Tuyến metro hơn 55.000 tỷ đồng do liên danh THACO của tỷ phú Trần Bá Dương triển khai dự kiến đón đoàn tàu đầu tiên trong năm 2029

Tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương đang thi công đồng loạt 6 ga ngầm, dự kiến bắt đầu khoan hầm từ tháng 8/2027 và tiếp nhận đoàn tàu đầu tiên vào cuối tháng 7/2029.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa thông tin về tiến độ các dự án đường sắt đô thị đang thi công trên địa bàn Thành phố, trong đó có tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Theo đó, công tác thi công đang triển khai đồng loạt tại 6 ga ngầm, gồm Hòa Hưng (ST04), Lê Thị Riêng (ST05), Phạm Văn Hai (ST06), Bảy Hiền (ST07), Bà Quẹo (ST09) và Phạm Văn Bạch (ST10).

Song song với các hạng mục đang thi công, nhà thầu khẩn trương chuẩn bị điều kiện để triển khai những nhà ga còn lại trên toàn tuyến.

Trước đó vào ngày 15/1/2026, MAUR đã ký hợp đồng với Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) - China Railway Group Limited và tổ chức khởi công dự án.

Theo kế hoạch được MAUR và nhà thầu tối ưu, máy đào hầm TBM dự kiến bắt đầu khoan từ tháng 8/2027. Khu depot dự kiến hoàn thành và tiếp nhận đoàn tàu đầu tiên vào cuối tháng 7/2029. Đến cuối tháng 12/2030, dự án dự kiến hoàn tất vận hành thử và chứng nhận an toàn hệ thống.

Hướng tuyến Metro số 2 (Ảnh: MAUR).

Metro số 2 có tổng mức đầu tư hơn 55.100 tỷ đồng. Tuyến chiều dài gần 11,27 km, gồm khoảng 9,3 km đi ngầm và khoảng 2 km đi trên cao. Toàn tuyến bố trí 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot tại Tham Lương.

Từ ga Bến Thành đến depot Tham Lương, tuyến đi qua 14 phường: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Trong giai đoạn đầu khai thác, Metro số 2 dự kiến sử dụng đoàn tàu 3 toa, vận tốc tối đa khoảng 80–110 km/h, với năng lực vận chuyển khoảng 14.400 hành khách/giờ/hướng.