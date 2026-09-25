Vầng trăng Tây Giang nghe lời chúc từ hai đầu đất nước

Ngày hội Trăng rằm đã ghé thăm trẻ em Tây Giang (Đà Nẵng) trong chương trình “Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ” đầy ý nghĩa.

Giữa núi rừng biên giới Tây Giang, mùa Trung thu năm nay không chỉ mang đến niềm vui phá cỗ đơn thuần, mà còn là hành trình bồi đắp tâm hồn và rút ngắn khoảng cách địa lý cho các em nhỏ nơi đây. Dưới mái nhà chung của Vầng Trăng Chiến Sĩ, những ước mơ thơ trẻ vùng cao được lắng nghe, nâng niu và hòa chung nhịp đập với thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc. Sự kết nối ấy đã biến đêm rằm vùng biên thành một điểm tựa yêu thương, nơi đời sống tinh thần của các em được chăm sóc trọn vẹn và đong đầy tình thân ái.

Ngày hội Trăng rằm sớm đã đến với các em nhỏ trường PTNT Tiểu học và Trung học Cơ sở Tây Giang trong chương trình "Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ". Không chỉ được vui chơi, tặng quà, các em nhỏ Tây Giang còn được kiểm tra các chỉ số cơ bản thông qua Trạm Trăng An Lành, thử thách về tri thức với Kho báu Chị Hằng, thưởng thức bữa tiệc buffet đủ món ăn ba miền với Tiệc Trăng Muôn Vị.

Các hoạt động diễn ra trong suốt ngày 23/9/2026, với sự tham gia của 1.700 trẻ em ở Tây Giang. Hành động hợp lực đầu tiên trong khuôn khổ Human Act Now không chỉ kết nối người lớn với trẻ em mà còn mang các em lại gần nhau qua những lời chúc và tâm tình tuổi nhỏ.

Gần 1700 phần quà bao gồm đồ dùng học tập và các đồ dùng thiết yếu do các nhà tài trợ gửi tặng đã được trao tới tận tay các em nhỏ. Và nhiều câu chuyện, khoảnh khắc xúc động đã được ghi lại.

Ngày hội đón trăng sớm tại Tây Giang bắt đầu bằng sự chăm sóc ân cần tại "Trạm Trăng An Lành", nơi các em nhỏ vùng cao được các y bác sĩ kiểm tra thể trạng, đo các chỉ số cơ bản trước khi bước vào hành trình vui hội.

Không chỉ nhận quà đơn thuần, các em nhỏ hào hứng vượt qua những thử thách tri thức đầy thú vị tại "Kho Báu Chị Hằng" để tự tay mở khóa và khám phá những phần quà Trung thu bí mật dành riêng cho mình.

Niềm vui trọn vẹn của các em nhỏ bên "Tiệc Trăng Muôn Vị" — bữa đại tiệc buffet hấp dẫn hội tụ phong vị ẩm thực ba miền, mang đến trải nghiệm no ấm, đủ đầy và đong đầy yêu thương nơi biên cương.

Có một em bé đi tìm ước mơ

Có mặt tại sân trường PTNT Tiểu học và Trung học Cơ sở Tây Giang từ sáng sớm ngày 23/9, Bling Thị Tuyết Mai (học sinh lớp 5) và các bạn đều háo hức chờ đợi những hoạt động vui chơi sẽ diễn ra trong buổi chiều cùng ngày.

Ngày thường, Tuyết Mai thường chơi những trò chơi truyền thống như oẳn tù tì hay nhảy dây cùng các bạn. Khi về nhà tại một ngôi làng cách trường chừng 20 phút đi xe máy, em lang thang vào rừng hái quả sim, dâu tây dại. Em nói em thích biển và muốn được ra biển, muốn đi làm nghề cắt tóc như mẹ và khi có tiền sẽ mua tặng mẹ một thỏi son mới. Thế mà, em lại chẳng nghĩ ra mình thích món đồ chơi gì.

Bé gái mới 10 tuổi mà suy nghĩ có phần già trước tuổi ấy đã hò reo khi thấy MC Nguyên Khang bước ra sân khấu “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng cổ tích”. Em vui vẻ hoà cùng điệu nhảy gà con vui nhộn mà chú Nguyên Khang hướng dẫn. Em cũng cầm trên tay một tấm “Bản đồ khám phá vầng trăng Tây Giang”, được đi khám sức khoẻ, chơi các trò chơi, thu thập đủ tem để nhận được một túi quà trung thu an lành.

Rất có thể, Tuyết Mai đã tìm được ước mơ của mình qua những trò chơi ngày hôm nay.

Chiếc đèn ông sao không chỉ cho một mùa trung thu

Phi Líp đang theo học lớp 4 trường PTNT Tiểu học và Trung học Cơ sở Tây Giang. Từ sáng 23/9, em đã có mặt tại sân trường, ngồi ngay ngắn cùng các bạn tại hàng ghế mà thầy cô giáo sắp xếp. Các em đều biết, hành trình khám phá vầng trăng Tây Giang của các em vào buổi chiều sẽ rất hấp dẫn.

