Thông tin mới nhất vụ Công ty Egroup liên quan Shark Thủy: 29 bị can bị đề nghị truy tố với 1.185 bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Vụ án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) thụ lý điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 1/12/2024.

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame (Ảnh: Bộ Công An)

Theo thông báo, việc kết thúc điều tra được thực hiện căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 56/BKLĐT-CSKT-P6 ngày 13/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong đó, ngày 30/6/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 59/2026/HSST-QĐ về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày 27/7/2026, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) ban hành Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V3. Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 88/QĐ-CSKT-P6.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, gồm bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự. Theo danh sách được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố, vụ án có 1.185 bị hại.

Theo thông báo, đây là vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành và báo Xây dựng chính sách, pháp luật đăng tải, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 26 bị can còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, hồ sơ vụ án được trả để điều tra bổ sung. Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã ban hành kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.