.000 mẫu này gần như cực kỳ khó khăn. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn các cơ quan, đơn vị có mặt hôm nay cùng bàn bạc hướng đi và cách thức hợp lực để tiếp tục thực hiện chiến dịch đạt kết quả".

Nói về Chiến dịch 500 ngày đêm, ông Lê Quốc Minh cho biết, chưa ai nói chuyện trao giải thưởng cho chiến dịch 500 ngày đêm mà muốn thử xem khi hợp lực lại thì chúng ta sẽ đóng góp được những gì, nên đã chọn dự án 500 ngày đêm. Đây là dự án thực sự có ý nghĩa xã hội khi đã 50 năm trôi qua kể từ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam mà vẫn còn rất nhiều chiến sĩ chưa được xác định danh tính.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng và các vị đại biểu Bộ, ban, ngành.

"Chúng tôi chọn dự án để xem nếu cùng hợp lực thì sự đóng góp của chúng ta sẽ đến đâu. Đương nhiên Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng như quân đội, công an đang làm rất tốt. Tuy nhiên, việc xác định ADN mới chỉ làm được một phần, phần còn lại phụ thuộc vào sự tham gia của từng cá nhân, tổ chức ở các vùng miền và cả các cựu binh nước ngoài. Do đó, mục tiêu trước hết là kêu gọi hợp lực thực hiện dự án chứ không phải chọn để vinh danh, còn việc vinh danh sau này nếu có sẽ do các đơn vị đề cử", Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize 2026 nói.

Công bố chủ đề giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026



Lúc 10 giờ sáng ngày 21/9/2026, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư năm 2026. Tiếp nối hành trình ba năm tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu vì cộng đồng, mùa giải năm nay đánh dấu một bước phát triển mới của giải thưởng: từ ghi nhận và lan tỏa những giá trị đã được tạo ra, mở rộng sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo nên những tác động lớn hơn.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize (HAP) là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng. Giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì; Công ty Cổ phần VCCorp là đơn vị phối hợp tổ chức.

Quang cảnh công bố chủ đề Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư năm 2026

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh công bố chủ đề của giải thưởng năm 2026 là "Hợp lực cộng đồng".

"Hợp lực cộng đồng" không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đều có thể nhìn thấy vai trò của mình trong một nỗ lực chung; mang đến điều mình làm tốt nhất và cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Human Act Prize 2026 vì thế là lời mời dành cho tất cả những ai đang và muốn hành động vì cộng đồng: Hãy mang đến thế mạnh của mình, tìm những người có thể bổ sung cho mình và cùng tạo ra những thay đổi lớn hơn. Bởi cuối cùng, câu hỏi không chỉ là mỗi chúng ta có thể làm được bao nhiêu, mà là: "Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?" ông Lê Quốc Minh phát biểu.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các thành viên Hội đồng Giám khảo, các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các dự án cộng đồng, các cơ quan báo chí và tất cả những cá nhân đã đồng hành cùng Human Act Prize trong những năm vừa qua.

"Tôi tin rằng "Hợp lực cộng đồng" không chỉ là chủ đề của giải thưởng năm 2026, mà còn là một lời gợi mở về cách chúng ta có thể biến những nguồn lực tốt đẹp đang hiện diện trong xã hội thành sức mạnh chung để cùng giải quyết những vấn đề của cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước", Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng nói.

Từ những hành động tiên phong đến sức mạnh hợp lực

Sau ba mùa giải với “Dấu ấn tiên phong” (2023), “Cộng đồng kiến tạo” (2024) và “Kiên trì phụng sự” (2025), Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã từng bước nhận diện và kết nối một mạng lưới ngày càng rộng lớn những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang bền bỉ hành động vì cộng đồng.

Từ hành trình đó, một thực tế ngày càng rõ nét: Việt Nam không thiếu những con người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp và có tính liên kết, trong khi mỗi cá nhân hay tổ chức đều có giới hạn về nguồn lực, chuyên môn và khả năng triển khai. Những bài toán lớn vì thế khó có thể được giải quyết hiệu quả bằng những nỗ lực đơn lẻ.

Sau ba mùa giải, Human Act Prize đã tích lũy được một nền tảng đặc biệt: một mạng lưới những cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia và những người hoạt động cộng đồng đã, đang và luôn sẵn sàng hành động vì lợi ích chung.

Từ nền tảng ấy, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của giải thưởng: mở rộng hành trình từ việc ghi nhận những giá trị đã được tạo ra sang thúc đẩy những kết nối và hành động mới.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng chia sẻ: “Điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là khả năng phối hợp giữa những hành động ấy, để các nguồn lực bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn, chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội.”