Gia đình của Phi Líp khó khăn. Bố em đi làm xây dựng nhưng giờ đã ở nhà. Cậu bé này chưa nghĩ đến chuyện sẽ trở thành thầy giáo hay bác sĩ. Em chỉ mong được đi làm để có tiền mua gạo.

Những món quà nhỏ bé từ ngày hội hôm nay đang tiếp thêm niềm tin để cậu bé Phi Líp ấp ủ những giấc mơ lớn lao hơn.



Món đồ chơi em mong muốn cũng chỉ là một chiếc đèn ông sao. Để em có thể chơi trong ngày Trung thu. Cậu bé đã tính rằng, mình sẽ giữ thật món quà thật cẩn thận, để có thể đồng hành cùng món đồ chơi này càng lâu càng tốt.

Túi quà mà Phi Líp nhận được sau khi đã thu thập đủ tem của Trạm Trăng an lành, Thung lũng Trăng vui… là những đồ dùng thiết yếu cho việc học tập của em. Phi Líp nói, em không giỏi môn Tiếng Việt. Những cây bút mới sẽ giúp em viết đẹp hơn, đọc nhanh hơn.

Và em sẽ ấp ủ một giấc mơ lớn hơn, trở thành bác sĩ, kỹ sư, không chỉ để đủ tiền mua gạo mà có thể mang tới cho gia đình một cuộc sống đủ đầy hơn.

Đứa trẻ khóc nhè đã không bị bỏ quên

Trong khi các anh chị lớp lớn đang hào hứng tham gia các trò chơi, thu thập đủ tem để nhận về túi quà trung thu, một em nhỏ lớp 2 đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước. Em không biết phải làm sao, chỉ níu vào áo mẹ mà khóc.

Một thầy giáo dạy lớp 5 đã nhìn thấy em. Thầy giáo hỏi mẹ của em bé, vì sao em bé khóc? Khi được biết em học lớp 2, chưa nhận được tấm “Bản đồ khám phá vầng trăng Tây Giang” để thu thập tem đổi quà, thầy giáo đã đi tìm cô giáo chủ nhiệm của em.

Chưa đầy 5 phút, cô giáo đã đến chỗ em và đưa cho tấm bản đồ. Giọt nước mắt khô thật nhanh và em đã nhanh chóng hoà cùng các bạn tham gia vào các trò chơi trung thu được tổ chức cho các em.

Đứa trẻ khóc nhè trong một sân trường rộng lớn và chộn rộn đã không bị bỏ quên. Khi giọt nước mắt của các em được thấu hiểu, khi ước mơ của các em được lắng nghe, các em sẽ có nhiều hơn một đêm trung thu cổ tích.

Các em nhỏ hào hứng them gia trò chơi trong chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng cổ tích”

Trẻ em gửi yêu thương tới trẻ em

Nhờ Chương trình “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ”, nhiều ước mơ của các bạn nhỏ đã được thực hiện. Đó là khoảng khắc chú MC Nguyên Khang xuất hiện, hào hứng khuấy động chương trình. Đó là tấm hình chụp chung với Hoa hậu Tiểu Vy, một trong những “chị Hằng” trong đêm trung thu Tây Giang. Đó là khoảnh khắc khi các em nhìn thấy tận mắt chiếc drone bay qua bay lại để ghi lại những hình ảnh của chính các em.

Và chắc hẳn, đối với nhiều bạn nhỏ Tây Giang, có thể, những hình ảnh các em nhớ nhất chưa được liệt kê trên đây. Buổi chiều ngày 23/9, lời chúc của các bạn nhỏ Hà Nội đã được gửi tới các bạn nhỏ ở Tây Giang. Buổi tối ngày 23/9, lời chúc của các bạn nhỏ TP.HCM được trình chiếu trên màn hình lớn.

Khi con trẻ gửi trao yêu thương: Mỗi dòng chữ giản dị là một niềm hy vọng, kết nối những trái tim nhỏ bé trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Khi con trẻ gửi trao yêu thương: Mỗi dòng chữ giản dị là một niềm hy vọng, kết nối những trái tim nhỏ bé trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Các bạn nhỏ thuộc Cung Văn hoá Thiếu nhi Đà Nẵng đã vượt qua một đoạn đường đèo núi suốt 3 tiếng đồng hồ để mang tiết mục văn nghệ trung thu tới các bạn nhỏ Tây Giang. Sự sẻ chia giữa các bạn nhỏ thường diễn ra một cách hồn nhiên như thế.

Như mong muốn của nhà báo Trần Mai Anh, Nhà sáng lập quỹ Thiện nhân & những người bạn, Giám đốc Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize, “Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ” đã kết nối trẻ em các vùng miền trên đất nước với nhau.

Với Human Act Now, các dự án cộng đồng vì trẻ em sẽ được truyền cảm hứng và tiếp thêm nguồn lực. Khi trẻ em biết sẻ chia với trẻ em, những người lớn sẽ cúi đầu thấp hơn nữa và khuyến khích những đứa trẻ nói ra ước mơ chưa dám tỏ bày.